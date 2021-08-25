Otomotiv
Huawei, Araba Çipleri Satın Almak İçin ABD Onayı Alacağını Söyledi!
Konuyla ilgili iki kişi, ABD’li yetkililerin Çin’in kara listeye alınmış telekomünikasyon şirketi olan Huawei’in büyüyen otomobil parçaları pazarı için yonga satın alması için yüz milyonlarca dolar değerindeki lisans başvurularını onayladıklarını söyledi.
Dünyanın en büyük telekomünikasyon donanımı üreticisi olan Huawei, Trump yönetimi tarafından ağ donanımı ve akıllı telefon işlerinde kullanılan yongaların ve diğer bileşenlerin satışına getirilen ticaret kısıtlamaları nedeniyle yalpaladı. Biden yönetimi de, Huawei’e ihracat konusundaki katı çizgiyi güçlendiriyor. 5G cihazlarında veya bunların kullanımı için Huawei’in yonga satma lisanslarını reddediyor.
Ancak son haftalarda, başvuru sürecine aşina olan kişiler Reuters’a ABD’nin tedarikçilere video ekranları ve sensörler gibi araç bileşenleri için Huawei’e yonga satma yetkisi veren lisanslar verdiğini söyledi. Bunun nedeni ise, Huawei’in işini ABD ticaret yasaklarıyla daha az ilgili ürünlere yönlendirmesi.
Otomatik yongalar genellikle karmaşık olarak kabul edilmez ve onaylanması daha kolaydır. Lisans onaylarına yakın bir kişi, hükümetin 5G kapasiteli başka bileşenlere sahip olabilecek araçlarda yongalar için lisans verdiğini söyledi.
Bir ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü, otomotiv lisansları hakkında bir soruya, hükümetin “Huawei’in ABD ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına zarar verebilecek faaliyetler için mallara, yazılımlara veya teknolojiye erişimini kısıtlamak için” sürekli olarak lisanslama politikaları uygulamaya devam ettiğini belirtti.
Bir Huawei sözcüsü lisanslar hakkında yorum yapmayı reddetti ancak şunları söyledi: “Kendimizi akıllı bağlantılı araçlar için yeni bir bileşen sağlayıcısı olarak konumlandırıyoruz ve amacımız otomobil üreticilerinin daha iyi araçlar üretmesine yardımcı olmaktır.”
Huawei ve ABD
ABD’nin ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına yönelik tehditlere atıfta bulunan ABD, Huawei’in iletişimle ilgili kilit işinin büyümesini yavaşlatmak için büyük çaba sarf etti.
Huawei’yi 2019’da ABD mallarının ve teknolojisinin şirkete özel lisanslar olmadan satışını yasaklayan ABD Ticaret Bakanlığı ticaret kara listesine aldıktan sonra, ABD geçen yıl ABD ekipmanlarıyla yurtdışında yapılan yongaların satışını sınırlamak için kısıtlamaları arttırdı. Ayrıca, casusluk endişeleri nedeniyle Huawei’i 5G ağlarından dışlamak için müttefiklerini zorladı ve kampanya yürüttü. Ancak Huawei iddiaları yalanladı.
Huawei, ABD kısıtlamalarının bir zamanlar hâkim olan cep telefonu işinin bir kısmını satmaya zorlamasının ardından ve yeni büyüme alanları tamamen olgunlaşmamış olması yüzünden 2021’in ilk yarısında şimdiye kadarki en büyük gelir düşüşünü bildirdi.
Akıllı arabalara geçişin altını çizen şirketin dönem başkanı Eric Xu, bu yılın başlarında Şanghay Otomobil Fuarı’nda BAIC Group da dâhil olmak üzere devlete ait üç Çinli otomobil üreticisi ile akıllı bir araç işletim sistemi olan “Huawei Inside” tedarik etmek için anlaşmalar yaptığını duyurdu.
Supply Frame adlı küresel elektronik danışmanlığının baş pazarlama sorumlusu Richard Barnett, Huawei’in büyük büyüme potansiyeline sahip 5 trilyon dolarlık otomotiv pazarına yatırım yapmaya çalışmanın hem Çin’de hem dışında henüz “ilk aşamasında” olduğunu söyledi.
Barnett, “Arabalar ve kamyonlar artık tekerlekli bilgisayarlar” dedi ve “Huawei’in bu alanda daha büyük bir oyuncu olmaya yönelik stratejik odağını yönlendiren şey budur.” diye ekledi.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Haber
Yonga devi BYD’ye Pekin baskısı!
