Çinli teknoloji devi Huawei’in ilginç giyilebilir teknolojisi Huawei Watch Buds, geçen yıl Aralık ayında şirketin kendi ülkesinde piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise akıllı saat Avrupa pazarına doğru yol alıyor. Çinli muadiliyle aynı özellikleri içeren global modelin fiyatlandırma ayrıntıları da mevcut lansmandan önce belli oldu. .

Huawei Watch Buds, Avrupa Pazarı İçin Hazırlanıyor

Geçtiğimiz senenin Aralık ayında içinde TWS kulaklıklar barındıran bir akıllı saatle karşımıza çıkan Huawei, Çin’de oldukça ilgi toplayan cihazını küresel pazar için hazırlıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere içinde satışa açılan cihaz yakında diğer Avrupa ülkelerinde de görücüye çıkacak.

Avrupa’dan önce yeni ürünü deneyimleyen Birleşik Krallık’ta Huawei Watch Buds, 449 pound karşılığında piyasaya sürüldü. Diğer Avrupa ülkelerinde bu fiyatın artması bekleniyor. Son raporlara göre yeni saat, 499 euroluk bir fiyat etiketiyle raflarda olacak.

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Kullanıcıların ürünü satın almasını teşvik amacıyla kampanyalar düzenleyen Huawei, Watch Buds için 30 euro karşılığında ön rezervasyon alan müşterilere, akıllı saati de 30 euro daha düşük bir fiyattan (469 euro) satacak. Şirket bununla beraber alıcılara saate beraber bir Huawei Scale 3 hediye edecek.

Huawei Watch Buds Özellikleri

Huawei Watch Buds, markanın Flip Cover tasarımı olarak adlandırdığı manyetik bir kapakla birlikte geliyor. Kapak, güvenilir ve pürüzsüz hassas bir menteşeye sahip. Kulaklıklar IP54 suya dayanıklı ancak Huawei kulaklık bölmesine su girmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Huawei Watch Buds’da, 1300 santigrat derecede sertleştirilmiş paslanmaz çelik gövdeye gömülü, flama 3D kavisli bir cam mevcut. Akıllı saat 47 mm çap boyutu ile geliyor. 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,47 inç dairesel AMOLED ekran akıllı saat için panel görevi görüyor. Öte yandan, kulaklıklar kulak içi tasarımına ev sahipliği yapıyor. Kulaklıkların tasarımından devam edecek olursak cihazlar, 4 gram ağırlığında, neredeyse hissettirmeyecek kadar hafif. Kullanıcılar kulaklarının dokunmatik özellikli dış kısmına dokunarak ses cihazındaki çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor.

TWS kulaklıkların performansına gelecek olursak, Huawei Watch Buds üçlü gerçek zamanlı işitme optimizasyonu ile birlikte geliyor. Ayrıca cihazlar aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod özelliklerine sahip. Öte yandan aramalarda da net kalite için AI gürültü azaltma özelliği de bulunuyor. Kullanıcılar gelen bir aramayı akıllı saate veya telefona geçmek zorunda kalmadan doğrudan kulaklıktan cevaplayabiliyor. Huawei Watch Buds akıllı saat ise kalp atış hızı ve SpO2 sensörü ile donatılmış olarak raflarda yer alacak. Sesle uyandırma ve çağrı gürültüsünü azaltma için kullanılan bir kemik iletim cihazı da ürünün bünyesinde bulunuyor. Giyilebilir cihaz ayrıca atriyal fibrilasyon ve anormal kalp atış hızı okumaları için EKG özelliğine ev sahipliği yapıyor. Akıllı saat diğer özellikleri ile beraber, 80’den fazla egzersiz modu ve 200 sağlık kursu için destek sunuyor. TWS kulaklıkların performansına gelecek olursak, Huawei Watch Buds üçlü gerçek zamanlı işitme optimizasyonu ile birlikte geliyor. Ayrıca cihazlar aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod özelliklerine sahip. Öte yandan aramalarda da net kalite için AI gürültü azaltma özelliği de bulunuyor. Kullanıcılar gelen bir aramayı akıllı saate veya telefona geçmek zorunda kalmadan doğrudan kulaklıktan cevaplayabiliyor. Huawei Watch Buds akıllı saat ise kalp atış hızı ve SpO2 sensörü ile donatılmış olarak raflarda yer alacak. Sesle uyandırma ve çağrı gürültüsünü azaltma için kullanılan bir kemik iletim cihazı da ürünün bünyesinde bulunuyor. Giyilebilir cihaz ayrıca atriyal fibrilasyon ve anormal kalp atış hızı okumaları için EKG özelliğine ev sahipliği yapıyor. Akıllı saat diğer özellikleri ile beraber, 80’den fazla egzersiz modu ve 200 sağlık kursu için destek sunuyor.

Watch Buds, 3 gün dayandığı iddia edilen 410mAh pil ünitesiyle çalışıyor. Her bir kulaklık 30mAh’lik bir hücre ile destekleniyor ve ANC ile 4 saatlik kullanım sunduğu iddia ediliyor. Akıllı saat kablosuz olarak şarj edilebilirken, kulaklıklar kutu içinde şarj edilebiliyor. Giyilebilir cihaz HarmonyOS 3 ile çalışıyor.