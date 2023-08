Android tutkunlarının merakla beklediği Huawei Mate 60 serisinin 12 Eylül’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son gelen bilgilere göre telefon seri üretime başlandı. Bugün gelen bilgilere ise telefon anavatanı yani Çin’de satışa sunuldu bile.

Telefon delikli ekran tasarımına sahip olacak ve 3D yüz tanımayı destekleyecek. Mate 60 serisi büyük olasılıkla Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak ve şirketin yeni Harmony OS 4.0 sistemi üzerinde çalışacak. Telefonun uydu iletişimini desteklediğine dair söylentiler de ortaya çıktı.

Aynı şekilde Huawei Mate 60 serisinin, yalnızca SMS yoluyla iki yönlü uydu iletişimini destekleyen Mate X3 ve P60 serisinin aksine, uydu üzerinden sesli aramayı da desteklemesi bekleniyor. Bu, Mate 60 serisinin sahip olacağı yeni güç amplifikatörü çipleri sayesinde olacak. Bu çipler, sesli iletişim, görüntü aktarımı, hassas konumlandırma ve veri raporlama için kullanılabilen Tiantong-1 uydu mobil iletişim sistemi için özel olarak tasarlanmış.

Huawei Mate60 Pro – World’s first Smartphone to feature Triple Hole-Punch on a Quad-curved, nearly bezel-less display. 𝗡𝗼𝘁 𝗼𝗻𝗲, 𝗻𝗼𝘁 𝘁𝘄𝗼, 𝗯𝘂𝘁 𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 𝗵𝗼𝗹𝗲𝘀!

Mate60 Pro Specifications –

– 6.82″ FHD+ OLED Display

– Harmony OS 4.0

– Rear – 50MP OIS+12MP+48MP… pic.twitter.com/oTXC8Df3mZ

— TechDroider (@techdroider) August 29, 2023