Tablet/Notebook/Laptop
Huawei MateBook 13 R7 Türkiye’de Ön Satışa Açıldı!
Huawei Türkiye, FullViewekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği, ince ve hafif yapısıyla öne çıkan Huawei MateBook 13 R7’yi Türkiye’de ön satışa sundu. Dileyen kullanıcılar, Huawei Online Mağaza üzerinden MateBook 13 R7’yi ön sipariş ile beraber çeşitli avantajlarla satın alabilecekler.
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İçindekiler
Yeni MateBook 13 R7, çok yönlü bir dizüstü bilgisayar olmak üzere tasarlanmış
Huawei, yenilenen MateBook 13’ü nihayet kullanıcılarla buluşturmaya başlıyor. MateBook 13 R7, hafif gövde yapısı, FullView ekranı ve güçlü performans sunabilen Ryzen 7 işlemcisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook 13 R7, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı karşılayabilecek şekilde tasarlanmış.
Huawei MateBook 13 R7, Huawei Share özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Huawei Share üzerinden MateBook’unuzu ve akıllı telefonunuzu iletişim halinde tutabilen sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı olan fare ve klavye gibi çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.
MateBook 13 R7, soldaki güç ve veri aktarımını, sağdaki ise veri aktarımı ile Display Port bağlantısı destekleyen iki adet USB-C bağlantı noktasının yanı sıra bir de 3,5 mm ses jakına sahip. Böylelikle demin bahsettiğimiz çevre birimlerini de laptopunuzla beraber kullanabilmeniz daha kolay hale geliyor.
MateBook 13’te FullView ekran deneyimi ve güçlü bir işlemci mevcut
MateBook 13’ün en çok dikkat çeken yanlarından birisi de şüphesiz ki ekranı. Özellikle de ince çerçevelerle süslenen bu ekran, %88’lik ekran/gövde oranına sahip. 2160 x 1440 yani 2K çözünürlüğe sahip olan MateBook 13 R7, 178 dereceye kadar da açılabiliyor. Haliyle böyle bir ekran, iyi bir işlemciyle de desteklenmeli diye düşünüyor olabilirsiniz. İyi bir güç ve performans dengesi sunan AMD Ryzen 7 3700U işlemciden gücünü alan Huawei MateBook 13 R7, Huawe, Shark Fin Fan 2.0, soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılmış durumda.
16 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook 13 R7, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına sahip. Cihazda doğrudan 512 GB SSD sunulması da ek depolama alanı ihtiyacı olmadan bilgisayarın kullanılabilmesine olanak sağlıyor.
Peki ya pil performansı
Kolay taşınabilir dizüstü bilgisayarlarda en çok dikkat edilen unsurlardan birisi de pil ve pil performansı. Huawei MateBook 13 R7, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip hafif bir cihaz ve ince yapısıyla da yanınızda çok rahat taşıyabileceğiniz nitelikte. 41,7 WH kapasiteli piliyle, 11,6 saate kadar 1080p video izlemeyi mümkün kılıyor. Huawei MateBook 13 R7, bilgisayarı 15 dakikada 2 ve 3 saat aralığında ofis kullanımı sunacak şekilde şarj edebilen 65W USB Type-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.
Huawei MateBook 13 R7’nin güç düğmesi diğer tüm Huawei dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Böylece kullanıcılar tek bir dokunuşla aynı anda hem cihazı açıp hem de parmak izini temas anında çoktan taratmış oluyor ve Windows’a doğrudan erişim sağlayabiliyor. Böylelikle şifre ezberleme derdini de bir kenara atabiliyorsunuz ve bir başkasının bilgisayarınıza erişim sağlayamayacağından yana içiniz rahat ediyor.
Klavyede tuş takımı altına gömülü olarak gelen fiziksel olarak açılıp kapanabilen kameraya tek bir dokunuşla ulaşılabiliyor. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek içinse kamerayı fiziksel olarak kapatmanız yeterli oluyor. Böylelikle herhangi bir şekilde kameranıza izinsiz bir erişim gerçekleşse bile görüntünüz dış ortama verilmiyor. Huawei MateBook 13 R7, gizliliğinizi düşündüğü kadar göz sağlığınızı da düşünmüş. TÜV Rheinland sertifikalı ekran, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor.
