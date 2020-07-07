Akıllı Telefonlar
Huawei Mate V hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Huawei ve Samsung, katlanabilir telefon pazarında oldukça yol katetti. Bugün ise Huawei Mate V hakkında yeni tasarım detayları ortaya çıktı. Bilindiği üzere Samsung, içe doğru katlanan telefonlar üretirken Huawei, dışa doğru katlanan telefonlar üretiyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Huawei, yeni katlanabilir telefonunu iç tarafa doğru katlanacak şekilde tasarlayacak.
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Huawei Mate V nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Huawei, bugüne kadar Mate X ve Mate XS katlanabilir telefonlarında dışarı doğru katlanan bir tasarım kullanıyordu. Geçtiğimiz günlerde Samsung‘un Galaxy Fold 2’de de içe doğru katlanan telefon tasarımından devam edeceğini öğrenmiştik. Ortaya çıkan bazı renderlara ve söylentilere göre Huawei, yeni telefonunda Samsung’un kullandığı gibi içe katlanan bir tasarım kullanacak. Söylentiler bu tasarımın Huawei Mate X2 için geçerli olduğunu belirtiyor. Fakat Huawei yakın zamanda Mate V isminde yeni bir seri ortaya çıkardı. Bu da yeni tasarımın Mate V’de kullanılacağını gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin, Mate V için bir patent alması bu tarz bir tasarım değişikliğinin habercisi olarak görülmüştü. Bu patentlerde cihazın genel tasarımı hakkında bir fikir sahibi olmuştuk.
Mate V, tahmini olarak Ekim ayında yeni Mate 40 serisi ile birlikte tanıtılacak. Bu sebeple tanıtım tarihinin yakın olabilme ihtimali, kısa zaman içinde yeni sızıntılar görebileceğimiz anlamına gelebilir.
Akıllı Telefonlar
Redmi K40, Snapdragon 775 işlemci ile satışa sunulacak
Yeni beliren sızıntılara göre Xiaomi. Redmi markası altında yeni bir modeli yakın zaman içinde tanıtacak. Bu modelin ise, Redmi K30 Ultra olması bekleniyor. Fakat daha bu tanıtımın öncesinde, serinin bir sonraki cihazı olacak olan Redmi K40 ile ilgili sızıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo’da sızdırılan bilgilere göre ise, Redmi K40 modeli 2020 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkacak.
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Redmi K40 ile ilgili neler biliyoruz
2020 yılının sonlarına doğru satışa sunulması beklenen K40 modelinin, Qualcomm’un Snapdragon 755 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Cihazın olası Pro versiyonunun ise, 2021 yılı başlarında satışa sunulması ve bu sefer Qualcomm’un Snapdragon 875 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Sızıntılarda, bu bilgilere ek olarak K40 serisi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın işlemcisinin ve cihazın piyasaya çıkış tarihinin şimdiden belli olmuş olması, yakın zamanda K40 serisi ile ilgili daha fazla şey duyabileceğimiz anlamına da geliyor diyebiliriz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Ultra cihazından ilk görüntüler geldi!
Samsung, amiral gemisi Galaxy Note serisi için çalışmaları sürdürüyor. Serini yeni cihazı Note20 Ultra’nın canlı ilk görüntüleri ortaya çıktı.
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Galaxy Note 20 Ultra tasarımı belli oldu!
Samsung firmasının önem verdiği amiral gemisi serisi olan Galaxy Note ailesi yeni cihazları ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy Note 20 serisinin tanıtımına kısa bir süre kala yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni cihazı Note 20 Ultra, çalışır bir vaziyette görüntülendi. Görüntülere ulaşan ise Jimmy is Promo isimli sızıntılar ile meşhur olmuş Twitter kullanıcısı. Tasarım detayları ortaya çıkan cihaz, önceki seri ile büyük farklılıklara sahip olmayacak gibi gözüküyor.
Small Bezel#Note20 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/8uHqLpLEIR
— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 7, 2020
Arka tarafta üç adet büyük boyutlara sahip kamera kurulumu bizleri karşılarken, S20 Ultra cihazında gördüğümüz 100x yakınlaştırmanın bu cihazda olmayacağı iddia ediliyor. Ön tarafta Infinity-O ekran ile bizleri karşılayan cihaz bir adet ön kameraya sahip. Önceki seriye göre daha ince çerçeveli olarak karşımıza çıkan Note 20 Ultra, gücünü Snapdragon 865+ işlemcisinden alacak. Amiral gemisi rekabetinde S-Pen ile birlikte farklı bir boyuta geçen Samsung, yeni cihazı ile birlikte hayranların beğenisini kazanmayı planlıyor. FCC üzerinden aldığı sertifikalar da ortaya çıkan cihaz SM-N986U model numarasına sahip olacak. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği ile birlikte göreceğimiz seri bakalım ilerleyen günlerde bizlere yeni detaylar verecek mi bekleyip göreceğiz.
What do you think of the color?#Note20 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/MxEvg4MWfP
— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 7, 2020
Akıllı Telefonlar
Galaxy Fold 2, şarj özellikleriyle görüntülendi!
Samsung, önümüzdeki ay 5 Ağustos’ta gerçekleşecek lansman için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün ise Galaxy Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihaz, 3C sertifikasını aldı ve şarj özellikleri bu raporda görüntülendi.
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Galaxy Fold 2 kaç W değerinde şarj desteğine sahip olacak?
Ağustos ayında çıkacak olan Fold 2, SM-F9160 model numarasıyla 3C listesinde yer aldı. Listeye göre cihaz, EP-TA800 şarj cihazı ile birlikte gelecek. Telefonun şarj cihazı 9v/2.27A veya 11V/2.25A güç çıkışına sahip olacak. Bu güç çıkışları bize 25W değerinde hızlı şarj özelliği sunacak. Bu, hızlı şarj değerinin Galaxy S20, Galaxy Note 10 serisi ve Galaxy A71 gibi cihazlarla aynı olacağı anlamına geliyor. Galaxy Fold 2’nin selefi olan Galaxy Fold, 15W değerinde hızlı şarja sahipti. Bu nedenle şarj tarafında önemli bir geliştirmeye gidildiğini söyleyebiliriz.
Fold 2 hakkında şarj özelliklerinin haricinde batarya ile ilgili sızıntılar da mevcuttu. Bu sızıntılara göre Fold 2, iki farklı bataryaya sahip olacak. Bu bataryalar 2.275 mAh ve 2.090 mAh olarak sıralanıyor. İki pil değerini topladığımızda ise 4.365 mAh pil kapasitesinin bulunduğunu söyleyebiliriz.
5 Ağustos’ta yapılacak olan etkinlikte Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Z Flip 5G tanıtılacak. Bunların yanında yeni nesil Galaxy Buds kulaklıkları ve Galaxy Watch 3’ün tanıtılması bekleniyor.