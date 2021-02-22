Huawei Mate X2, resmi olarak duyuruldu!

Huawei, yeni katlanabilen amiral gemisi Mate X2‘yi resmi olarak tanıttı. Cihaz, beklenildiği gibi içe doğru katlanabilen bir formda geliyor. Telefon, katlanabilen yapısına rağmen oldukça ince bir tasarıma sahip. Ayrıca periskop lensi bulunan ilk katlanabilen telefon da Huawei Mate X2 oldu.

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Huawei Mate X2, hangi teknik özelliklere sahip?

Huawei Mate X2, iç tarafta 8 inçlik 2480×2200 piksel çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan OLED bir ekrana sahip. Dış taraftaki ekran ise 6.45 inçlik yine 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan OLED bir panel. Dahili ekran DCI-P3 renklerini desteklerken, harici ekran desteklemiyor. İç ekran, endüstrinin ilk “manyetik olarak kontrol edilen nano optik katmanı“na sahip. Cihazın menteşe tasarımı, telefonun boşluksuz bir şekilde kapanmasını sağlıyor. Ayrıca menteşelerin üretildiği özel malzeme ile telefonun ağırlığı hafifletilmeye çalışmış. Buna rağmen Mate X2, 295 gram ile oldukça ağır bir telefon.

Mate X2, arka tarafta Leica iş birliği ile dörtlü kamera dizilimi bulunduruyor. Cihazın ana kamerası, 50 MP çözünürlüklü 1/1.28 inç boyutunda ve RYYB sensörüne sahip. Ayrıca ana kamera, OIS destekli ve 4K video çekimlerini gerçekleştirebiliyor. İkincil ekran sayesinde bu kamera dizilimi ile selfie çekmek de mümkün. Telefonun ikinci kamerası ise 8 MP çözünürlüklü 10x optik zoom yapabilen periskop kamera olarak karşımıza çıkıyor. Bu kamera, 20x hibrit ve 100x dijital zoomu destekliyor. Buna ek olarak, 12 MP çözünürlüklü 3x optik zoom yapabilen OIS destekli bir başka kamera da cihazda mevcut. Cihazın son kamerası ise 16 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera. Bu kamera, geniş açı sunmasının yanı sıra makro çekimlere de olanak sağlıyor.

Mate X2, sadece ikincil ekranda bir adet ön kameraya sahip. Bu da geniş ekran ile herhangi bir video görüşme veya çekim yapılamayacağı anlamına geliyor. Telefonun yan tarafında bulunan parmak izi okuyucu ile biyometrik kimlik doğrulama yapılabiliyor. Cihaz, 5 nm üretim teknolojisine sahip Kirin 9000 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun teknik özellikleri, Android 10 tabanlı EMUI 11.0 arayüzünün cihazda bulunacağını gösteriyor. Ancak ilk HarmonyOS’e geçecek olan telefon Huawei Mate X2 olacak.

Mate X2, kaç farklı varyasyon ile gelecek?

Mate X2, 8 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı seçeneklerine sahip. Cihazın 5G bağlantısının daha stabil bir şekilde çalışması için modem üzerinde özel olarak çalışıldı. Bununla birlikte, cihazın açık veya kapalı tutulmasından bağımsız olarak internet bağlantısı stabil olarak kullanılabilecek. Cihazın, bir tanesi NM SD kart olarak kullanılabilen çift SIM desteği de bulunmakta. Telefonun 55W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde bataryası mevcut. Ayrıca cihaz kutudan deri koruyucu kılıf ve önceden uygulanmış ekran koruyucu ile çıkıyor.

Huawei’nin katlanabilen yeni amiral gemisi telefonu, nasıl bir fiyatlandırma ile geliyor?

Mate X2, 25 Şubat tarihinden itibaren resmi olarak Çin’de satışa çıkacak. Cihazın 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 18.000 CNY(2780$), 512 GB depolama alanı bulunan versiyonu ise 19.000 CNY(2780$) fiyat etiketi ile satılıyor olacak. Bununla birlikte, cihazın diğer pazarlara ne zaman geleceği henüz belli değil.