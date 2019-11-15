Huawei Mate X satışa çıktığı gün tükendi!

Huawei tarafından mart ayında tanıtılan katlanabilir telefon Huawei Mate X, ancak ekim ayında sadece Çin’de ön satışa çıkartılabildi. Bugün ise normal bir şekilde satışa çıkan katlanabilir telefonun stokları dakikalar içerisinde tükendi.

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Huawei‘nin katlanabilir telefonu Mate X mart ayında tanıtılmasından yaklaşık 6 ay sonra ön satışa açıldı. Sadece Çin’de ön satışa çıkartılan telefon, bugün itibari ile normal bir şekilde satışa çıktı lakin dakikalar içinde stokları tükendi. Huawei tarafından sadece birkaç adet stokta tutulan cihazın, satışları hızlı bir şekilde gerçekleşince Çin’deki satış kanallarında stoklar tükendi.

Huawei Mate X almak için bekleyen kullanıcılar için firma tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci bir flaş satış günü olacak. 22 Kasım’da flaş satışla tekrar piyasaya sürülecek olan telefonun tekrar dakikalar içinde tükenmesi bekleniyor. Hatırlatmakta fayda var eğer Huawei Mate X sahibi olmak istiyorsanız 2,400 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.