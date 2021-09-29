YouTube, Aşı Karşıtı Çok Takipçili Hesapları Banlıyor!

Şirket, çarşamba günkü bir blog yazısında, Google’a ait YouTube’un aşılarla ilgili yanlış bilgilendirme politikalarının önünü kesmek amacıyla önde gelen aşı karşıtı hesapları banladığını söyledi. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık yetkilileri tarafından güvenli olduğu onaylanan tüm aşılarla ilgili yanlış bilgileri yasaklayacak.

Sosyal medya şirketleri, pandeminin başlangıcından bu yana korona virüs yanlış bilgilerinin yayılmasını durdurmaya çalıştıklarını söylediler. Ancak şirketler, platformlarına sürekli gönderi ve yükleme selini kontrol altına almak için mücadele ederken, yalanlar yaygınlaşmaya devam etti.

Sıkıştırmanın bir parçası olarak bir YouTube sözcüsü, Joseph Mercola, Erin Elizabeth, Sherri Tenpenny ve Robert F. Kennedy Jr. ile bağlantılı Çocuk Sağlığı Savunma Fonu gibi yanlış bilgi yayıcılarla ilişkili sayfaları kaldırdığını doğruladı.

YouTube şimdiye kadar korona virüs aşısının etkisiz veya tehlikeli olduğunu söyleyen videoları yasaklamıştı. Yeni politika kapsamında, kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı koruma sağlayan MMR aşısı gibi yaygın olarak kullanılan tüm aşılar hakkında yanlış bilgi yayan videoları engelleyecek.

Şirket, “Korona virüs aşılarıyla ilgili yanlış iddiaların genel olarak aşılarla ilgili yanlış bilgilere yayıldığını sürekli olarak gördük. Şimdi COVID-19 ile başladığımız çalışmayı diğer aşılara genişletmenin her zamankinden daha önemli olduğu bir noktadayız.” dedi.

Ancak yanlış bilgiyle mücadele etmek, köstebek vurma oyunu gibi olabilir.

Moderatörler, geçen yıl Facebook ve YouTube’da viral hale gelen “Plandemik” komplo videosunda olduğu gibi, bir gönderiyi veya hesabı yalnızca daha sonra tekrar açılması için kaldırabiliyor. YouTube, geçen yıl Covid-19 aşı politikalarını ihlal ettiği için 130.000’den fazla videoyu kaldırdığını söyledi.

YouTube, yeni yönergelerinde istisnalar olduğunu söyledi. Şirket, aşı politikaları, denemeler ve tarihsel aşı başarıları veya başarısızlıkları hakkında videolara izin verecek. Ayrıca, “video diğer Topluluk Kurallarını ihlal etmediği veya kanal aşıyla ilgili tereddüdü teşvik eden bir model göstermediği sürece” aşılarla ilgili kişisel referanslara da izin verecek.