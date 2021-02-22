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HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
Huawei Mate X2 bugün Çin’de yapılan özel bir lansman ile tanıtıldı. Hem Harmony OS’i alacak ilk cihaz olacağı açıklanan telefon, Samsung Galaxy Z Fold 2’den ilham alınmış olsa da sonuç olarak çok daha iyi bir telefon ortaya koyulmuş.
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HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
Telefonun özellikleri;
Açık Boyut: 161.8 mm x 145.8 mm x 4.4 mm ~ 8.2 mm
Kapalı Boyut: 161.8 mm x 74.6 mm x 13.6 mm ~ 14.7 mm
Ağırlık: 295 gram
Dış Ekran: 6.45 inç OLED, 2700 x 1160 piksel, 90 Hz
İç Ekran: 8 inç OLED, 2480 x 2200 piksel, 90 Hz
İşlemci: HUAWEI Kirin 9000
Grafik: Mali-G78
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB
İşletim Sistemi: EMUI 11.0 (Android 10) – Harmony OS ile değiştirilebilir
Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 12 MP + 8 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 4500 mAh
Hızlı Şarj: 55 Watt
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Bu Fiyattan Mi 10T Pro ALMAM 😡😡😡 | Peki ne alınır?
12 Kasım 2020’de Türkiye lansmanı yapıldığında o gün için en mantıklı üst segment telefon olarak görünen Xiaomi Mi 10T Pro bugün artık 6.199 TL’lik fiyatıyla pahalı bir cihaz haline geldi.
O tarihten bu yana dolar kuru düşmüş olmasına rağmen bu telefonunun fiyatının neden arttığını anlayabilmiş değilim.
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Bu Fiyattan Mi 10T Pro ALMAM 😡😡😡 | Peki ne alınır?
Ama bildiğim bir şey var; bu fiyattan Mi10T Pro almam da, önermem de!!!
Onun yerine 4.999 TL fiyatıyla öne çıkan bir başka telefon var…
Sizden Gelenler
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Sorun Söyleyelim #12 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
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Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eren ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın soruları ;
İstanbul’da hız olarak hangi operatör tercih edilmeli?
Videolarda hangi mikrofonları kullanıyorsunuz?
Film, dizi ve diğer içerikleri hangi cihazdan(TV,PC,Telefon,Tablet) İzlemeyi tercih ediyorsunuz ve neden ?
Kendiniz telefon tasarlayacak olsanız hangi can alıcı veya imza niteliğinde özelliği eklersiniz ?
Samsung’un hala yüksek hızda şarj desteği vermemesini nasıl buluyorsunuz rakipleri 120 watt desteği bulundururken Samsung’un amiral gemilerinde bile 25watt kullanmaması yanlış degil mi?
Nokia kendi hataları yüzünden mi battı yoksa ABD tarafından Microsoft aracılığıyla telefon sektöründen el çektirilmek için mi batırıldı?
Ersin abinin eski Nokia ve yeni Nokia(HMD) hakkındaki düşünceleri nedir?
1 sene boyunca tek bir proje üzerine çalışacak olsanız bu proje ne olurdu?
Cuma Raporu
Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
Cuma Raporu #142 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
05:23 Perseverance Mars’a iniş yaptı
21:54 THY 17,3 milyar TL ile rekor zarar açıkladı
33:21 Huawei Mate X2, içe katlanan tasarım ile geliyor
41:02 Netflix’e yeniden Türkiye’nin en hızlı operatlörlerini sıraladı
55:02 Amazfit resmi olarak Türkiye’de
01:04:33 Suudi Arabistan’dan oyun dünyasına büyük yatırım
01:14:09 Apple Türkiye’den yeni iş ilanları
01:18:55 Oppo sıra dışı bir ön kamera patenti aldı!
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