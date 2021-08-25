Huawei, Araba Çipleri Satın Almak İçin ABD Onayı Alacağını Söyledi!

Konuyla ilgili iki kişi, ABD’li yetkililerin Çin’in kara listeye alınmış telekomünikasyon şirketi olan Huawei’in büyüyen otomobil parçaları pazarı için yonga satın alması için yüz milyonlarca dolar değerindeki lisans başvurularını onayladıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon donanımı üreticisi olan Huawei, Trump yönetimi tarafından ağ donanımı ve akıllı telefon işlerinde kullanılan yongaların ve diğer bileşenlerin satışına getirilen ticaret kısıtlamaları nedeniyle yalpaladı. Biden yönetimi de, Huawei’e ihracat konusundaki katı çizgiyi güçlendiriyor. 5G cihazlarında veya bunların kullanımı için Huawei’in yonga satma lisanslarını reddediyor.

Ancak son haftalarda, başvuru sürecine aşina olan kişiler Reuters’a ABD’nin tedarikçilere video ekranları ve sensörler gibi araç bileşenleri için Huawei’e yonga satma yetkisi veren lisanslar verdiğini söyledi. Bunun nedeni ise, Huawei’in işini ABD ticaret yasaklarıyla daha az ilgili ürünlere yönlendirmesi.

Otomatik yongalar genellikle karmaşık olarak kabul edilmez ve onaylanması daha kolaydır. Lisans onaylarına yakın bir kişi, hükümetin 5G kapasiteli başka bileşenlere sahip olabilecek araçlarda yongalar için lisans verdiğini söyledi.

Bir ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü, otomotiv lisansları hakkında bir soruya, hükümetin “Huawei’in ABD ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına zarar verebilecek faaliyetler için mallara, yazılımlara veya teknolojiye erişimini kısıtlamak için” sürekli olarak lisanslama politikaları uygulamaya devam ettiğini belirtti.

Bir Huawei sözcüsü lisanslar hakkında yorum yapmayı reddetti ancak şunları söyledi: “Kendimizi akıllı bağlantılı araçlar için yeni bir bileşen sağlayıcısı olarak konumlandırıyoruz ve amacımız otomobil üreticilerinin daha iyi araçlar üretmesine yardımcı olmaktır.”

Huawei ve ABD

ABD’nin ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına yönelik tehditlere atıfta bulunan ABD, Huawei’in iletişimle ilgili kilit işinin büyümesini yavaşlatmak için büyük çaba sarf etti.

Huawei’yi 2019’da ABD mallarının ve teknolojisinin şirkete özel lisanslar olmadan satışını yasaklayan ABD Ticaret Bakanlığı ticaret kara listesine aldıktan sonra, ABD geçen yıl ABD ekipmanlarıyla yurtdışında yapılan yongaların satışını sınırlamak için kısıtlamaları arttırdı. Ayrıca, casusluk endişeleri nedeniyle Huawei’i 5G ağlarından dışlamak için müttefiklerini zorladı ve kampanya yürüttü. Ancak Huawei iddiaları yalanladı.

Huawei, ABD kısıtlamalarının bir zamanlar hâkim olan cep telefonu işinin bir kısmını satmaya zorlamasının ardından ve yeni büyüme alanları tamamen olgunlaşmamış olması yüzünden 2021’in ilk yarısında şimdiye kadarki en büyük gelir düşüşünü bildirdi.

Akıllı arabalara geçişin altını çizen şirketin dönem başkanı Eric Xu, bu yılın başlarında Şanghay Otomobil Fuarı’nda BAIC Group da dâhil olmak üzere devlete ait üç Çinli otomobil üreticisi ile akıllı bir araç işletim sistemi olan “Huawei Inside” tedarik etmek için anlaşmalar yaptığını duyurdu.

Supply Frame adlı küresel elektronik danışmanlığının baş pazarlama sorumlusu Richard Barnett, Huawei’in büyük büyüme potansiyeline sahip 5 trilyon dolarlık otomotiv pazarına yatırım yapmaya çalışmanın hem Çin’de hem dışında henüz “ilk aşamasında” olduğunu söyledi.

Barnett, “Arabalar ve kamyonlar artık tekerlekli bilgisayarlar” dedi ve “Huawei’in bu alanda daha büyük bir oyuncu olmaya yönelik stratejik odağını yönlendiren şey budur.” diye ekledi.