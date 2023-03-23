Huawei‘nin uzun bir zamandır beklenen lansman etkinliği bugün düzenlendi. Günün yıldızı yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Huawei P60 olurken, şirketin yeni katlanabilir akılı telefonu Huawei Mate X3 de oldukça dikkat çekti. Tasarımı ve özellikleri ile piyasanın yeni yıldızı olabilecek cihaz, bugünden itibaren kendi ülkesinde satışa sunulacak.

İlk olarak yeni canavarın erkan özelliklerine değinelim. Çinli BOE firmasının ürettiği panel, Ultra İnce Cam (UTG) teknolojisi ile beraber çizilmelere ve kırılmalara karşı ultra dayanıklı. Telefonun iç ekranı 7.85 inç boyutuyla eski model X2’den 0.15 inç küçük olurken, 6.45 inçlik dış ekran selefi ile aynı boyutta. Öte yandan, söz konusu panellerin hepsi 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabiliyor.

Bugün tanıtılan katlanabilir cihaz ayrıca kamera tarafında da oldukça iddialı. Mate X3, arka panelinde üçlü bir kamera kurulumu taşıyor. Bu kurulumda, 50MP Sony IMX766 ana kamera, IMX688 ultra geniş açılı sensör, ve IMX351 periskop telefoto lens yer alıyor.

Gelelim bizleri oldukça heyecanlandıran performans tarafında. İlk olarak yeni cihaz gücünü Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisine borçlu. Bununla beraber, 12 GB RAM‘li katlanabilir telefon, 256 ve 512 GB dahili hafıza seçeneklerine de sahip. Lansmanda bahsedilen ve sınırlı sayıda çıkacağı söylenen Huawei Mate X3 özel serisi ise 1 TB‘lık depolama alanı ile gelecek. Şirketin uzun süredir maruz kaldığı ambargolar sebebiyle 4G bağlantısı ile yetinen telefon, uydu bağlantısı desteği ile birçok yerde arama yapabilecek.

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Son olarak, Yazılım boyutunda Android 13 tabanlı HarmonyOS 3.1 ile çalışan cihaz, 66W şarj hızı destekli 4.800mAh değerinde bir bataryadan besleniyor.