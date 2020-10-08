Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2, canlı görüntülendi!
Huawei tarafındaki katlanabilir ve esnek ekrana sahip Mate X ailesinin yeni üyesi olacak olan Mate X2, Çinli blogger tarafından canlı görüntülendi. İnternete sızan görsele göre cihazın selefinden pek de farklı görünmediği söylenebilir.
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ABD’yle yaşanan sıkıntıların gölgesinde Huawei, yeni modelleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın süreç içinde Mate40 ailesini tanıtması beklenen şirket, katlanabilir ekranlı Mate X ailesinin yeni modeli için de çalışmaları sürdürüyor. Önümüzdeki yıla kadar piyasaya sürülmeyeceği ifade edilen modelin sızıntısı, Çinli bir blogger’dan geldi. Sızıntılar, cihazın tasarımsal açıdan değiştirilmediğini gösteriyor.
Mate X2, selefiyle yanı tasarımsal çizgiyi taşıyor
@8090 Life Digital isimli Çinli blog yazarı tarafından paylaşılan görselde Mate X’in halefi açık halde görünüyor. Cihazın bu görsele dayanarak selefine oldukça benzer tasarımda olduğunu söylemek yanlış olmaz. GSMArena’da paylaşılan haberdeki görsele göre menteşe ve katlanma bölgesi, cihazın yine dışa katlanır yapıda geleceğini gösteriyor. Huawei tarafındaki son ve en güçlü işlemci olan HiSilicon Kirin 9000’den güç alması beklenen katlanabilir ekranlı telefonun açıldığında 8” büyüklüğünde ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Kamera kurulumunda ise yine selefiyle aynı çizgide olacağı düşünülen model, ancak önümüzdeki sene kullanıcılarla buluşmuş olacak.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ‘render’ görüntülerine göre cihazın kalem desteğiyle geleceği ve laptop deneyiminde ekran ve klavye kullanımı sağlayacağı iddia edilmişti. Sızıntı görselde bu iddiaları doğrulayan herhangi bir detay bulunmasa da cihazın bu ‘render’ görüntülerinden daha çok Mate X ve Xs modellerine benzer yapıda olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Moovit uygulaması AppGallery’e geliyor!
Huawei, AppGallery‘i her geçen gün popüler uygulamalar ile güncelliyor. Şirketin AppGallery ile temel hedefi Google‘a alternatif oluşturmak. Bu hedef ile birlikte hem ülkesel hem de global çapta yeni uygulamalar kullanıcılara sunuluyor.
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Huawei, Moovit ile anlaşarak neyi hedefliyor?
Şirket, en büyük kentsel mobilite uygulamalarından biri olan Moovit‘i nihayet uygulama mağazasına ekleyecek. Bu tarz ulaşım alanındaki uygulamalar her kullanıcının ilgisini çekeceği için şirket açısından bu anlaşma oldukça önemli. Moovit, İsrail merkezli bir hizmet sağlayıcıdır. Uygulama, ulaşım sektörü için önemli olmasının yanı sıra bir seyahat planlayıcısı olarak da çalışıyor. Platform, temel olarak dünya çapındaki toplu taşıma şirketlerinden API toplayarak mümkün olduğunda gerçek zamanlı bir navigasyon sağlar. 106 ülkede 3200 şehirde 865 milyondan fazla insan bu uygulamayı kullanıyor.
Moovit, otobüs, metrobüs, metro, tren, bisiklet, e-scooter, araba paylaşımı ve araç çağırma gibi seçenekleri kullanıcılara sunuyor. Uygulama şu anda AppGallery üzerinden indirmeye açık ayrıca moovitapp.com üzerinden de erişilebilir durumda. Şirket, web sitesinin arayüzünü Huawei‘nin tarayıcısı için özelleştirdiğini belirtiyor ancak site tabii ki her cihaz için kullanılabilir halde. Moovit, Huawei ile gittiği bu iş birliği sayesinde 100 ülkede 45 farklı dile hizmet verecek.
Huawei daha önce Here WeGo, TomTomGo, Maps.me ve Sygic‘i uygulama mağazasına eklemişti. Şirketin popüler uygulamaları AppGallery ile kullanıcılara sunması, uygulama mağazasının geleceği açısından oldukça önemli.
Akıllı Telefonlar
Galaxy F41 tanıtıldı: 6.000 mAh pil ve 64MP kamera, M31’den daha ucuz!
Galaxy F41 tanıtıldı. Kamera özellikleri ve bataryasıyla oldukça dikkat çeken telefon 16 Ekim’de satışa çıkacak.
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Galaxy F41 hangi özelliklerle geliyor?
Samsung Galaxy F41, devamlılığı sağlamak için tasarlanmış 6.000 mAh bataryaya sahip. Bu da 26 saate kadar video oynatma, günlerce telefon görüşmesi veya 21 saat boyunca internette gezinme yapabilme imkanına tekabül ediyor.
Telefon Hindistan’da tasarlandı ve üretildi. Pazarlama stratejisi, telefonun genç bir kalabalığa yönelik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yine de gösterişli pazarlama, bu telefonun içinde saklanan Galaxy M31’i gizleyemez.
Galaxy F41’in 1080p + çözünürlüğe sahip 6,4 inç Super AMOLED ekranı bulunuyor. Bu ekran NTSC renk gamında %110 kapsama ve 420 nit maksimum parlaklık vadediyor. İçerisinde, One UI Core 2.1 ile Android 10 çalıştıran tanıdık Exynos 9611 yonga seti (4x A73, 4x A53, Mali-G72 MP3) bulunuyor.
