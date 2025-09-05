Huawei, katlanabilir telefon teknolojisindeki iddiasını sürdürerek yeni modeli Huawei Mate XTs‘i tanıttı. Cihaz, önceki nesle kıyasla bazı yenilikleri beraberinde getirirken, zarif ve ince tasarımını korumayı başarıyor. Katlanabilir telefon pazarında rekabeti kızıştıran Huawei Mate XTs, özellikle teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazın tasarımı, katlanabilirlik mekanizması ve yenilikçi kamera sistemi, bu segmentteki diğer modellerden ayrışmasını sağlıyor.

Huawei Mate XTs Neler Sunuyor?

Huawei Mate XTs, selefinin tasarım dilini korurken, yeni renk seçenekleriyle daha modern bir görünüm sunuyor. Üç katlı yapısı sayesinde farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayan cihaz, hem kompakt bir akıllı telefon hem de geniş bir tablet deneyimi sunabiliyor. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, 3K çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 10,2 inçlik LTPO OLED ekranı. Bu panel, tek bir ekranda üç farklı uygulamayı yan yana kullanabilme imkanı sunarak çoklu görev performansını artırıyor. Ayrıca, ekranın parlaklığı 1.800 nit’e kadar çıkabiliyor ve M-Pencil kalem desteği ile profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

Katlandığında 7,9 inçlik ikinci bir ekrana dönüşen cihaz, tamamen kapandığında ise 6,4 inç boyutunda daha rahat bir tek elle kullanım sunuyor. Huawei Mate XTs, katlanabilir yapısına rağmen 3,8 mm gibi etkileyici bir inceliğe sahip. Bu incelik, cihazı piyasadaki en zarif katlanabilir telefonlardan biri yapıyor. Yeni Kirin 9020 yonga seti, önceki nesle göre %36 daha hızlı bir performans vaat ediyor. Cihaz, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle geliyor. Kamera tarafında ise 40 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP değişken diyaframlı ana lens ve 12 MP periskop telefoto lens ile donatılmış üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Batarya kapasitesi 5.600 mAh olan cihaz, 66W kablolu, 50W kablosuz ve 7,5W ters kablosuz şarj desteği sunuyor.

Huawei Mate XTs Teknik Özellikler

Ekran: 10,2 inç (açık), 7,9 inç (katlanmış), 6,4 inç (kapalı) LTPO OLED ekran, 3K çözünürlük , 90 Hz yenileme hızı .

10,2 inç (açık), 7,9 inç (katlanmış), 6,4 inç (kapalı) ekran, , . İşlemci: Kirin 9020 Yonga Seti.

Yonga Seti. Bellek (RAM): 16 GB .

. Depolama: 256 GB , 512 GB , 1 TB seçenekleri.

, , seçenekleri. Kamera Sistemi: 50 MP ana kamera (f/1.4-f/4.0), 40 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2), 12 MP periskop telefoto kamera (f/3.4).

(f/1.4-f/4.0), (f/2.2), (f/3.4). Batarya: 5600 mAh , 66W kablolu , 50W kablosuz şarj desteği.

, , şarj desteği. İşletim Sistemi: HarmonyOS 5.1 .

. Tasarım: 298 gram ağırlık, 3,8 mm kalınlık (açık).

Huawei Mate XTs Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Mate XTs‘in satış fiyatları, depolama seçeneklerine göre farklılık gösteriyor. Çin’de satışa sunulan cihazın başlangıç fiyatı, 16 GB RAM ve 256 GB depolama modelinde 17.999 Çin Yuanı (yaklaşık 2.520 ABD Doları) olarak belirlendi. 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ise 19.999 Çin Yuanı’ndan (yaklaşık 2.800 ABD Doları) alıcı buluyor. En üst seviye model olan 16 GB RAM ve 1 TB depolama versiyonu ise 21.999 Çin Yuanı (yaklaşık 3.080 ABD Doları) fiyat etiketine sahip. Cihazın Çin’deki teslimatları 12 Eylül’de başlayacak. Huawei, Huawei Mate XTs için uluslararası pazara yönelik bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi henüz paylaşmadı.

