AMD, 2021 Finansal Raporları Açıkladı

AMD, 2021’in dördüncü çeyreği için 4,8 milyar dolar gelir, 1,2 milyar dolar işletme geliri, 974 milyon dolar net gelir açıkladı. 2021 yılının tamamı için şirket 16.4 milyar dolar gelir, 3.6 milyar dolar işletme geliri bildirdi.

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AMD Başkanı ve CEO’su Dr. Lisa Su, “2021 rekor yıllık geliri ve kârlılığı ile AMD için olağanüstü bir yıldı. Bulut ve kurumsal müşteriler genelinde AMD EPYC işlemcilerin giderek daha fazla benimsenmesiyle veri merkezi gelirinin yıldan yıla ikiye katlanmasıyla işletmelerimizin her biri son derece iyi performans gösterdi. Mevcut portföyümüzü artırıp yeni nesil PC, oyun ve veri merkezi ürünlerimizi piyasaya sürerken, 2022’de önemli bir büyüme yılı daha bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

AMD’nin 2021 dördüncü çeyreğine yönelik rakamları şöyle:

4.8 milyar dolarlık gelir, Bilgi İşlem ve Grafik ve Kurumsal, Gömülü ve Yarı Özel segmentlerdeki yüksek gelirin etkisiyle yıllık yüzde 49 ve çeyreğe göre yüzde 12 arttı.

Brüt kar marjı, bir önceki yıla göre 5 yüzde puanının üzerinde ve çeyreğe göre yaklaşık 2 yüzde puanı artışla yüzde 50 oldu. Yıldan yıla ve çeyreğe göre artışlar, öncelikle daha zengin bir ürün karışımından kaynaklandı.

Bir yıl önce 570 milyon dolar ve bir önceki çeyrekte 948 milyon dolar olan faaliyet geliri 1.2 milyar dolara ulaştı. Bir yıl önce 663 milyon dolar ve önceki çeyrekte 1.1 milyar dolar olan GAAP dışı işletme geliri ise 1.3 milyar dolara kadar yükseldi. Faaliyet gelirindeki bu gelişmeler firmanın daha yüksek gelir ve brüt kar marjı genişlemesinden kaynaklandı.

Bir önceki çeyrekte 923 milyon dolar olan net gelir 974 milyon dolara çıktı. Bir önceki çeyrekte 893 milyon dolar ve önceki yıl 636 milyon dolar olan GAAP dışı net gelir ise 1.1 milyar dolar oldu

Nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli yatırımlar, çeyrek sonunda 3.6 milyar dolardı. Şirket, çeyrek boyunca 756 milyon dolarlık adi hisse senedini geri satın aldı.

Bir önceki çeyrekte 849 milyon dolar ve önceki yıl 554 milyon dolar olan operasyonlardan elde edilen nakit 822 milyon dolar oldu.

Üç aylık finansal özet bilgileri

Bilgi işlem ve Grafik segment geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 ve çeyreğe göre yüzde 8 artarak 2.6 milyar dolara ulaştı. Yıldan yıla ve çeyreğe göre artışlar, Ryzen™ ve Radeon™ işlemci satışlarından kaynaklandı.

Kurumsal, Gömülü ve Yarı Özel segment geliri daha yüksek EPYC™ ve yarı özel işlemci satışlarının etkisiyle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 ve çeyreğe göre yüzde 17 artarak 2.2 milyar dolar oldu.

Bir yıl önceki yıl 93 milyon dolar ve önceki çeyrekte 107 milyon dolar olan tüm diğer faaliyet zararları işletme zararlarına kıyasla 121 milyon dolar oldu.

2021 yıllık sonuçlar