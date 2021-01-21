Huawei Mate X2 özellikleri ortaya çıktı

Huawei’in yeni katlanabilir akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Huawei Mate X2, Kirin 9000 işlemci ve 50 MP kamerayla geliyor.

İlginizi çekebilir: Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max

reklam

Katlanabilir telefonlar hayatımıza girmeye devam ediyor. Bu telefonlar, şirketlerin en çok satılan modelleri olmasa da oldukça dikkat çekiyor. Huawei Mate X2, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei tarafından geliştirilmiş, katlanabilir ekrana sahip bir akıllı telefon. 2. nesil olacak olan yeni model, eski Mate X’in üzerine güncelleştirmeler ve geliştirmelere sahip olacak. Geçtiğimi dönem TENAA sertifikası ortaya çıkan telefonun özellikleri, Digital Chat Station tarafından ortaya çıkarıldı. İşte tüm özellikleri;

Huawei Mate X2 özellikleri

Huawei Mate X2, gücünü yine Huawei tarafından geliştirilen Kirin 9000 işlemciden alacak. Bu işlemci, şu anda şirketin diğer amiral gemisi telefonu olan Mate 40 Pro modelinde kullanılıyor. İçe doğru katlanma özelliğini koruyacak olan telefonda ekran, 2480 X 2200 çözünürlüğe sahip olacak. Telefon 16 MP öz çekim kamerasına, 50 MP ana kameraya, ek olarak arka tarafta 16 MP, 12 MP, 8 MP’lik kameralara sahip olacak. Bu kameraların özellikleri ise şu an için belli değil. Batarya tarafında 66W hızlı şarj özelliğine sahip modelde, 4400 mAh kapasite bulunacak. Yazılım tarafında katlanılabilir telefon için özelleştirilmiş bir Android 10 ile gelirken, HMS servisleri ve AppGallery bu cihazın içinde bulunacak.

Katlanabilir modeller gelmeye devam edecek

Akıllı telefon dünyasında, limitler artık kamera ve yenilikçi teknolojilerle zorlanıyor. Geçen yıllarda ilk ürünlerini gördüğümüz katlanabilir telefonlar da bunlardan biri. Yavaş yavaş yeni nesil ürünleri görmeye başladığımız katlanabilir telefonlar neredeyse her şirket tarafından üretiliyor. Huawei Mate X2, Galaxy Z Fold, Royal Flexpai, Razer Foldable bunlara örnek verilebilir. Apple ve Xiaomi’nin de katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Katlanabilir telefonların gerçekten geleceğin teknolojisi olup olmadığı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri Trendyol üzerinden almak için tıklayınız.

İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.