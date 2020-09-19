Huawei Mate 40, Twitter üzerinden duyuruldu!

Yaşanabilecek herhangi bir karışıklığı önlemek adına yazının başında belirtmeliyim ki, Hindistan’da Redmi Note 9 Pro adıyla satışa sunulan model globalde Redmi Note 9S olarak biliniyor. Bu cihaz ülkemizde de 9S takısıyla satışa sunuldu ve cihazdan yazı boyunca Redmi Note 9S olarak bahsedeceğim.

MIUI 12, Çinli dev üretici Xiaomi’nin Android üzerinde çalışan kullanıcı arayüzünün en güncel versiyonu. Şirket bu versiyonu Nisan ayının sonunda resmi olarak tanıttı ve o tarihten beri uygun cihazlar için güncelleme üzerinde çalışıyor. Geçen birkaç aydan sonra tepe modellerinin güncellemesini tamamlayan Xiaomi, şimdi daha eski ve/veya uygun fiyatlı modellerine yöneldi.

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Redmi Note 9S güncellemesi neler içeriyor?

Aslında Redmi Note 9S, Note 9 ailesinin MIUI 12 güncellemesini ilk alan üyesi değil. Yaklaşık bir ay önce Note 9 bu güncellemeyi almıştı ve şimdi de 9S güncellemeyi almaya başladı. Bahsedilen MIUI 12 güncellemesi V12.0.1.0.QJWINXM derleme numarasıyla ve 755 MB gibi bir boyutla geliyor. Şu anda Hindistan’da sınırlı kullanıcılara verilen güncelleme, herhangi büyük bir problem olmadığı sürece en kısa zamanda tüm kullanıcılara iletilecektir.

Gelen MIUI 12 güncellemesini ve kısaca yeni özelliklerini şu videomuzda göstermiştik. Kısaca burada da bahsedecek olursak ilk olarak göze çarpan özellik ‘süper’ duvar kağıtları. Kilit ekranı ve ana ekranın iş birliği içinde çalıştığı bu özellikte ekran açıldığında Dünya veya Mars üzerinde belirli bölgelere zoom yapılıyor. Bildirim paneli sağ taraftan çekildiğinde iPhone’lara benzer yeni bir kontrol merkezi karşımıza çıkıyor. Odak moduyla dilediğiniz süre boyunca telefondan uzak kalabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama çekmecesi ve yüzen uygulamalar arayüze yepyeni deneyimler katarken detaylıca yönetilebilen izinlerle gizlilik koruması ve arka planda kamera kullanımının kısıtlanması cihazları daha güvenli hale getiriyor. Birçok başka özelliğin yanı sıra kullanımı belki de en hoş hale getiren ise birçok yeni animasyonun arayüze serpiştirilmiş halde olması.

Redmi Note 9S, her ne kadar henüz Android 11 güncellemesini almamış olsa da MIUI 12’yi almaya başladı. Ancak endişelenmeye gerek yok çünkü cihaz Android güncellemesi için de sırada bekliyor. Xiaomi, sırasıyla nitelikli modellerine bu güncellemeyi de sunmaya başlayacak.