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin bilgisayar yongası yapım birimindeki hisselerini satma planı askıya alındı. En son hisse teklifi Pekin’in işletmeler üzerindeki baskısından etkilenecek.
Listeleme, şirkete danışmanlık yapan hukuk firmasına yönelik düzenleyici soruşturma nedeniyle askıya alındı.
Shenzen, Nasdaq tarzı pazarında ChiNext listeleme planını mayıs ayında sundu.
Askıya alma, Çinli yetkililer tarafından endüstri üzerinde daha geniş bir düzenleyici sıkılaştırmanın ortasında geldi.
Hafta sonu, Shenzen Menkul Kıymetler Borsası, Çin’in en büyük hukuk hizmetleri şirketlerinden biri olan Beijing Tian Yuan Hukuk Bürosu’nun listelemeyle ilgili olarak araştırıldığını söyledi. BYD Semiconductor’ın planlanan halka arzının (IPO) danışmanı olan firmanın Çin Güvenlik Düzenleme Komisyonu tarafından araştırıldığını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
BYD Semiconductor, hisse satışından en az 421 milyon dolar toplamayı hedeflemişti. Küresel otomobil üreticileri bilgisayar yongası sıkıntısı ile mücadele ederken, parayı işletmeye geri yatırmayı planladı.
Firma, araçlar için mikro denetleyici yongalarının Çin’deki en büyük üreticisi.
Mikro denetleyiciler, modern otomobillerde koltuklar ve camlardan, direksiyon ve kilitlenme önleyici frenlere kadar her şey için kullanılan hayati bileşenlerdir.
BYD Semiconductor, Almanya’daki Infineon ve Japonya’daki Rohm Semiconductor dâhil olmak üzere büyük yonga üreticileriyle doğrudan rekabet halinde.
Ana şirket BYD, piyasa değerlendirmesinde Çin’in en büyük otomobil üreticisi. Ayrıca ABD’li yatırım emektarı Warren Buffett tarafından da desteklenmekte.
BYD, Pekin’in teknoloji devlerinden sigorta sağlayıcılarına kadar her konuda düzenlemeleri sıkılaştırırken planları alt üst edilen en son Çinli şirket oldu.
Yeni gizlilik yasası
Pekin, veri gizliliğini korumak için önlemler alıyor. Cuma günü Çin’in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, kapsamlı yeni bir gizlilik yasasını onayladı.
Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu, teknoloji firmaları tarafından veri toplanmasını sıkı bir şekilde kontrol etmeyi amaçlıyor. Bu sebeple, kanunun 1 Kasımdan itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.
Bir dizi teknoloji şirketi, Çin’de veri gizliliğiyle ilgili sorunlarla karşı karşıya kaldı.
Bu yılın başlarında, ülkenin internet düzenleyicisi, kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı olarak topladığını söyleyerek çevrimiçi mağazalara Çinli araç çağırma firması Didi’nin uygulamasını önermemelerini emretti.
Emir, şirketin New York Menkul Kıymetler Borsası’ndaki ilk çıkışından sadece iki gün sonra geldi. Böylece hisseleri keskin bir şekilde düşüşe uğradı.
Temmuz ayı sonlarında, Çinli çevrimiçi özel ders firmalarının hisseleri, Pekin’in onları temel dersleri öğretmekten kar elde etme gücünden yoksun bırakmasının ardından düştü.
Pekin ayrıca sektördeki yabancı yatırımı da engelledi.
Geçen kasım ayında, Pekin’in en yüksek profilli iş baskılarından birinde, teknoloji devi Ant Group’un borsadaki ilk çıkışı aniden durduruldu.
Alibaba e-ticaret platformu milyarder kurucusu Jack Ma tarafından desteklenen Ant, yaklaşık 34,4 milyar dolar değerinde hisse satacaktı.
Ancak bu, Çin’in grup üzerinde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya zorlamasıyla beraber rekabet endişeleri nedeniyle askıya alındı.
Şanghay ve Hong Kong’daki listeler, bugüne kadarki en büyük borsa başlangıcı olabilirdi.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Otomotiv
ABD, Tesla’nın Oto Pilotuna Soruşturma Başlattı!
Yol güvenliğinden sorumlu ABD federal kurumu, Tesla’nın “kendi kendine süren” oto pilot sistemi hakkında soruşturma başlattı.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2018’den bu yana acil durum araçlarının karıştığı 11 Tesla kazasının ardından harekete geçtiğini söyledi.
