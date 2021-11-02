HUAWEI MateBook 14s, Online Mağaza’da Ön Satışta

Huawei, yeni 14,2 inç boyutunda HUAWEI MateBook 14s’i Türkiye’de ön satışa sunduğunu duyurdu. Akıllı üretkenlik için tasarlandığı belirtilen MateBook Serisi’ne dahil yeni dizüstü bilgisayar, estetik tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Yeni MateBook 14s, ince tasarımı ve çok yönlü performansıyla yepyeni, akıllı bir üretkenlik deneyimi sunmayı hedefliyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Huawei Matebook 14s İnceleme | 90 Hz Ekran ve 90W Hızlı Şarj !

HUAWEI MateBook 14s, ince gövde tasarımıyla 3:2 en boy oranına sahip 2.5K dokunmatik FullView Ekrana sahip olmasıyla kullanıcıları heyecanlandırıyor. Dizüstü bilgisayar, hızlı ve sorunsuz performans için standart voltajda yeni 11. Nesil Intel Core İşlemci ile çalışıyor. HUAWEI Sound desteği ile tweeter ve woofer’lara sahip dörtlü hoparlör sistemi sayesinde ses kalitesi önceki nesillere göre büyük ölçüde iyileştirildiğini söylemek mümkün. 1,5 mm’lik tuş hareket alanı sağlayan klavyesi ile HUAWEI MateBook 14s’de yazmak eylemi de keyifli hale geliyor. Ayrıca çok çeşitli cihazlarla iş birliği yapabilmesi, HUAWEI MateBook 14s’i iş ve günlük görevlerin üstesinden gelmek için ideal bir araç haline getiriyor.

Donanım Detayları

HUAWEI MateBook 14s, şık ve hafif gövdesinde etkili performans sunmayı başaran bir dizüstü. Yeni 11. Nesil Intel Core işlemci ve Intel Iris Xᵉ tümleşik grafiklerle donatılan MateBook 14s’in Performans modu, CPU TDP’yi 45W’a yükseltilebiliyor. Fn+P kısayoluna basılarak etkinleştirilebiliyor. 1 TB NVMe PCle SSD güncelleme desteği ile HUAWEI MateBook 14s, kullanıcıların çoklu görevleri gerçekleştirmelerini sağlıyor. , Verimli ve sessiz bir soğutma performansı için ise HUAWEI Shark fin fan sistemi kullanılıyor.

HUAWEI MateBook 14s, 60Wh yüksek kapasiteli pil ile çok uzun pil ömrü sunuyor. Cepte taşınabilecek kadar küçük ve hafif 90 W güç adaptörüyle birleştiğinde dizüstü bilgisayar, 15 dakikalık şarjla 3 saate kadar çalışabiliyor. Güç adaptörü ayrıca bazı Huawei akıllı telefon ve tabletler için HUAWEI SuperCharge’ı da destekliyor.

HUAWEI SOUND, etkili bir ses deneyimi sunmak için HUAWEI MateBook 14s ile piyasaya çıkıyor. Yeni dizüstü bilgisayarda, güçlü bas ve net tizler üreten iki tweeter ve iki woofer’dan oluşan dörtlü bir hoparlör dizisi yer alıyor. Hoparlörler, her iki taraftan gelen yüksek kaliteli sesler oluşturmak için Huawei’nin Ses Alanı Reprodüksiyon algoritmalarını destekliyor.

Kenarlara yerleştirilmiş dört mikrofon, 5 metreye kadar mesafeden ses alımı sağlıyor. AI gürültü engelleme teknolojisi, her sesin kristal berraklığında kaydedilmesini sağlıyor. HUAWEI MateBook 14s, kullanıcının sesini alırken ortam gürültüsünü ortadan kaldıran, böylece aramalarda veya toplantılarda yüksek ve net bir şekilde duyulabilmeleri için endüstrinin ilk Kişisel Ses Geliştirme teknolojisine sahip.

Kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen diğer detaylara baktığımız zaman ise Parmak İzi Güç Düğmesi, yüz tanıma ve Wi-Fi 6 teknolojisi bulunuyor.

HUAWEI MateBook 14’in ekranı 90 Hz’ye kadar yenileme hızını destekliyor. Fn ve R tuşlarına aynı anda basarak, güç tasarrufu performansı için 60Hz ve daha akıcı görseller için 90Hz arasında anında geçiş yapılabiliyor. Yeni dizüstü bilgisayar, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve Flicker Free sertifikaları ile kullanıcıların göz sağlığını korumasına yardımcı olıyor. Yeni dizüstü bilgisayar, değişen ortam ışıklarını algılayan ve buna göre akıllı ekran parlaklık ayarı uygulayan bir ışık sensörü sunuyor.

Tasarım Çizgilerine Yakın Bakış

HUAWEI MateBook 14s’in her bir kenarı ince bir açı oluşturacak şekilde keskinleştirildiği için cihazın şık ve akıllı görünmesini sağlıyor. 1,43 KG ağırlığındaki cihazın metal kaplaması rahat bir tutuş ve taşıma deneyimi sağlıyor. HUAWEI MateBook 14s, birinci sınıf Uzay Grisi ve yanı sıra benzersiz ve olağanüstü yeni bir renk grubu olan Ladin Yeşil ile geliyor.

HUAWEI MateBook 14s, dört dar çerçeve ve bir ön kamera ile MateBook’un imza niteliğindeki FullView Ekranına sahip. Sürükleyici bir izleme deneyimi için yüzde 90’lık yüksek bir ekran-gövde ve ekranın dikey olarak daha fazla içerik göstermesini sağlayan 3:2 üretkenlik en boy oranı elde ediliyor. Yüzde 100 sRGB geniş renk gamı desteği ile ekran, canlı renkler ve yumuşak degrade geçişleri göstermek için 1,07 milyar renk işleyebiliyor. 10 noktalı çoklu dokunma desteği, kullanıcıların görevleri yerine getiriyor.

Geliştirilmiş cihazlar arası iş birliği

Huawei akıllı telefonlar, tabletler, monitörler veya diğer cihazlar arasında akıllı bağlantı desteği ile Huawei’nin yenilikçi çoklu cihaz bağlantı özelliklerini genişletiyor.

Kullanıcılar bir dokunuşla dizüstü bilgisayarı bir akıllı telefona bağlayabiliyor ve tek bir ekranda aynı anda iki cihazı kullanarak mobil arayüzü dizüstü bilgisayar ekranına yansıtabiliyorlar. Ayrıca HUAWEI MateBook 14s’yi bir tablete bağlayarak ve onu dijital bir tuval olarak kullanarak yaratıcılığı ortaya çıkarabilir. HUAWEI MateBook 14s, etkileyici ses deneyimi için yakındaki kulaklıklara da bağlanabilir. Daha geniş bir görüntüleme alanına sahip olmak isteyen kullanıcılar, dizüstü bilgisayarın bir HUAWEI MateView ile kablolu veya kablosuz olarak ortak çalışmasını sağlayabiliyor.

Huawei MateBook 14s’in 512 GB SSD ve Intel Core i5-11300H versiyonlu modeli 13.999 TL, 1 TB SSD ve Intel Core i7-11370H versiyonlu modeli ise 14.999 TL fiyatı ile Huawei Online Mağazada kullanıcılara sunuluyor. 8 Kasım tarihine kadar sürecek ön satış kampanyası kapsamında MateBook 14s satın alan tüketiciler ayrıca taşıma çantası, Huawei AX3 çift işlemcili WiFi6 router, CM 510 mini hoparlör ve 12 ay uzatılmış garanti süresinin de sahibi oluyor. 50 TL ön ödeme yapan tüketiciler 400 TL indirim fırsatından yararlanabilirken, ürünü satın aldıktan sonra Huawei Online Mağaza’da yorum yapan kullanıcılar Huawei CD32 bluetooth fare kazanıyor.