Huawei tarafı, özellikle Amerikan Hükümeti ile yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 5G teknolojisi ile ilgili birçok programdan çıkarılmıştı. Bu nedenle amiral gemisi cihazlarında 5G teknolojisini kullanamayan firma, P50 Pro gibi sektörün en iyilerini barındıran bir cihazında bile 5G teknolojisine yer verememişti. Son gelen haberler, firmanın amiral gemisine 5G desteğinin bir kılıf yardımıyla kazandırılabileceğini gösteriyor. İlginç olansa kılıfın üreticisinin Huawei olmaması.

120 Dolar Fiyat Etiketiyle Geliyor!

Çin menşeili Soyealink firması tarafından üretilen kılıf, 800 Çin Yuanı’na satılıyor. Bu da yaklaşık olarak 120 dolar ediyor. Kılıf şimdilik sadece Huawei P50 Pro modeli için üretilse de, eğer bu kılıf firmanın yüzünü güldürecek satış rakamlarına ulaşabilirse yeni modeller için de üretime başlanacağı düşünülüyor.

Kılıf dışardan bakıldığında oldukça sade dursa da, aslında içinde daha fazlası var. İçerisinde eSIM desteği barındıran bu kılıf, aynı zamanda bir 5G modemine de sahip. Bu bileşenler ise gücünü 1.35 GHz gücünde bir işlemciden alıyor. Kılıfın bağlantı özellikleriyse telefon üzerinden kontrol ediliyor. Kılıfın cihazla uyumunun oldukça iyi olduğu söylenebilir. Öyle ki, 5G desteği cihazda yerel olarak destekleniyormuş gibi bildirim çubuğunda 5G ve çekim gücü sembolleri yer alıyor.

3.2 mm kalınlığa ve 52 gram ağırlığa sahip olan kılıf, deri dokusuna sahip poliüretan malzemeden üretiliyor. Şimdilik yalnızca açık gri renk seçeneğine sahip olan kılıfa yeni renk seçenekleri eklenip eklenmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Cihaz ile iletişimini USB Tip-C girişinden sağlayan cihaz, aynı zamanda çalışması için gereken enerjiyi de buradan sağlıyor. Kılıfın üzerinde bulunan USB Tip-C girişi sayesinde kılıf cihaza takılıyken bile veri transferi ve şarj dolumu sağlamak mümkün. Kılıfın Huawei’nin SuperCharge teknolojisini desteklediğini ve bu sayede cihazın yüksek güçle şarj olabileceğini de belirtelim.

Firmanın resmi sitesinde kılıfın detaylı bakış videoları da yer alıyor. Şimdilik sadece Çin pazarı için satışta olan kılıfın Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz kesin değil. Bunu belirleyecek şeyin cihazın Avrupa pazarındaki satış rakamları olacağı söylenebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei de böyle bir kılıf üretmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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