ABD yaptırımlarından dolayı zor bir dönem geçiren Huawei, akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam ediyor. Çinli markanın gecikmeli de olsa piyasaya süreceği Huawei Mate 50, Qualcomm’un en yeni işlemcisiyle gelebilir.

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Huawei Mate 50 Serisi Hakkında Sürpriz İşlemci İddiası!

Huawei, kritik donanım bileşenlerini tedarik etmekte sorun yaşadığı için akıllı telefon dünyasındaki parlak günlerinden uzak bir görüntü çiziyor. Şirket buna rağmen pazardaki adını korumak için adeta büyük bir mücadele veriyor. Huawei’nin “hayatta kalma planı” adını verdiği bu strateji şimdiye kadar sorunsuz şekilde işlerken, bir yandan da yeni modeller için hazırlıklar sürüyor.

Huawei Mate 50 serisi üzerindeki çalışmalar devam ederken, işlemci tarafında önemli bir iddia ortaya çıktı. Digital Chat Station adlı Weibo hesabına göre seriye Qualcomm Snapdragon 898’in 4G sürümü güç verecek. SM8425 kod adlı işlemci resmi olarak duyurulmasa da Qualcomm’un yeni üst seviye işlemcisi olacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Huawei’nin 5G kısıtlaması sürdüğü için Mate 50 serisi yalnızca 4G desteğiyle çıkış yapacak.

Huawei Mate 50 serisinin 21 Ekim tarihinde Viyana’da düzenlenecek lansmanda duyurulması bekleniyordu. Fakat bu iddiayla beraber Huawei’nin yeni amiral gemisi serisinin bir süre ertelenme ihtimali oluştu. Zira Qualcomm Snapdragon 898 olarak bilinen işlemcinin yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Tahminlere göre, Huawei bu lansmanda tıpkı P50 serisinde yaptığı gibi bir ön izleme yapacak. Asıl tanıtımın ise 2022’nin ilk çeyreğinde gerçekleşeceği öne sürülüyor.

Huawei’nin İşlemci Ambargosu Kalkacak Mı?

Geliştirdiği Kirin işlemcilere yaptırımlardan dolayı veda eden Huawei, yola Qualcomm ve MediaTek ile devam ediyor. Fakat markanın işlemci konusunda kötü günleri geride bıraktığını söylemek zor. Zira ABD Ticaret Bakanlığı, ambargoyu gevşetse de Huawei’nin 5G işlemci satın almasına hala karşı çıkıyor. Bu noktada Huawei de güncel işlemcilerin 4G versiyonlarını kullanarak geçici bir çözüm oluşturmuş durumda.

ABD hükümetinin Huawei cephesine uyguladığı ambargonun yakın zamanda kalkması ise beklenmiyor. Hatta hükümet, Huawei’nin operatörlere sattığı 5G baz istasyonlarının değiştirilmesi için büyük baskı uyguluyor. Ayrıca bir süre önce el değiştiren Honor’un da ticari kara listeye tekrar girebileceği iddia ediliyor.