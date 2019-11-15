Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X satışa çıktığı gün tükendi!
Huawei tarafından mart ayında tanıtılan katlanabilir telefon Huawei Mate X, ancak ekim ayında sadece Çin’de ön satışa çıkartılabildi. Bugün ise normal bir şekilde satışa çıkan katlanabilir telefonun stokları dakikalar içerisinde tükendi.
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Huawei‘nin katlanabilir telefonu Mate X mart ayında tanıtılmasından yaklaşık 6 ay sonra ön satışa açıldı. Sadece Çin’de ön satışa çıkartılan telefon, bugün itibari ile normal bir şekilde satışa çıktı lakin dakikalar içinde stokları tükendi. Huawei tarafından sadece birkaç adet stokta tutulan cihazın, satışları hızlı bir şekilde gerçekleşince Çin’deki satış kanallarında stoklar tükendi.
Huawei Mate X almak için bekleyen kullanıcılar için firma tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci bir flaş satış günü olacak. 22 Kasım’da flaş satışla tekrar piyasaya sürülecek olan telefonun tekrar dakikalar içinde tükenmesi bekleniyor. Hatırlatmakta fayda var eğer Huawei Mate X sahibi olmak istiyorsanız 2,400 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi katlanabilir telefon için patent aldı
Xiaomi, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent başvurusu Motorola Razr benzeri bir katlanabilir telefonu işaret ediyor.
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Çinli telefon üreticisi Xiaomi tarafından yapılan patent başvurusu, dikey bir şekilde katlanabilen ve katlandığında kare formunu kazanan bir telefonun patentini aldı. Alınan patente göre telefonun tam orta kısmında iki adet menteşe bulunuyor, bu menteşeler sayesinde telefon ortadan ikiye katlanabiliyor. Cihazın üst kısmında bir çerçeve yer alıyor. Bu çerçevede kameralar ve çeşitli sensörlerin yanında ahizede bulunuyor.
Arka kısmında çift kamera bulunduran telefon, yine arka kısmında ikici bir ekrana yer verecek gibi görünüyor. Detayların henüz netleşmediğini sizlere iletirken, telefonun birebir patentle aynı olacağı ile ilgili kesin bir bilgi olmadığını belirtelim. Ancak Çinli firmanın 2020 yılı için bu tür bir telefonu tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo S5, Geekbench testinde görüldü!
Vivo S5 akıllı telefonunun belli başlı teknik özellikleri Geekbench testinin sonuçlarıyla ortaya çıktı. Telefon 8 GB RAM‘le gelecek.
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Vivo S5 Geekbench sonuçları
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo‘nun yeni orta seviye akıllı telefonu S5‘in belli başlı teknik özellikleri Geekbench testinin sonuçlarıyla ortaya çıktı. Sonuçlarda V1932A model numarasıyla gözüken telefon testte tek çekirdekte 1884, çoklu çekirdekte ise 6069 skorunu almayı başardı.
Bu puanlar dikkate alındığında, 8 GB RAM‘li telefonda Qualcomm‘un yeni nesil sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 712 işlemcisine yer verildiği tahmin ediliyor. Kamera donanımıyla iddialı olan cihazın üç (48 MP + 8 MP + 5 MP) ve beş arka kameralı (48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP + 5 MP) iki farklı versiyonla geleceği TENAA raporlarıyla ortaya çıkmıştı. Her ikisinin ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde olacak.
4,010 mAh bataryalı telefonun 6.44 inç büyüklüğündeki ekranı Full HD+ çözünürlüğünde olacak. Ekran altından parmak izi okuma özelliğiyle gelen telefon 128 GB ve 256 GB dahili hafıza seçenekleriyle sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A01, FCC raporlarında görüldü!
Samsung Galaxy A01 akıllı telefonunun bazı teknik özellikleri FCC raporları ve Geekbench benchmark uygulamasının sonuçlarıyla ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy A01 özellikleri
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yıl yenilediği Galaxy A serisiyle büyük başarı yakalamıştı. Ailenin en mütevazı üyesi olan Galaxy A01’in kimi teknik özellikleri FCC raporları ve Geekbench benchmark uygulamasının sonuçlarıyla ortaya çıktı.
İsmi belirtilmeyen sekiz çekirdekli bir işlemciden gücünü alan giriş seviye telefon, 16 GB dahili hafıza ve 2 GB RAM‘le gelecek. Pili 3,000 mAh büyüklüğünde olan cihaz kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. 3.5 mm kulaklık jakının ihmal edilmediği telefonun arkasında ikili kamera kurulumuna yer verilecek.
Cihazın ekranının ise 5.7 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Telefonun bir diğer dikkat çeken özelliğiyse Samsung adına Çinli Huaqin Telecom firması tarafından üretilmiş olması.