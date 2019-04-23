Apple, Samsung ve Huawei’nin katlanır ekranlarını test ediyor!

Apple, önümüzdeki yıllarda piyasaya sunmayı düşündüğü katlanır telefonu için Samsung ve Huawei’nin aynı tip cihazlarında kullandıkları ekranlarını test ediyor. Bununla birlikte iOS’u da bu ekran tasarımına uyumlu hale getirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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Samsung, Huawei ve Xiaomi markaları bu dönemde katlanır akıllı telefonlarını test etmeye çalışıyor. Samsung’un daha pazarlama aşamasına gelmeden yaşadığı büyük sorunlara rağmen, Apple sessizliğini korudu. Şimdi de tedarikçi kaynaklardan gelen söylentilere göre; Apple, katlanır akıllı telefonlar için farklı markaların ekran özelliklerini test ediyor.

Apple, Samsung ve Huawei markalarının kullandığı ekranları kıyaslayarak; en kullanışlı olanı seçebilmek adına kolları sıvayacak. Samsung Galaxy Fold cihazı için Güney Kore merkezli bir platform kullanıyor. Huawei ise Çin BOE grubundan bir ekrana sahip. Sonuçlara göre: Çin üretimli bu ekranın, Güney Kore üretimine kıyasla üretim verimi oldukça düşük. Buna rağmen BOE, diğerine kıyasla daha dayanıklı olduğu anlaşıldı.

Apple, ekran seçeneklerin dışında katlanabilir cihazı için iOS’u güncelleştirmek için de çalışmalara başladı. CEO Tim Cook’un da hedefi olan “Büyük pazarda yenilikleri başlatmak” fikri, katlanabilir akıllı telefon ile gerçekleştirilecek gibi görünüyor.