Huawei MateBook 14, Okula Dönüş Dönemi Kampanyalarıyla Birlikte Geliyor

Huawei Watch 3 Pro, Expert Imaging and Sound Association (EISA) tarafından “EISA En İyi Akıllı Saat 2021-2022” ödülüne layık görüldü. Düzenli ve bağımsız teknik incelemeler sunan 60’ın üzerinde uluslararası uzman tüketici elektroniği dergisi, web sitesi ve gazeteciler tarafından oluşturulan EISA, geçtiğimiz yıl da WATCH GT 2 Pro’yu en iyi akıllı saat seçmişti. Böylelikle Huawei, akıllı saatleriyle 2 yıl üst üste EISA ödülü almayı başardı.

Ödüllü saat Huawei Watch 3 Pro

EISA jürisi, Huawei WATCH 3 Pro’yu özellikle tasarımsal bazda överek; “Bileğinizde mükemmel görünüyor, 1,43 inçlik AMOLED ekranının etrafındaki titanyum gövdesiyle birlikte, modern bir zarafet havası veren safir camla korunuyor. Bu gelişmeiş işletim sistemi beraberinde kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi izleme, stres testi, düşme tespiti ve 100’den fazla farklı egzersiz programı için hazır programlar dahil olmak üzere bir dizi uygulama ve özellik getiriyor” şeklinde Watch 3 Pro’yu yorumladı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Operasyon Direktörü Kevin Ho “Huawei WATCH GT 2, geçen yıl EISA En İyi Akıllı Saat 2020-2021‘i kazandıktan sonra, en yeni HUAWEI WATCH 3 Pro için EISA’dan bir akıllı saat ödülü daha almaktan büyük onur duyuyoruz” dedi ve şunları ekledi: “HUAWEI, tüketicilere en son teknolojileri ve heyecan verici deneyimleri sunmaya, teknolojik gelişmelerin heyecanını dünya çapında daha fazla insanla paylaşmaya kendini adamıştır. Bu nedenle HUAWEI WATCH 3 Pro, bir akıllı telefon kadar bağımsız, akıllı ve güçlüdür. Kullanıcılarımızın kendi sağlıklarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayan tüm gün sağlık takibi ve fitness özelliklerinin yanı sıra bunun ödüllendirilmesi bizim için bir onurdur.”

HarmonyOS’in artık Huawei ekosisteminde yeni gelen cihazlara hızla yayılmaya başladığını görüyoruz. Bu istikamette yine HarmonyOS 2 üzerine kurulan sistemiyle Huawei WATCH 3 Pro, gelecek için tasarlanmış ve üretilmiş bir akıllı saat. Huawei WATCH 3 Pro, Huawei’nin 1+8+N stratejisini güçlendiren yeni akıllı özellikler sunuyor. Huawei giyilebilir cihazların profesyonel sağlık ve fitness izleme özelliklerine ve 21 güne kadar süren pil ömrüne ek olarak, Huawei WATCH 3 Pro, cilt sıcaklığı algılamayı desteklemek için yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü içeriyor. Düşme tespiti gibi yeni özellikler getiren Huawei WATCH 3 Pro, kullanıcıların antrenman ilerlemelerini ve sağlık koşullarını izlemelerine de yardımcı oluyor. Böylelikle Watch 3 Pro kullanıcıları ister profesyonel sporcu olsun ister spora meraklı sade bir vatandaş, spor hayatlarındaki kaliteyi bir adım daha yukarı taşıyabiliyorlar.

Huawei WATCH 3 Pro, 5.699 TL fiyat etiketiyle Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Huawei Online Mağaza’da tüketicilere ayrıca vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor. Arzu eden tüketiciler, sadece 1 TL fark vererek Huawei FreeBuds 3 sahibi de olabiliyor. Dileyen kullanıcılar Huawei’nin resmi sitesine buradan ulaşarak ürünü inceleyebilirler.

EISA, şirketleri ve ürünleri nasıl ödüllendiriyor

EISA üyeleri, 30’dan fazla ülkeden tüketici elektroniğinin tüm yelpazesinde uzman medyayı içerir ve her üye, fotoğrafçılık, mobil cihazlar, Hi-Fi, ev sineması sesi, ev sineması, video ve araç içi elektronik olmak üzere EISA’nın altı Uzman Grubundan bir veya daha fazlasına katkıda bulunur. Her yıl EISA üyeleri, bu Uzman Gruplarının her birinde öne çıkan performans gösterdiğini düşündükleri ürünlerin bir listesini aday gösterir. Adaylıklar daha sonra, üyelerin her kategorinin kazananı için oy vermeden önce derinlemesine bir müzakere yürüttüğü EISA’nın AGM’sinde sunulur.