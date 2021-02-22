Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2, resmi olarak duyuruldu!
Huawei, yeni katlanabilen amiral gemisi Mate X2‘yi resmi olarak tanıttı. Cihaz, beklenildiği gibi içe doğru katlanabilen bir formda geliyor. Telefon, katlanabilen yapısına rağmen oldukça ince bir tasarıma sahip. Ayrıca periskop lensi bulunan ilk katlanabilen telefon da Huawei Mate X2 oldu.
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Huawei Mate X2, hangi teknik özelliklere sahip?
Huawei Mate X2, iç tarafta 8 inçlik 2480×2200 piksel çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan OLED bir ekrana sahip. Dış taraftaki ekran ise 6.45 inçlik yine 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan OLED bir panel. Dahili ekran DCI-P3 renklerini desteklerken, harici ekran desteklemiyor. İç ekran, endüstrinin ilk “manyetik olarak kontrol edilen nano optik katmanı“na sahip. Cihazın menteşe tasarımı, telefonun boşluksuz bir şekilde kapanmasını sağlıyor. Ayrıca menteşelerin üretildiği özel malzeme ile telefonun ağırlığı hafifletilmeye çalışmış. Buna rağmen Mate X2, 295 gram ile oldukça ağır bir telefon.
Mate X2, arka tarafta Leica iş birliği ile dörtlü kamera dizilimi bulunduruyor. Cihazın ana kamerası, 50 MP çözünürlüklü 1/1.28 inç boyutunda ve RYYB sensörüne sahip. Ayrıca ana kamera, OIS destekli ve 4K video çekimlerini gerçekleştirebiliyor. İkincil ekran sayesinde bu kamera dizilimi ile selfie çekmek de mümkün. Telefonun ikinci kamerası ise 8 MP çözünürlüklü 10x optik zoom yapabilen periskop kamera olarak karşımıza çıkıyor. Bu kamera, 20x hibrit ve 100x dijital zoomu destekliyor. Buna ek olarak, 12 MP çözünürlüklü 3x optik zoom yapabilen OIS destekli bir başka kamera da cihazda mevcut. Cihazın son kamerası ise 16 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera. Bu kamera, geniş açı sunmasının yanı sıra makro çekimlere de olanak sağlıyor.
Mate X2, sadece ikincil ekranda bir adet ön kameraya sahip. Bu da geniş ekran ile herhangi bir video görüşme veya çekim yapılamayacağı anlamına geliyor. Telefonun yan tarafında bulunan parmak izi okuyucu ile biyometrik kimlik doğrulama yapılabiliyor. Cihaz, 5 nm üretim teknolojisine sahip Kirin 9000 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun teknik özellikleri, Android 10 tabanlı EMUI 11.0 arayüzünün cihazda bulunacağını gösteriyor. Ancak ilk HarmonyOS’e geçecek olan telefon Huawei Mate X2 olacak.
Mate X2, kaç farklı varyasyon ile gelecek?
Mate X2, 8 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı seçeneklerine sahip. Cihazın 5G bağlantısının daha stabil bir şekilde çalışması için modem üzerinde özel olarak çalışıldı. Bununla birlikte, cihazın açık veya kapalı tutulmasından bağımsız olarak internet bağlantısı stabil olarak kullanılabilecek. Cihazın, bir tanesi NM SD kart olarak kullanılabilen çift SIM desteği de bulunmakta. Telefonun 55W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde bataryası mevcut. Ayrıca cihaz kutudan deri koruyucu kılıf ve önceden uygulanmış ekran koruyucu ile çıkıyor.
Huawei’nin katlanabilen yeni amiral gemisi telefonu, nasıl bir fiyatlandırma ile geliyor?
Mate X2, 25 Şubat tarihinden itibaren resmi olarak Çin’de satışa çıkacak. Cihazın 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 18.000 CNY(2780$), 512 GB depolama alanı bulunan versiyonu ise 19.000 CNY(2780$) fiyat etiketi ile satılıyor olacak. Bununla birlikte, cihazın diğer pazarlara ne zaman geleceği henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G100, Geekbench’te görüntülendi!
Motorola, geçtiğimiz ay Snapdragon 870 yonga setini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonunu resmi olarak Çin’de piyasaya sürdü. Motorola Edge S olarak adlandırılan cihaz, söylentilere göre Moto G100 ismiyle küresel pazarda satışa çıkacak. Bu nedenle cihazın, markanın en güçlü G serisi telefonu olması muhtemel gözüküyor. Bugün ise Motorola Moto G100, Geekbench’te ortaya çıktı. Bunun ardından cihazın yakın zamanda piyasaya çıkacağı söylentileri de yayılmaya başladı.
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Motorola Moto G100, Geekbench’te nasıl bir performans gösterdi?
