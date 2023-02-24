Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son yıllarda karşılaştığı zorlayıcı engellere rağmen yoluna devam ediyor ve bir zamanlar bulunduğu zirve konumuna geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Huawei bu bağlamda mobil pazarının her alanında yer almak için çaba gösteriyor. Markanın yaklaşan yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X3 de bu çabanın sonuçlarından biri.

Merakla beklenen katlanabilir cihaz, bugün yeni bilgilerle karşımıza çıktı. Webio’nun tanınan yazarlarından Dijital Chat Station, yaklaşan telefonun birçok özelliğini takipçileriyle paylaştı.

İçindekiler Huawei Mate X3 Özellikleri

Huawei Mate X3 Özellikleri

Tasarım boyutundan başlayacak olursak, ünlü yazara göre, Huawei Mate X3 içe katlanan bir tasarıma sahip olacak. Dış ekranda ise ortalanmış bir ön kamera yer alacak. Cihazın iç kısmında herhangi bir kamera olmaksızın geniş bir ekran boyutu sunulacak. DCS sahibi ayrıca, telefonun İnce ve hafif özellikli olacağını da sözlerine ekledi. Bununla beraber güvenilir yazarın sızıntılarını Rodent tarafından yeni paylaşılan Mate X3 için render görselleri ile karşılaştığımızda oldukça tutarlı bir eşleşme olduğunu görebiliyoruz.

DCS, Mate X3’teki dış ve iç ekranların net boyutları hakkında bir bilgi vermedi, ancak iç ekranın 2K çözünürlüğe sahip olacağını belirtti. Performans tarafında Popüler blogger, cihazın kasasının altında Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinin yer alacağını iddia ediyor. Cihazın devam eden ABD yaptırımları nedeniyle 5G bağlantı desteği taşıyamayacağı da söylenen bilgiler arasında. Sızıntıda ayrıca Mate X3’ün 66W hızlı şarj destekli 4.800mAh bataryadan besleneceği belirtiyor.

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Son olarak, optik tarafına değinelim. Yaklaşan katlanabilir telefonun arka kamera adası 50 megapiksel Sony IMX766 kamera tarafından yönetilecek. Bu kameraya Sony IMX688 ultra geniş lens ve IMX351 periskop zoom kamera yardımcı olacak.