Huawei MateBook X, Apple MacBook Air’a Rakip Olacak

Huawei’nin MateBook modeli ilk Windows 10 işletim sistemli bilgisayar denemesiydi ancak bu cihazın bir çok özelliği eksikti.

Huawei bu sefer de şansını üç yeni MateBook modeli ile deniyor. MateBook X, Matebook E ve MateBook D modelleri son derece göz alıcı tasarıma sahip. Bilgisayarların yanında bir de dock tanıtıldı. MateDock isimli bu cihaz üzerinde 2.0 USB-C, USB Type-A, DVI, HDMI ve USB-C barındırıyor.

Şirketin Dolby ile anlaşması sayesinde MateBook X’te Dolby Atmos desteği yer alıyor. İnce, hızlı ve hafif olan bilgisayarı uzun batarya ömrü ile bir çok yönden Apple’ın MacBook Air modellerine benziyor.

MateBook E ise orijinal MateBook’un güncellenmiş hali. Üzerinde 2K çözünürlükte ekran mevcut ve yapılan açıklamaya göre 9 saat civarında batarya ömür sunuyor. MateBook D ise 15 inç büyüklüğünde ve daha çok kişiye hitap eden model. 1080p çözünürlükte ekrana sahip olan cihazda Intel i5 ve i7 işlemci bulunuyor. Bilgisayarın 4GB, 8GB ve 16GB RAM’e sahip modelleri var. Bazı modellerin üzerinde Nvidia GeForce 940 MX ekran kartı yer alıyor. Depolama alanı ise 1TB. MateBook X’de olduğu gibi MateBook D’nin de Dolby Atmos ses desteği bulunuyor.