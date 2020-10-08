Huawei Mate X2, canlı görüntülendi!

Huawei tarafındaki katlanabilir ve esnek ekrana sahip Mate X ailesinin yeni üyesi olacak olan Mate X2, Çinli blogger tarafından canlı görüntülendi. İnternete sızan görsele göre cihazın selefinden pek de farklı görünmediği söylenebilir.

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ABD’yle yaşanan sıkıntıların gölgesinde Huawei, yeni modelleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın süreç içinde Mate40 ailesini tanıtması beklenen şirket, katlanabilir ekranlı Mate X ailesinin yeni modeli için de çalışmaları sürdürüyor. Önümüzdeki yıla kadar piyasaya sürülmeyeceği ifade edilen modelin sızıntısı, Çinli bir blogger’dan geldi. Sızıntılar, cihazın tasarımsal açıdan değiştirilmediğini gösteriyor.

Mate X2, selefiyle yanı tasarımsal çizgiyi taşıyor

@8090 Life Digital isimli Çinli blog yazarı tarafından paylaşılan görselde Mate X’in halefi açık halde görünüyor. Cihazın bu görsele dayanarak selefine oldukça benzer tasarımda olduğunu söylemek yanlış olmaz. GSMArena’da paylaşılan haberdeki görsele göre menteşe ve katlanma bölgesi, cihazın yine dışa katlanır yapıda geleceğini gösteriyor. Huawei tarafındaki son ve en güçlü işlemci olan HiSilicon Kirin 9000’den güç alması beklenen katlanabilir ekranlı telefonun açıldığında 8” büyüklüğünde ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Kamera kurulumunda ise yine selefiyle aynı çizgide olacağı düşünülen model, ancak önümüzdeki sene kullanıcılarla buluşmuş olacak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ‘render’ görüntülerine göre cihazın kalem desteğiyle geleceği ve laptop deneyiminde ekran ve klavye kullanımı sağlayacağı iddia edilmişti. Sızıntı görselde bu iddiaları doğrulayan herhangi bir detay bulunmasa da cihazın bu ‘render’ görüntülerinden daha çok Mate X ve Xs modellerine benzer yapıda olması bekleniyor.