Samsung Galaxy A80, Snapdragon 675 kullanacak

Samsung, bugün A serisinin yeni üyelerini yapacağı bir etkinlikte tanıtacak. Dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleşecek etkinliklerde, Galaxy A40, Galaxy A70, Galaxy A80 ve Galaxy A90 modellerini tanıtacak.

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Galaxy A80 ile farklı kamera tasarımı

Tanıtılacak olan yeni modellerden biri olan A80, Geekbench’te ortaya çıktı. SM-A805F model numarası ile karşımıza çıkan cihaz, tek çekirdekte 2488 puan alırken, çoklu çekirdekte 6732 puan almış görünüyor.

Samsung Galaxy A80, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkarken, 8 GB RAM’i içerisinde barındırıyor. Gücünü Qualcomm’un ürettiği Snapdragon 675 yonga setinden alırken, bu işlemci 1.8 GHz frekansta çalışıyor. Ayrıca cihazda Samsung tarafından ilk kez kullanılacak olan kızaklı kamera yapısı bulunacak. Bu kameralar hem ön hem de arka kamera olarak kullanılacak.