Artık ön siparişe açık
Radeon RX Vega 10 grafik işlem birini barındıran AMD Ryzen 7 3700U işlemcili Huawei MateBook 13 R7, Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuldu, 8.499 TL fiyat belirlenen cihaza, vade farksız dört taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca ürün için 50 TL ön ödeme yapıldığında, kalan miktarı ödeyeceğiniz zaman 150 TL daha indirim sağlanıyor. MateBook 13 R7 satın alan kullanıcılar ayrıca 1.399 TL değerindeki Huawei Display 23.8″ monitör ile 349 TL değerindeki Huawei MateDock 2’ye de sahip oluyor. Tüketiciler eğer tercih ederlerse 1.199 TL bedeller fazladan bir yıllık uzatılmış garantiyi de satın alabiliyorlar.
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Tablet/Notebook/Laptop
HarmonyOS İşletim Sistemi ve 120Hz Ekranıyla MatePad 11 Ön Satışa Açıldı
Huawei, son dönemlerde tabletleriyle öne çıkan markalardan biri haline gelmiş durumdaydı. Huawei’nin tablet ailesine yeni katılacak olan MatePad 11 modeli de, 120 Hz tazeleme hızıyla akıcı görseller sunabilen yeni bir ekrana sahip. Ayrıca MatePad 11 ile ilgili en büyük merak konusu da, HarmonyOS ile gelecek olması. Huawei MatePad 11 an itibariyle Huawei Online Mağaza üzerinden ülkemizdeki kullanıcılar için ön satışa sunuldu.
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İçindekiler
MatePad 11 neler sunuyor?
Yeni nesil akıllı cihazlar için ve aynı zamanda IOT ekosistemi sunabilmek tasarlanan HarmonyOS 2.0, Huawei MatePad 11’in bünyesinde de kullanıcılara sunuluyor. MatePad ayrıca, kalem üzerinden kullanım yapmak isteyenler için de M Pencil’in 2. nesil modeli ile de uyumlu. 2. nesil M Pencil, 2 ms’ye kadar düşük bir giriş gecikmesiyle kalem hareketlerine duyarlı olduğu ve hızlı reaksiyon gösterebildiği için tüketicilere daha doğal hissiyata sahip bir el yazısı deneyimi sunuyor.
Huawei’nin yeni tabletinin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de görsel tarafta. Cihazda kullanılan panel 120 Hz yenileme hızını destekleyebiliyor. Böylelikle cihaz içi arayüz kullanımları veya web kullanımı gibi herhangi bir konuda cihazın yumuşak geçişlerini görebilmeniz mümkün. Bu da, kullanım keyfini artırmasının yanı sıra; gözünüzün daha az yorulmasına da yardımcı oluyor ve daha sağlıklı bir kullanım gerçekleştirmeniz mümkün hale geliyor. Ek olarak kullanıcılar, yüksek kare hızlı videolar ve oyunlarda detayları daha rahat yakalayabiliyorlar. Yüksek ekran yenileme hızıyla tablet, aynı zamanda son derece duyarlı bir el yazısı girişi sağlıyor. Kare hızı uyarlama teknolojisi de gerekmeyen durumlarda ekran tazeleme hızını aşağı çekerek kullanıcıların daha uzun pil ömrüne ulaşabilmesine yardımcı oluyor.
