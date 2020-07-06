Galaxy Fold 2, şarj özellikleriyle görüntülendi!

Samsung, önümüzdeki ay 5 Ağustos’ta gerçekleşecek lansman için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün ise Galaxy Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihaz, 3C sertifikasını aldı ve şarj özellikleri bu raporda görüntülendi.

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Galaxy Fold 2 kaç W değerinde şarj desteğine sahip olacak?

Ağustos ayında çıkacak olan Fold 2, SM-F9160 model numarasıyla 3C listesinde yer aldı. Listeye göre cihaz, EP-TA800 şarj cihazı ile birlikte gelecek. Telefonun şarj cihazı 9v/2.27A veya 11V/2.25A güç çıkışına sahip olacak. Bu güç çıkışları bize 25W değerinde hızlı şarj özelliği sunacak. Bu, hızlı şarj değerinin Galaxy S20, Galaxy Note 10 serisi ve Galaxy A71 gibi cihazlarla aynı olacağı anlamına geliyor. Galaxy Fold 2’nin selefi olan Galaxy Fold, 15W değerinde hızlı şarja sahipti. Bu nedenle şarj tarafında önemli bir geliştirmeye gidildiğini söyleyebiliriz.

Fold 2 hakkında şarj özelliklerinin haricinde batarya ile ilgili sızıntılar da mevcuttu. Bu sızıntılara göre Fold 2, iki farklı bataryaya sahip olacak. Bu bataryalar 2.275 mAh ve 2.090 mAh olarak sıralanıyor. İki pil değerini topladığımızda ise 4.365 mAh pil kapasitesinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

5 Ağustos’ta yapılacak olan etkinlikte Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Z Flip 5G tanıtılacak. Bunların yanında yeni nesil Galaxy Buds kulaklıkları ve Galaxy Watch 3’ün tanıtılması bekleniyor.