Huawei Matebook 14s İnceleme | 90 Hz Ekran ve 90W Hızlı Şarj !

Huawei MateBook ailesi ülkemizde çok beğenilen ve kolaylıkla kullanım alışkanlıkları kazandıran bir dizüstü modeli olmayı başardı. Huawei her MateBook ailesinde kendisini hem yeniledi hem de güçlendirdi. Şimdi ise incelememize konu olan ürün ise Huawei MateBook 14s.

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Huawei MateBook 14s, tasarım kısmında ailenin geri kalan birçok modeliyle aynı tasarım diline sahip. 229,76 mm X 313,82 mm X 16,7mm boyutlarıyla birlikte taşınabilirlik ve mobilite kısmında sizlere yardımcı olurken 1,43 kg ağırlığıyla da hem sizi yormuyor hem de zarifliğini koruyor. Sol tarafında 2 adet USB Tip C girişi, HDMI Bağlantı Portu ve kulaklık girişi yer alıyorken sağ tarafında ise bir adet USB-A 3.2 yer alıyor. Bu sayede zengin bağlantı seçeneklerini sizlere sunabiliyor. Ek olarak iki farklı renkler gelen Huawei MateBook 14s Uzay Grisi ve Ladin Yeşili renklerine sahip.

Huawei dizüstü bilgisayarlarındaki başarının arkasındaki en büyük etmen ise ekranları. Huawei MateBook 14s modelinde 14,2 inç büyüklüğünde 2520×1680 çözünürlük sunan 2.5K HUAWEI FullView adı verilen bir ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran 90Hz ekran yenileme oranına sahip. Böylece daha akıcı görüntüler elde edebiliyorsunuz. İsterseniz ekranı 60Hz olarak kullanmakta mümkün. 100% sRGB renk gamını destekleyen bu ekran ek olarak 213 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Standart 16:9 ekranlardan farklı olarak 3:2 oranını kullanarak daha geniş bir ekran deneyimi yaşatıyor. 400 nit parlaklık değeriyle birlikte parlak ve canlı ekran göz sağlığınızı da önemsiyor. TÜV Rheinland Titreşimsiz Sertifikası ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası ile birlikte ekrana uzun süre baksanız bile herhangi bir rahatsızlık duymuyorsunuz. Kamerasının klavye üzerinden erkan çerçeve kısmına alınmış olmasına rağmen %90 ekran gövde oranı sağlamayı da başarıyor.

Performans kısmında da Huawei MateBook 14s sizleri yarı yolda bırakmıyor. İki farklı versiyonla satın alınabilen modeli isterseniz Intel Core i5-11300H İşlemci ile Intel Iris Xe Grafik Birimi + 16GB LPDDR4x 512GB SSD versiyonla isterseniz de Intel® Core™ i7-11370H işlemcili model ile satın alabiliyorsunuz. Huawei’nin verdiği bilgilere göre Matebook 14s’nin performansı, önceki MateBook 14’e göre %20’nin üzerinde geliştirilmiş durumda. Bunun da en büyük nedenlerinde birisi de Huawei Shark Fin Çift fan ve çift ısı borusu. Bu sayede dizüstü daha serin kalıyor ve performansından da kayıp yaşamıyor. Windows 10 ile çalışan bilgisayar ileriki dönemde de ücretsiz bir şekilde isteğe bağlı olarak Windows 11’e de yükseltilebilir.

Huawei sunduğu ek özellikler sayesinde kullanım kolaylığı da sağlıyor. 1,5mm’lik makaslı tuşları sayesinde yumuşak ve rahat bir klavye kullanımı sunuyor. Bunun dışında Huawei Sound teknolojisini destekleyen ilk MateBook modeli de MateBook 14s. 4 adet hoparlörü sayesinde günlük kullanımda işlerinizi bitirdiğinizde oyun oynamak veya sosyal medyada vakit geçirirken dinlediğiniz ve izlediğiniz içerikler daha keyifli hale geliyor. Bununla da kalmayan MateBook 14s 4 adet mikrofonla beraber geliyor. 5 metre uzaklığa kadar 360 derece ses kaydı alabilen model ile görüntülü görüşmelerinizde sesiniz çok daha net ve berrak bir şekilde karşı tarafa iletiliyor. Huawei’nin imzası niteliğinde olan güç tuşuna entegre olan parmak izi ise hayatı kolaylaştırıyor. Huawei Share özelliğiyle birlikte Huawei akıllı telefonunuzu, tabletinizi ve monitörünüzü bağlayabilir ve belgelerinizi ve dosyalarınızı kolayca paylaşabilirsiniz. İster kablolu bağlantı isterseniz de kablosuz olarak aktarımı gerçekleştirerek zamandan kazanıp işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Akıllı telefonunuzdaki üç uygulamayı da Huawei Share ile birlikte MateBook 14s’in ekranından kontrol edebilirsiniz.

Batarya kısmında da gün boyu sizleri yarı yolda bırakmayan Huawei MateBook 14s 60 Wh batarya kapasitesi sunuyor. Bu sayede günlük kullanımda yoğun bir şekilde kullansanız da batarya her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz ve diğer Huawei ürünlerinizi de şarj edebileceğiniz 90 Watt değer sunan hızlı şarj ile kolayca ve hızlıca şarj edebilirsiniz. Huawei’nin verdiği değerlere göre MateBook 14s 15 dakikalık şarj ile birlikte 3 saatlik bir kullanım sizlere sunabiliyor.

Ağ Bağlantıları konusunda da güncel teknolojileri içerisinde barındıran MateBook 14s en son teknolojilerden Wi-Fi 6 bağlantısını destekliyor. Bu sayede 2.4GHz & 5GHz modemlere rahatça bağlanabiliyor ve yüksek hızlı veri transferi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Bluetooth 5.1 ile diğer ürünleriniz ile kolayca etkileşime geçip veri alışverişi yapabiliyor. İsterseniz Huawei kulaklıklarınız, klavyeniz ve mause ile de kullanabiliyorsunuz.

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