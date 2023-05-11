Hardware Plus’ta DXOMARK serisi HUAWEI P60 Pro ile devam ediyor. Özellikle P60 Pro’nun kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en iyi skoru DXOMARK tarafından almayı başarıyor.

48 MP ana kamerası ve 48 MP telefoto lensi, ve 13 MP geniş açı lensi ile gelen HUAWEI P60 Pro, aldığı 156 puan ile 1. sıradan listeye giriş yaptı. 159 fotoğraf ve 147 video puanı alan cihaz, başta HONOR Magic5 Pro ve OPPO Find X6 Pro olmak üzere listede test edilen tüm telefonları hem kamera hem ekran noktasında geçmeyi başardı.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK Değerlendirmesi; https://www.dxomark.com/huawei-p60-pro-camera-test/

İyi seyirler…

OPPO Find X6 Pro kamera özellikleri

Arka kamera

48 MP, f/1,4 / f/4.0, 25 mm (ana)

48 MP, f/2,1, 90 mm (periskop telefoto)

13 MP, f/2,2, 13 mm (geniş açı)

48 MP, f/1,4 / f/4.0, 25 mm (ana) 48 MP, f/2,1, 90 mm (periskop telefoto) 13 MP, f/2,2, 13 mm (geniş açı) 4K (60 fps)

Full HD (960 fps)

HDR Vivid