Dün, Huawei sessiz sedasız bir şekilde Mate 60 serisinin tepe modeli olan Mate 60 Pro 5G modelini tanıttı. Mate 60 Pro 5G, ABD yaptırımlarının ardından 5G bağlantısını destekleyen ilk Huawei telefonu olarak öne çıktı. Bugün ise sabah erken saatlerde Mate 60 Pro’ya kardeş geldi. Huawei yine sessiz sedasız şekilde Huawei Mate 60 modelini tanıttı! İşte yeni canavar!

Huawei Mate 60 Tanıtıldı! Çok Güçlü Geldi!

Huawei Mate 60, ortalanmış çentikli düz bir OLED ekrana sahip. Bu ekranda, FHD+ çözünürlüğe yer verilmiş. Akıcı görüntüler için 120Hz yenileme hızına sahip olan ekran, canlılığını ise 10-bit renk desteğine borçlu. Ayrıca 1440Hz PWM karartma özelliği sayesinnde, Mate 60’ta OLED ekranların uzun süreli kullanımın ardından yaratabileceği baş ağrısı gibi sorunları yaşamıyorsunuz.

Ekran konusunda kardeşiyle neredeyse aynı özellikleri sunan cihaz, bağlantılar kısmında kardeşinden ayrılıyor. Zira, Pro model uydu bağlantısı desteği sunarken, Mate 60 modelinde bu özellik bulunmuyor.

Cihazın yonga seti hakkında ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmamış. Bu nedenle cihazın 5G desteğine sahip olup olmadığını biliyoruz. Ancak bu yonga setinin 12 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB’a kadar UFS 3.1 depolama alanıyla desteklendiğini biliyoruz. Telefon, Harmony OS 4.0 işletim sistemiyle beraber geliyor.

Ön tarafta, Huawei Mate 60’ta 13MP selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise dairesel bir kamera modülü yer alıyor. Bu modül, OIS desteği ve f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamerayı barındırıyor. Ana kamera, OIS özellikli 12MP ultra geniş açılı lensin yanında 5x optik zoom ve 50x dijital zoom özelliklerine sahip 12MP periskop telefoto kamera ile destekleniyor.

Mate 60, 4.750mAh batarya kapasitesine sahip ve 66W kablolu şarjı destekliyor. Ayrıca 50W kablosuz şarj ve 7,5W ters kablosuz şarj da mümkün. Arka tarafında yer alan ikinci nesil Kunlun camı ile IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip olan cihaz, 161,4 x 76 x 7,95 mm boyutlarında ve 209 gram ağırlığında.

Huawei Mate 60 serisi üç farklı modelle satışa sunuldu. 12 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip sürüm yaklaşık 750 dolarlık bir fiyat etiketine sahipken, 12 GB RAM + 512 GB depolama alanına sahip sürüm ise yaklaşık 820 dolara satılacak. Aşiret paket olan 12 GB RAM + 1 TB depolama alanına sahip sürüm içinse 960 dolarlık bir fiyat belirlenmiş.

Çin’de ön satışlar 10 Eylül’e kadar devam edecek. Alıcılar, Siyah, Beyaz, Mor ve Yeşil renk seçenekleri arasından tercih yapabilecekler. Huawei’nin Eylül ayının sonunda yapacağı bir etkinlikle serinin daha güçlü modelleri olan Mate 60 Pro+ ve Mate 60 RS’i Çin’de duyurması bekleniyor.

Vivo gibi rakipler de yıl sonuna doğru bu modellere güçlü bir cevap verebilir. Amiral gemisi telefon pazarında rekabet kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei Mate 60’ı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!