Telefon, 6 GB RAM’e sahip ve 64 veya 128 GB depolama alanı ile yapılandırılabiliyor. İki SIM desteğine ek olarak bir de microSD kart desteği bulunuyor.
Telefonda öne çıkan bir diğer özellik arkadaki 64 MP üçlü kamera modülü ve ön çentikte bulunan 32 MP selfie kamerası oluyor. Bu kameralar çeşitli modlar ve filtreler sunuyor. Telefonun kamera donanımı, seri fotoğraf çekimleri ve canlı odak modunun kullanılmasını sağlayan Single Take gibi özelliklerin kullanılmasına imkan tanıyor.
Arka kamera 4K video kaydı yapabiliyor ve aynı zamanda hyperlapse ve bumerang modları sunuyor. Telefonun arkasında 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 5 MP canlı odak sensörü bulunuyor. Parmak izi okuyucu da arka tarafa eklenmiş durumda.
Telefonun 6.000 mAh kapasiteli bataryası ise 15 watt hızlı şarj desteği sağlıyor. Ancak ne yazık ki 15W şarj cihazıyla 2 saat 40 dakika gibi hiçte hızlı sayılamayacak bir sürede tam şarjını tamamlayabiliyor.
Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere 3 farklı renkle satışa sunulacak Samsung Galaxy F41, 16 Ekim itibarıyla piyasaya sürülecek. Telefonunun 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 232 dolar ve 128 GB depolama alanına sahip versiyon 245 dolar olarak fiyatlandırılmış durumda.
Akıllı Telefonlar
Çentikli iPhone tasarımı, 2 nesil daha devam edecek!
Çentikli iPhone tasarımı şimdilik devam edecek gibi gözüksede Apple’ın önümüzdeki yıllar için değişik planları var.
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Çentikli iPhone tasarımı devam edecek!
Birçok iPhone kullanıcısının iPhone’da görmeyi istemediği tek şey kuşkusuz ki ekranlarının üst kısmında yer alan çentiktir. Apple, 3 yıl önce iPhone X ile yüksek ekran/kasa oranına sahip bir ekran tanıttı. O zamanlar iPhone X ekranı kuşkusuz en güzel görünenler arasındaydı. Ancak geçen yıllarda akıllı telefon ekranlarında tamamen devrim yaratıldı. Büyük bir çentikten, ekranda orada olduğu belli bile olmayan çok küçük delikli çentiğe kadar ilerleme sağlandı. Öyleyse soru şu: Apple bu büyük çentikten ne zaman kurtulmayı planlıyor?
Twitter’daki bir sızıntı kaynağından paylaşılan tweette, bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceği iddia edildi ve iPhone’un çentikli tasarımını devam ettireceği söylendi. Yapılan sızıntılara göre, en azından önümüzdeki 2 nesil için yine çentik göreceğiz. Bu da yalnızca iPhone 12 serisinin değil, aynı zamanda 2021’de tanıtılacak iPhone 13 serisinin de bir çentikle geleceği anlamına geliyor. iPhone 12’nin son 3 yılda gördüğümüzle aynı çentiğe sahip olacağı sızıntı kaynakları tarafından doğrulanmıştı. Ancak 13. nesil iPhone için çentik biraz daha incelecek.
Apple, ekran içi kamera teknolojisine geleneksel yaklaşıyor!
Öte yandan, Çinli şirketler ekran içi kamera teknolojilerini çoktan ortaya çıkardı. ZTE, dünyanın ilk ekran içi kameralı telefonunu piyasaya sürdü ve diğer şirketlerin de telefonlarını yeni teknolojiyle piyasaya sürmeleri bekleniyor. Apple’ın bahsettiği “Mükemmellik” in ardındaki fikir çok açık, Apple yeni bir teknoloji üzerinde kumar oynamayacak.
Ancak COVID-19’un ortaya çıkışı her şeyi değiştirdi ve Face ID, maske takmak durumunda kalan kullanıcıları gerçekten zorladı. 3D yüz tanımanın büyük çentiği de beraberinde getirmesi bu teknolojiyi artık modası geçmiş kıldı. Bunlara dayanarak Apple, Touch ID’yi yeniden canlandırma kararı almış ve daha iyi bir görüntü için 3D yüz tanıma teknolojisinden vazgeçmiş olabilir ancak teknoloji devinin daha iyi planları var gibi gözüküyor.
Yeni nesil iPhone 13 serisi bir yıldan önce çıkmayacağından bunu söylemek için çok erken olabilir ancak, sızıntı kaynakları oldukça sağlam görünüyor. Aynı zamanda iPhone’lar için, şirketin deney yapmak yerine en rafine teknolojiyi kullanması gerçekten mantıklı. İşte bu sebepten dolayı, önümüzdeki bir yıl daha çentiğe sahip iPhone 12 ve 13 serileri göreceğiz gibi duruyor. 13 Ekim’de gerçekleşecek lansman etkinliğinde sonra daha fazla bilgiye sahip olacağız. Apple’ın bu lansmanda 4 yeni telefonu olan iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’ı tanıtması bekleniyor. Umalım ki teknoloji devi bizi bir şekilde şaşırtsın.