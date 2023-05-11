Huawei kısa bir süre önce, 9 Mayıs’ta Almanya’da düzenlediği bir lansman etkinliğiyle dünyanın en ince ve en hafif katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X3’ü ve dünyanın en iyi kameralı akıllı telefonu Huawei P60 Pro’yu Avrupa pazarında piyasaya sürdü. Hepsiburada’da ön siparişe açılan bu yeni Huawei telefonlar, daha çok iş telefonu olarak kullanılmak üzere tasarlandı ve farklı fiyat segmentlerine hitap ediyor.

Huawei, yeni telefon modellerinin yanı sıra Türkiye’de yeni telefon ön siparişi veren Hepsiburada müşterilerine sürpriz hediyeler de sunuyor. Huawei Mate X3 ön siparişi ücretsiz bir Watch Buds akıllı saat ile gelirken, Huawei P60 Pro ön siparişi ücretsiz bir çift FreeBuds 5 Bluetooth kulaklık ile birlikte geliyor.

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Yeni Huawei modelleri, 512 GB depolama sunan Huawei Mate X3 ve 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan Huawei P60 Pro ile cömert depolama seçenekleri de sunarak teknoloji tutkunlarını sevindirecek gibi görünüyor. Aşağıdan Mate X3 ve P60 Pro modellerinin Türkiye fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.

Huawei P60 Pro 512 GB 12 GB Ram – 39.999 TL

Huawei P60 Pro 256 GB 8 GB Ram – 36.999 TL

Huawei Mate X3 512 GB 12 GB Ram – 69.999 TL