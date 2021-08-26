Huawei‘nin yeni Intel işlemcili dizüstü bilgisayar modelleri Huawei MateBook B3, B5 ve B7 tanıtıldı. İşte Huawei MateBook B3, B5 ve B7’nin özellikleri.

Huawei‘nin yeni dizüstü bilgisayar modelleri Çin’de piyasaya sürüldü. MateBook B serisi olarak adlandırılan yeni Huawei laptop modelleri iş odaklı olarak üretilmiş. Intel‘in yeni nesil güçlü işlemcilerini taşıyan MateBook B modelleri isimlerinden de anlaşılacağı üzere üç farklı segmente hitap ediyor.

B3, B5 ve B7 olarak isimlenen laptop modellerinin en yüksek özelliklisi MateBook B7. Öte yandan MateBook B5 her açıdan orta segment özellik taşırken, MateBook B3 ise diğer modellere göre daha düşük özellikler sunuyor. Şimdi gelin Huawei‘nin yeni iş odaklı dizüstü bilgisayar modelleri Huawei MateBook B3, B5 ve B7‘ye yakından bakalım.

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Huawei MateBook B7 tüm özellikleri!

Huawei MateBook B serisinin en güçlü modeli MateBook B7, üzerinde 3:2 en boy oranına sahip 13.9 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyor. %91 ekran gövde oranına sahip bu ekran aynı zamanda yüzde 100 sRGB renk gamına, 3K çözünürlüğe ve 450 nit parlaklığa sahip.

Performansını Intel‘in i7-1165G7 işlemcisinden alan Huawei MateBook B7, bu işlemciyi 16GB DDR4 RAM bellek ile destekliyor. 512GB‘lık bir SSD depolamaya sahip olan MateBook B7, üzerinde 2 adet USB 3.2 Gen 1, USB-C, HDMI ve 3.5mm jak girişi taşıyor. Ürünün toplam ağırlığı ise 1.33 kilogram.

Huawei MateBook B5 tüm özellikleri!

Serisinin orta modeli olan MateBook B5, B7’den farklı olarak 14 inç büyüklüğünde %90 ekran kasa oranına sahip bir ekranı üzerinde taşıyor. 2K çözünürlük sunan bu ekran, yine diğer model gibi 3:2 ekran oranına sahip.

Performansını Intel i7-1165G7 işlemciden alan MateBook B5, yine 16GB RAM belleğe ve 512GB SSD‘ye sahip. Yine üzerinde 2 adet USB 3.2 Gen 1, USB-C, HDMI ve 3.5mm jak girişi taşıyan MateBook B5, toplam 1.49 kilogram ağırlığında.

Huawei MateBook B3 tüm özellikleri!

Serinin en son modeli MateBook B3 ise en büyük ekrana sahip model. Üzerinde 15.6 inç büyüklüğünde %87 ekran-kasa oranına sahip bir ekran taşıyan MateBook B3, 300 nit parlaklık ve Full HD çözünürlük sunuyor.

Performansını tıpkı diğer modeller gibi Intel i7-1165G7‘den alan MateBook B3, 16GB RAM bellek ile performansını destekliyor. Yine 512GB SSD depolama sunan MateBook B3, bir adet USB-A 3.2, HDMI, USB-A 2.0, USB-C ve 3.5mm jak girişini de üzerinde taşıyor.

Genel olarak Huawei MateBook B3, B5 ve B7 modellerinin özellikleri böyleydi. Bir iş bilgisayarına göre Huawei MateBook B serisi gayet yeterli özellikler taşıyor. Siz Huawei MateBook B3, B5 ve B7 modellerinden hangilerini beğendiniz? Cevabınızı yorumlarda belirtebilirsiniz.