Kurum, bazı durumlarda, Tesla araçlarının “doğrudan ilk müdahale ekiplerinin araçlarına çarptığını” belirtti.
Soruşturma, 2014’ten bu yana yapılan yaklaşık 765.000 Tesla otomobilini kapsayacak.
NHTSA, tüm mevcut aralığın Model Y, Model X, Model S ve Model 3’tekileri içerdiğini söyledi.
‘Her zaman kontrol’
Ajans, Tesla araçlarının yolda duran araçlara, özellikle bir olaya müdahale eden acil durum araçlarına, çarpması konusunda endişeliydi.
Vakalar arasında bir Tesla’nın park halindeki bir itfaiye aracına arkadan çarpması var. Bir başka vakada ise Tesla park halindeki bir polis arabasına çarpıyor.
NHTSA, oto pilotu kullanırken “sürücünün katılımını izlemek, yardımcı olmak ve sürücüyü zorlamak için kullanılan teknolojiler ve yöntemler” ile ilgili ön soruşturmasını başlattığını söyledi.
Soruşturmayı başlatan 11 kazada, oto pilot veya Trafik Duyarlı Seyir Kontrolü adı verilen bir sistemin çarpışmalardan “hemen önce” aktif olduğunu söyledi.
Yardımcı teknoloji, otomobilin otomatik olarak yönlendirilmesini, hızlanmasını ve fren yapmasını sağlıyor. Ancak aracı otomatik olarak sürmüyor ve sürücülerin kontrolü her zaman elinde tutması gerekiyor. Bu yanıltıcılık, özelliğin eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep oldu.
Tesla, bu özelliği bir “Otomatik Pilot” olarak pazarladı. Ayrıca, şu anda bazı kullanıcılar için beta sürümünde mevcut olan “tam kendi kendine sürüş” sözü de verdi.
Ancak, kullanıcılar arabayı dikkatsizce sürerken telefonlarını kullanmaktan araba koltuklarını değiştirmeye ve direksiyonda sürücü bırakmamaya kadar değişen örneklerle geçmişte sistemi sık sık kötüye kullandılar.
http://Tesla driver ‘puts on autopilot and moves to passenger seat’ – YouTube
Bir NHTSA sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bugün piyasada bulunan hiçbir motorlu araç kendi kendini sürme yeteneğine sahip değil. Mevcut her araç, her zaman kontrolün bir insan sürücünün elinde olmasını gerektiriyor.”
Bununla birlikte, soruşturmanın destekleyici belgeleri, çarpışmaların çoğunda yer alan zorlu koşullara dikkat çekiyor.
“Olayların çoğu hava karardıktan sonra meydana geldi. Gerçekleşen kaza sahneleri, ilk müdahale eden araç ışıkları, işaret fişekleri, ışıklı ok tahtası ve yol konileri gibi olay yeri kontrol önlemlerini içeriyordu.”
Bir araba şirketinin yazılımını sergilemek, etkinlikten günler önce gelir.
Başkan Elon Musk, daha önce 19 Ağustos’u “Tesla Yapay Zekâ Günü” olarak ilan etmişti. Firmanın yapay zekâ sistemlerinin ilerlemesini göstereceğini ve firmaya yapay zekâ uzmanlarının işe alınmasını sağlayacağını söylemişti.
Fakat Tesla, halkla ilişkiler ekibini Ekim 2020’de dağıttı. Bu sebeple, artık kullanıcı yorumları için herhangi bir yetkiliye ulaşılamıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Bootloader Kilidini Açmak Kameraları Devre Dışı Bırakıyor
Huawei, Araba Çipleri Satın Almak İçin ABD Onayı Alacağını Söyledi!
Batı Avrupa PC Pazarı 2021’in İkinci Çeyreğinde %3 Büyüdü
Kaliforniyalı Bir Adam Çıplak Fotoğraflar için Binlerce iCloud Hesabına Erişti
Microsoft, Xbox Konsollarında Bulut Oyun Hizmetini Sunacak
POCO X3 Pro vs Redmi Note 10 Pro vs Mi 11 Lite | Amansız Münazara #1
Solana Soğuk Cüzdanda (Ledger Nano X / S) Nasıl Saklanır?
Huawei MateBook 14 incelemesi | Seç beğen al!
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
POCO X3 Pro vs Redmi Note 10 Pro vs Mi 11 Lite | Amansız Münazara #1
Solana Soğuk Cüzdanda (Ledger Nano X / S) Nasıl Saklanır?
Huawei MateBook 14 incelemesi | Seç beğen al!
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.