Ekranda hem geniş renk gamutu hem de TÜV sertifikası mevcut
Ekranda sadece yenileme hızı düşünülmemiş, aynı zamanda panel kalitesine de önem verilmiş. DCI-P3 renk gamını destekleyen yeni Huawei MatePad 11 ile hem görüntüler hem de videolarda canlı görüntüler sunabilmek amaçlanmış. Huawei MatePad 11, geniş renk gamutuna ek olarak; kullanıcıların göz yorgunluğuna neden olan başlıca faktörlerden ikisi olan mavi ışığa ve titremeye maruz kalmayı da minimum seviyelere indirmeyi amaçlıyor. Zaten kullanılan panel de bu amaç doğrultusunda seçilmiş ve cihaz, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve TÜV Rheinland Flicker Free sertifikalarını almaya da hak kazanmış. Bu sayede tablet üzerinde uzun zaman boyunca çalıştıktan sonra bile gözlerinizin korunması sağlanmış.
MatePad 11, Bottom Dock sayesinde kullanıcıların uygulamalarını zahmetsizce kolayca bulabilmeleri için en sık ve en son kullanılan uygulamaları gösteriyor. Yeni Hizmet Widget’ları da ayrıca hava durumu, döviz pariteleri gibi gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyerek; anlık verilerin güncel bir şekilde kullanıcı takibinde olmasını sağlıyorlar. Ayrıca kullanıcıların uygulamaları kendileri başlatmadan belirli uygulama özelliklerine erişmesine de izin verilmiş. Cihazdaki açık widget’lar herhangi bir yere yerleştirilebilir ve ayrıca kullanıcıların cihazlarını tercihlerine göre kişiselleştirmeleri için tamamen özelleştirilebilir olarak bırakılmış.
Çoklu Ekran İş Birliği yeni MatePad 11’de yine unutulmamış
Huawei’yi Huawei yapan detaylardan biri de, ekosistem hamleleriyle geniş yelpazede birçok ürünü iş birliği içinde kullanmaya fırsat vermesi. Özellikle de Çoklu Ekran İş Birliği (Multi Screen Collaboration) ile Huawei, tek bir cihaz üzerinden bütün cihazlarınızı kontrol edebilme imkanı sağlıyor. Bu teknoloji yine MatePad 11’de de kullanıcılara sunulmuş durumda.
Çoklu Ekran İş Birliği artık tablet ve PC etkileşimlerini destekleyerek; cihazların yeni yöntemlerle birlikte çalışmasını sağlayan üç ayrı mod sunuyor. Ayna modu, kullanıcıların PC ekranını tablete yansıtmasını sağlayarak, tableti hızlı eskizler ve hassas kaligrafi işleri üretmek için Huawei M Pencil ile eşleştirilebilen bir çizim tablasına dönüştürüyor. Ofis çalışanları, Genişletme Modundan yararlanarak ve tabletlerini PC için ikinci bir ekran gibi kullanarak; çalışmak için daha da fazla ekran alanına sahip olabiliyorlar. İş Birliği Modu, HarmonyOS 2.0 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanımakta.
Çoklu Ekran İşbirliğinin yanı sıra, yeni Çoklu Pencere özelliği aynı anda dört adede kadar uygulamanın görüntülenmesini destekliyor. Gerektiğinde kolay erişim için de yüzen pencereler App Bubble’a yerleştirilebiliyor. Yenilenen App Multiplier, iki pencerede paralel ve bağımsız işlemleri destekleyen yeni Pencere Kilidi özelliği sayesinde iki görevin tek bir uygulamada ayrı ayrı çalışmasını sağlıyor. Örneğin, bir alışveriş uygulaması kullanırken iki ürün için birer pencere açıp karşılaştırabilirsiniz. Veya sol pencerede bir e-posta yazabilir ve sağ pencerede anlık mesajlara yanıt vererek iş verimliliğinizi artırabilirsiniz. Haziran 2021 itibarıyla yaklaşık 4.000 uygulama, tabletlerdeki kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için App Multiplier’ı benimsedi.
Huawei, MatePad 11’de ses deneyimine de önem veriyor
Sadece ekran ve yazılım özellikleriyle sınırlı kalmak istemeyen MatePad 11, dört kanallı geniş genlikli dört hoparlörü ile ses deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. MatePad 11’deki ses sistemi, Harman/Kardon bünyesindeki uzman ses mühendisleri ile tasarlanmış durumda.
Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip Huawei MatePad 11, 24 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak. Sadece tablet olarak 4.299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4.999 TL fiyat etiketleriyle ön satışa sunuldu. Huawei MatePad 11’de ayrıca 50 TL ön ödemeye, 150 TL ek indirim ve vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.
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Donanım
Windows 10’lu HP HP 245 G8 – 27J57EA İncelemesi | Güvenilir Performans Cihazı!
Windows 10 İşletim Sistemi Yüklü HP 254 G8 incelemesiyle karşınızdayız. Baştan belirtmeliyiz ki tam bir fiyat performans ürünü olarak karşılıyor kullanıcıları. İnce çerçevelerine eşlik eden şık kasasıyla gerek güvenlik kanadında gerek performans kanadında oldukça verimli bir cihaz. Hadi şimdi HP 245 G8 – 27J57EA ’nın güçlü ve güvenilir bir iş istasyonu olmasını sağlayan özelliklerini yakından inceleyelim.
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İçindekiler
HP 245 G8 – 27J57EA ÖZELLİKLERİ:
• Koyu Kül Grisi Rengi
• 1.47 kg Ağırlık
• 32,4 cm genişlik x 22,59 cm dikey genişlik x 1,99 cm yükseklik
• 14 İnç Full HD IPS Ekran
• Parlama Önleyici Kaplama
• 250 Nite Varan Parlaklık
• NTSC Renk Gamutunun %45’ini Destekleme özelliğine sahip.
• HP True Vision Destekli 720 p çözünürlüğünde Kamera
• Çoklu Dokunma Hareketlerini Destekleme Özellikli Touchpad
• Stereo hoparlörler, tümleşik dijital mikrofon
• Wifi 5 Desteği
• Bluetooth 4.2 desteği
Orijinal Yazılım Avantajları;
Windows 10 ile tüm yazılım güncelleştirmelerini anında almak ve saldırılara karşı güncel kalmak önem kazanıyor. Çünkü;
• Kullanıcılar için online alışverişin daha da arttığı bugünlerde kimlik, kredi kartı, şifre vb. nin güvenliği için çok kritik. Her geçen gün online ortamların kullanımı ve dolayısıyla alışveriş oranı da artarken, kullanıcılar da Kimlik, kredi kartı ve banka bilgileri çalınma riski ile daha çok karşı karşıya. • Bilgisayarda tuttuğunuz her türlü dosya ve bilginin güvenliğini sağlama ,bilgilerin kaybedilmesini ya da dışardan erişimini engellenmesi için
• Uzaktan çalışmanın daha çok arttığı bugünlerde nereden çalışıyor olursanız olun performansı artırıp, güvenliği sağlamak için Cihazın Windows 10’a sahip olmasının avantajlarından biri de kesintiye uğramadan ve takılmadan yüksek performans sunuyor.
Hp 254 G8, iş yoğunluğunuza ayak uyduracak daha uzun süre kullanım ömrü sunan mobilite bir performans cihazı. Yani şöyle betimleyebiliriz. Orijinal yazılıma sahip bir cihaz satın alarak tüm riskleri ortadan kaldırabilir ve güvenle cihazınızı kullanabilirsiniz.
DONANIM Özellikleri;
• AMD Ryzen 3 3250U
• AMD Radeon Grafik Kartı
• 8 GB RAM
• 256 GB SSD
• 45 W/h Lityum İyon Pil Harici Güç Adaptörü
BAĞLANTI PORTLARI;
• 1 Adet Type C
• 1 Adet SD kart Okuyucu
• 2 Adet Type A USB
• 1 Adet HDMI Bağlantı Portu
• 3.5 mm’lik Kulaklık Girişi
• RJ45 Bağlantı Portu
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Genel
Yeni iPad Mini modelinin tasarımı ortaya çıktı!
