Huawei MateBook 13 R7 Türkiye’de Ön Satışa Açıldı!

Huawei Türkiye, FullViewekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği, ince ve hafif yapısıyla öne çıkan Huawei MateBook 13 R7’yi Türkiye’de ön satışa sundu. Dileyen kullanıcılar, Huawei Online Mağaza üzerinden MateBook 13 R7’yi ön sipariş ile beraber çeşitli avantajlarla satın alabilecekler.

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Yeni MateBook 13 R7, çok yönlü bir dizüstü bilgisayar olmak üzere tasarlanmış

Huawei, yenilenen MateBook 13’ü nihayet kullanıcılarla buluşturmaya başlıyor. MateBook 13 R7, hafif gövde yapısı, FullView ekranı ve güçlü performans sunabilen Ryzen 7 işlemcisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook 13 R7, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı karşılayabilecek şekilde tasarlanmış.

Huawei MateBook 13 R7, Huawei Share özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Huawei Share üzerinden MateBook’unuzu ve akıllı telefonunuzu iletişim halinde tutabilen sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı olan fare ve klavye gibi çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

MateBook 13 R7, soldaki güç ve veri aktarımını, sağdaki ise veri aktarımı ile Display Port bağlantısı destekleyen iki adet USB-C bağlantı noktasının yanı sıra bir de 3,5 mm ses jakına sahip. Böylelikle demin bahsettiğimiz çevre birimlerini de laptopunuzla beraber kullanabilmeniz daha kolay hale geliyor.

MateBook 13’te FullView ekran deneyimi ve güçlü bir işlemci mevcut

MateBook 13’ün en çok dikkat çeken yanlarından birisi de şüphesiz ki ekranı. Özellikle de ince çerçevelerle süslenen bu ekran, %88’lik ekran/gövde oranına sahip. 2160 x 1440 yani 2K çözünürlüğe sahip olan MateBook 13 R7, 178 dereceye kadar da açılabiliyor. Haliyle böyle bir ekran, iyi bir işlemciyle de desteklenmeli diye düşünüyor olabilirsiniz. İyi bir güç ve performans dengesi sunan AMD Ryzen 7 3700U işlemciden gücünü alan Huawei MateBook 13 R7, Huawe, Shark Fin Fan 2.0, soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılmış durumda.

16 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook 13 R7, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına sahip. Cihazda doğrudan 512 GB SSD sunulması da ek depolama alanı ihtiyacı olmadan bilgisayarın kullanılabilmesine olanak sağlıyor.

Peki ya pil performansı

Kolay taşınabilir dizüstü bilgisayarlarda en çok dikkat edilen unsurlardan birisi de pil ve pil performansı. Huawei MateBook 13 R7, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip hafif bir cihaz ve ince yapısıyla da yanınızda çok rahat taşıyabileceğiniz nitelikte. 41,7 WH kapasiteli piliyle, 11,6 saate kadar 1080p video izlemeyi mümkün kılıyor. Huawei MateBook 13 R7, bilgisayarı 15 dakikada 2 ve 3 saat aralığında ofis kullanımı sunacak şekilde şarj edebilen 65W USB Type-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

Huawei MateBook 13 R7’nin güç düğmesi diğer tüm Huawei dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Böylece kullanıcılar tek bir dokunuşla aynı anda hem cihazı açıp hem de parmak izini temas anında çoktan taratmış oluyor ve Windows’a doğrudan erişim sağlayabiliyor. Böylelikle şifre ezberleme derdini de bir kenara atabiliyorsunuz ve bir başkasının bilgisayarınıza erişim sağlayamayacağından yana içiniz rahat ediyor.

Klavyede tuş takımı altına gömülü olarak gelen fiziksel olarak açılıp kapanabilen kameraya tek bir dokunuşla ulaşılabiliyor. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek içinse kamerayı fiziksel olarak kapatmanız yeterli oluyor. Böylelikle herhangi bir şekilde kameranıza izinsiz bir erişim gerçekleşse bile görüntünüz dış ortama verilmiyor. Huawei MateBook 13 R7, gizliliğinizi düşündüğü kadar göz sağlığınızı da düşünmüş. TÜV Rheinland sertifikalı ekran, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor.

Artık ön siparişe açık

Radeon RX Vega 10 grafik işlem birini barındıran AMD Ryzen 7 3700U işlemcili Huawei MateBook 13 R7, Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuldu, 8.499 TL fiyat belirlenen cihaza, vade farksız dört taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca ürün için 50 TL ön ödeme yapıldığında, kalan miktarı ödeyeceğiniz zaman 150 TL daha indirim sağlanıyor. MateBook 13 R7 satın alan kullanıcılar ayrıca 1.399 TL değerindeki Huawei Display 23.8″ monitör ile 349 TL değerindeki Huawei MateDock 2’ye de sahip oluyor. Tüketiciler eğer tercih ederlerse 1.199 TL bedeller fazladan bir yıllık uzatılmış garantiyi de satın alabiliyorlar.