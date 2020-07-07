Huawei Mate V hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Huawei ve Samsung, katlanabilir telefon pazarında oldukça yol katetti. Bugün ise Huawei Mate V hakkında yeni tasarım detayları ortaya çıktı. Bilindiği üzere Samsung, içe doğru katlanan telefonlar üretirken Huawei, dışa doğru katlanan telefonlar üretiyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Huawei, yeni katlanabilir telefonunu iç tarafa doğru katlanacak şekilde tasarlayacak.

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Huawei Mate V nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Huawei, bugüne kadar Mate X ve Mate XS katlanabilir telefonlarında dışarı doğru katlanan bir tasarım kullanıyordu. Geçtiğimiz günlerde Samsung‘un Galaxy Fold 2’de de içe doğru katlanan telefon tasarımından devam edeceğini öğrenmiştik. Ortaya çıkan bazı renderlara ve söylentilere göre Huawei, yeni telefonunda Samsung’un kullandığı gibi içe katlanan bir tasarım kullanacak. Söylentiler bu tasarımın Huawei Mate X2 için geçerli olduğunu belirtiyor. Fakat Huawei yakın zamanda Mate V isminde yeni bir seri ortaya çıkardı. Bu da yeni tasarımın Mate V’de kullanılacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin, Mate V için bir patent alması bu tarz bir tasarım değişikliğinin habercisi olarak görülmüştü. Bu patentlerde cihazın genel tasarımı hakkında bir fikir sahibi olmuştuk.

Mate V, tahmini olarak Ekim ayında yeni Mate 40 serisi ile birlikte tanıtılacak. Bu sebeple tanıtım tarihinin yakın olabilme ihtimali, kısa zaman içinde yeni sızıntılar görebileceğimiz anlamına gelebilir.