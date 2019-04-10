Huawei Mate X satışa çıkıyor

Huawei, bu yıl içinde satışa çıkması beklenen Huawei Mate X katlanabilir telefonu için henüz bir lansman tarihi açıklamadı.

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Huawei Mate X Haziran ayında satışa çıkacak!

Huawei tarafından işletilen bir perakendeci olan Vmall’da yayınlanan telefon satış rakamı konusunda gizemini yitirmiş gibi görünüyor. Huawei’nin ilk katlanabilir telefonu ve ilk 5G’li telefonu olan Mate X, Haziran ayında satışa çıkacak.

Resmi olarak Haziran ayında satışa çıkacak olan cihaz, 2.300 Euro gibi bir fiyata satılacak. Cihaz hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız buradan ön izleme videomuza ulaşabilirsiniz.