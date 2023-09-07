Xiaomi cephesinin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Xiaomi 13T modelleri hakkında bir süredir çok fazla sızıntı duyuyoruz. Redmi K60 serisinin Avrupa pazarı muadilleri olacağı neredeyse kesinleşen modeller, Leica kamrealar, Dimensity 9200 Plus işlemci ve 24GB RAM gibi inanılmaz özelliklerle dikkat çekmişti. Geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile 26 Eylül’de Berlin’de tanıtılacağı duyurulan cihazlar, daha tanıtılmadan cennet vatanımızda satışa çıktı! İşte Xiaomi 13T serisinin muhtemel Türkiye fiyatı!

Xiaomi 13T Serisi Fiyatıyla Çok Konuşulacak Gibi!

Yurtdışı telefon pazarının ülkemizde inanılmaz bir büyüklüğe ulaştığı gerçek. Ancak bu pazar artık öyle bir hal aldı ki, daha ürünler tanıtılmadan cihazlar yurtdışı telefon pazarına düşmeye başladı. Ancak ilginç şekilde, bir telefoncunun ilana koyduğu bu ürünler, Türkiye garantili olarak satılıyor. Yani birazdan paylaşacağımız fiyatlar cihazların muhtemel Türkiye fiyatları olabilir.

Serinin küçük çocuğu Xiaomi 13T‘den başlamak gerekirse, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyonun, ikinci el ilan sitelerinde 25.999 TL fiyatla satışa sunulduğunu görüyoruz. Satıcı burada “Türkiye’de İlk” demeyi ihmal etmemiş. Yine de bu aslında dünyada bir ilk.

Serinin tepe modeli olan ve Redmi K60 Ultra’nın Avrupa pazarı uyarlaması olan Xiaomi 13T Pro ise, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama kapasitesine sahip modeliyle satışta. Bu model de “Türkiye’de İlk” etiketiyle ilana konulmuş ve bu model tam olarak 35.999 TL fiyata sahip.

Özellikle tepe model olan Xiaomi 13T’nin fiyatı çok dikkat çekecek gibi görünüyor. Her ne kadar cihaz Dimensity 9200 Ultra işlemci, gelişmiş OIS destekli kamera sistemi, büyük batarya ve hızlı şarj gibi amiral gemisi niteliğinde özelliklerle donatılmış olsa da, “T” serisinin asıl amacı amiral gemisi katili olmakta yatıyor.

Bu modellerin fiyatlarına baktığımızda ise özellikle Pro modelin artık amiral gemisi bölgesine girdiğini görüyoruz. Xiaomi dünya genelinde ucuz ama yüksek donanımlı telefonlarıyla biliniyor. Markanın son zamanlarda özellikle ülkemizde bu algıdan uzaklaştığını görüyoruz.

Xiaomi 13T serisinin satış başarısını bizler de merak ediyoruz. 26 Eylül’deki tanıtımın ardından cihazlar resmi olarak satışa sunulduğunda bizler de bu rakamları öğrenebileceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni serinin fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!