Motorola Edge S, “nio” kod adıyla çıkışından önce Geekbench’te ortaya çıkmıştı. Şimdi ise aynı kod adı Motorola Moto G100‘ün Geekbench listesinde geçiyor. Cihazın işlemcisinin taban frekansı 1.80 GHz saat hızında olacak. Listenin kaynak kodu, bu yonga setinin maksimum 3.19 GHz hıza ulaşabildiğini gösterdi. Ayrıca telefonun Adreno G50 GPU‘dan gücünü aldığı da kesinleşti. Dolayısıyla Motorola Moto G100, Snapdragon 870 yonga seti ile gelecek.
Cihazın Geekbench listesine baktığımızda, 8 GB RAM ve Android 11 ile geleceğini görüyoruz. Telefon, tekli çekirdekte “957”, çoklu çekirdekte ise “2815” skor aldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre telefonun Motorola Edge S ile benzer sonuçlar verdiği de belirtiliyor. Moto G100‘ün ilk çeyrekte çıkış yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Yakın tarihli bir rapor ise cihazın bu ay Hindistan’da tanıtılabileceğini iddia ediyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo S9 modelinin tanıtım tarihi belli oldu!
Vivo S9 modelinin lansman tarihi belli oldu. Amiral gemisi akıllı telefon 3 Mart tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Vivo S9, 3 Mart tarihinde bizleri karşılayacak!
Vivo 2021 yılında adından söz ettirmek istiyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni modeller ile piyasada önemli bir alternatif olma peşinde. Çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi S9 serisi için artık geri sayıma geçti. Teknik özelliklerinin bir kısmı ortaya çıkan akıllı telefonun tanıtım tarihi de belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefon 3 Mart tarihinde kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi rekabetine dahil olacak akıllı telefon, Dimensity 1100 işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon bu işlemci ile piyasaya çıkan ilk cihaz olacak.
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Bununla birlikte akıllı telefon 8/12 GB RAM ve 128/256 GB RAM kapasitesine sahip olacak. 6.44 inçlik ekran kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, çift kameralı bir çentik tasarımına sahip olacak. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera yer almakta. İlave olarak ana kamera 44 MP değerinde bizleri karşılamakta. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 33W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz Android 11 ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın tanıtımı sırasında Vivo S9e modelini de görme ihtimalimiz yüksek. Bakalım firma yeni akıllı telefon serisi ile piyasada var olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Red Magic 6 Pro, pil kapasitesi ve şarj teknolojisi ile sızdırıldı!
Oyuncular için özel olarak geliştirilen Red Magic 6 serisi, mart ayının ilk haftasında resmi olarak bir lansman ile tanıtılacak. ZTE’nin yeni oyun akıllı telefonu serisi, gelişmiş bir soğutma fanı ile birlikte yeni özellikler barındıracak. Bununla birlikte, geçmişte Red Magic serisi telefonların tek başına piyasaya çıktığını görüyorduk. Yeni seride taban ve pro model olmak üzere iki adet telefon göreceğiz. Bugün paylaşılan sızıntı ise Red Magic 6 Pro olarak adlandırılması beklenen telefonun batarya kapasitesini ve şarj teknolojisini ortaya çıkardı.
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Red Magic 6 Pro, kaç mAh batarya ve kaç W hızlı şarj ile gelecek?
Digital Chat Station‘a göre Red Magic 6 Pro, 120W hızlı şarjı destekleyecek. Ancak bu sızıntının ilginç tarafı, şirketin hızlı şarj teknolojisinin rakiplerinden çok daha hızlı olması. Çünkü kaynak tarafından paylaşılan verilerde, 4500 mAh bataryanın 5 dakika içinde %50‘ye ulaştığı belirtiliyor. Cihazı Mi 10 Ultra‘nın 120W hızlı şarjı ile karşılaştırdığımızda ortaya ilginç bir sonuç çıkıyor. Xiaomi Mi 10 Ultra, 5 dakika içinde %41 oranında 4500 mAh bataryayı şarj ediyor. Ayrıca iQOO 5 Pro‘nun 120W hızlı şarjı ise 4000 mAh bataryayı 5 dakikada %50 şarja getirebiliyor.
ZTE‘nin iddiaları etkileyici olsa bile kullanıcı deneyimleri daha gerçekçi sonuçlar verecektir. Sızıntıyı yapan kişi kutudan 120W hızlı şarj cihazının çıkacağını belirtiyor. Bu nedenle kullanıcı testlerini cihazın çıkışından kısa bir süre sonra görebileceğiz. Red Magic 6 serisi, 4 Mart tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Cihazların 144 Hz ekran tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti gibi etkileyici donanım özellikleri mevcut. Telefonların lansmanı sırasında oyuncular için yapılan özelleştirmelerin detayları da ortaya çıkacaktır.
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