Apple‘ın yeni tablet modeli iPad Mini’nin tasarımı ortaya çıktı. İşte 6.Nesil iPad Mini modelinin tasarım detayları…
Apple‘ın sevilen tableti iPad Mini’nin yeni modeli karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Apple tarafından bu sene piyasaya sürülmesi beklenilen yeni iPad Mini modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Bugün güvenilir bir kaynaktan gelen sızıntı ile 6.Nesil iPad Mini’nin tasarımı ortaya atıldı. Bu tasarım direkt olarak Apple’dan sızdırılmış bir tasarım değil. Ancak yeni iPad Mini‘nin tasarımının hemen hemen aynısı olduğu söyleniliyor. Gelin 6.Nesil iPad Mini hakkında ortaya atılan bilgilere hep birlikte göz atalım.
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6.Nesil iPad Mini’nin tasarım özellikleri!
Yeni iPad Mini‘nin ilk olarak boyutuna göz atacak olursak cihaz boyut olarak eski modeli ile hemen hemen diyebiliriz. 206.3 x 137.8 x 6.1 mm ölçülerinde olduğu söylenilen 6.Nesil iPad Mini‘nin genişlik anlamında bir önceki modelden 3mm‘lik bir fark ile ayrıldığını görüyoruz. Ancak bu değer iki cihaz arasında çok büyük farklılıklar oluşturmuyor.
Cihazın boyutlarının ardından tasarımına gelecek olursak bu sefer yuvarlak kasa tasarımının tamamen ortadan kaldığını görüyoruz. iPhone 5 modellerinden beri özlenilen köşeli tasarım, iPhone 12 ile birlikte tekrar kullanıcılar ile buluşmuştu. Şimdi 6.Nesil iPad Mini’de köşeli tasarım ile geliyor gibi gözüküyor. Gelen sızıntılara göre tasarımsal anlamda yeni iPad Mini tıpkı iPhone 12 serisinde olduğu gibi köşeli tasarım ile birlikte geliyor.
Ekran tarafındaki sızıntılara bakacak olursak söylentilere göre yeni iPad Mini ortalama 8.5 inç civarında bir ekran boyutuna sahip olacak. Ayrıca önceki iPad Mini modellerindeki gibi Touch ID’yi üzerinde taşıyan bir Home tuşu bulunmayacak. Parmak izi sensörünü Android telefonlardan aşina olduğumuz güç tuşuna entegre eden Apple, bu sayede hem ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanmıyor, hem de cihazın ekranı üzerinde herhangi bir tuşa yer vermiyor.
Yeni iPad Mini’nin diğer özellikleri!
Gelen sızıntılara göre yeni iPad Mini Apple A14 yonga setinden gücünü alacak. 5G bağlantı desteği sunacak olan 6.Nesil iPad Mini, gümüş, siyah ve altın renk seçeneklerine sahip olacak. Apple’ın yenilenen ve ufalan Apple Pencil akıllı kalemini destekleyecek olan iPad Mini‘nin Lightning girişinden de vazgeçtiği görünüyor. Şarj ve dosya aktarımı için yıllardır Lightning girişini kullanan Apple, bu modelde Lightning’den vazgeçmiş gibi gözüküyor. Keza gelen sızıntılara göre 6.Nesil iPad Mini alt kısmında USB-C girişi taşıyor. 6.Nesil iPad Mini’yi diğer modellerden ayıran özellikler arasında yeni hoparlörler de var. Gelen sızıntılara göre önemli ölçüde iyileştirildiği söylenilen hoparlörler diğer iPad Mini modellerinden kat kat daha iyi performans sunacak.
Apple tarafından bu sene tanıtılacak olan yeni iPad Mini hakkında bilinenler şimdilik böyleydi. Genel olarak baktığımızda iPad Mini eski nesillerden tasarım ve boyut olarak büyük farklar taşımasa da, teknik özellik ve donanım tarafında daha çağdaş ve yenilikçi bir model gibi duruyor. Özellikle genellikle Android cihazlarda bulunan USB-C girişinin bu cihazda bulunması artık Apple daha güçlü bir firma olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bakalım iPad Mini daha ne gibi yeni özellikler ile karşımıza çıkacak.
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