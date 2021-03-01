Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro için Yeni Güncelleme
En güçlü Çinli üreticilerden olan Huawei en son tanıttığı amirallere yeni bir güncelleme sundu. Huawei Mate 40 serisi için müjde!
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Ambargolara direnmeye devam eden Huawei 2020 Ekim’inde tanıttığı Mate 40 serisine yeni bir güncelleme sundu. Geçtiğimiz yılın son gününde satışa sunulan seri üst düzey özellikler ile dikkat çekmişti. Hem Mate 40, hem de Mate 40 Pro kamerasıyla cezbederken yonga tarafı da göz doldurmuştu. Bugün yayınlanan güncelleme ise her iki cihazı kapsadı.
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro modelleri için sunulan yeni güncelleme sistem kararlılığını arttırıyor. EMUI 11.0.0.165 sürüm numaralı güncelleme paketi her iki modele de sunuldu. Ayrıca güncelleme günlüğünde ise kararlılık dışında ekran efektlerinin optimize edildiği yer aldı.
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro Özellikleri
Mate 40
6.5 inç FHD+ çözünürlükte 90Hz taramalı OLED ekranla tanıtılan Mate 40, gücünü Kirin 9000E‘den alıyor. Bu yonga 5nm üretim süreci ile dikkat çekiyor. Ayrıca Mali-G78 MP22 ile destekleniyor.
8GB RAM ve 128GB/256GB depolama ile birlikte gelen telefon arka tarafta üç adet kameraya sahip. Ek olarak bu kameralar 50MP ana + 8MP 3x optik zoom destekli telefoto + 16MP ultra geniş açılı olarak sırlanamakta.
Ön tarafta yer alan kameranın çözünürlüğü ise 13MP. Bunların dışında telefonda 40W hızlı şarj destekli 4200 mAh pilin yer aldığını söyleyelim.
Mate 40 Pro
Serinin ortanca modeli olan Mate 40 Pro 6.76 inç büyüklükte ekrana sahip. Bu ekran 1344×2772 piksel çözünürlükte olurken 90Hz tarama hızını beraberinde getiriyor. Panel ise Mate 40‘da da olduğu gibi OLED.
Gücünü yine 5nm üretim sürecine sahip Kirin 9000 5G‘den alan amiralin GPU tarafında Mlai-G78 MP24′ü kullanıcılarla buluşturduğunu söyleyelim. 8GB RAM ve 256GB/512GB depolama da bu amirale eşlik etmekte.
Arka tarafta Mate 40‘daki gibi üç adet kamerayla gelen telefon rakiplerine nazaran özgün bir tasarımı sahip. Ayrıca arka tarafta yer alan kameraların detayları şu şekilde:
- 50MP ana
- 12MP lazer odaklamalı 5x optik zoomlu OIS destekli periskop telefoto
- 20MP ultra geniş açılı
Son olarak bu model 66W hızlı şarj destekli 4400 mAh pil ile gelmekte.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus söylentiye göre Mart’ta 9R telefon ve saatini çıkaracak
OnePlus firması için Mart ayı yoğun geçeceğe benziyor. Öyle ki sızıntılarıyla bilinen Ishan Agarwal 91Mobiles için yaptığı konuşmada; OnePlus firmasının Mart ayında en az dört cihaz tanıtacağını söyledi. Bunlar ise standart 9 modeli, 9 Pro ve akıllı saatin yanında; daha bütçe dostu olacak olan 9R akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Agarwal 9R veya saat için herhangi bir özellik bilgisi ise paylaşmadı. Daha önce 9E veya 9 Lite ismiyle anılan 9R telefonunu; kısa süre önce Evan Blass net üzerinde de keşfetmişti.
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6.5inç 90Hz ekrana sahip telefon, Snapdragon 690 işlemci barındırıyor. Ayrıca 64MP ana kamera imkanı verecek telefonun 8GB RAM ve 5000mAh bataryayla geleceği tahmin ediliyor. Böylelikle firmanın diğer bütçe dostu denilen Nord cihazlarından bu alanda biraz daha gelişmiş olacak gibi.
Diğer yandan 9 ve 9 Pro telefonlarının 120Hz ekranla ve Snapdragon 888’le gelmeleri muhtemel. Amiral gemisi telefonların kamera alanlarında da bazı gelişmeler görmemiz mümkün. OnePlus saatinin ise yuvarlak şekilli WearOS saati olup; Oppo Watch RX ile benzerlik göstermesi bekleniyor.
Söylentiler doğruysa eğer firmanın gelecek zamanlarda 9R telefonu ve saatini tanıtması olası. Ayrıca yine böyle bir senaryonun doğru olması OnePlus yeni cihazlarının firmanın piyasadaki en geniş çaplı teklifleri olacağını da söyleyebiliriz. Kullanıcıların bunu nasıl karşılayacakları ise merak konusu olsa da; seçim konusunda sıkıntı yaşamayacaklar gibi duruyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 10 Super AMOLED ekran ile geliyor!
Xiaomi Redmi Note 10 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri ve kutusu belli oldu.
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Xiaomi Redmi Note 10 modelinin kutusu ilk kez ortaya çıktı!
Xiaomi‘nin alt firmalarından biri olan Redmi, çalışmalarını sürdürüyor. Çıkardığı fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren firma, yeni cihazlar ile kullanıcılarını karşılayacak. Redmi Note 10 modelini geliştiren firma, an itibariyle geri sayıma geçti. Bu hafta içerisinde tanıtılması beklenen akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Lansmana kısa bir süre kala akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazın kutusundan da ilk görüntüler geldi.
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Akıllı telefon Snapdragon 678 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. 6.43 inçlik Super AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ön kameranın teknik özellikleri belli olmazken, arkada bizleri dörtlü kamera karşılamakta. Ayrıca arka ana kamera 48 MP olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte batarya kapasitesi de belli olan Redmi Note 10, 5000 mAh‘lik pil ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon 33W’lık hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 4 Mart tarihinde tanıtılacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Online Mağaza’dan Kadınlar Günü’ne Özel Kampanya
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Huawei üç farklı ürününde kampanya başlattı. Kadın kullanıcıların rağbet gösterdiği Watch GT 2 42 mm, FreeBuds 3 Kırmızı ve P Smart S modelleri, hediyeleri ile birlikte kadın kullanıcılara 1-8 Mart tarihleri arasında indirimli olarak sunuluyor.
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Sevdikleriniz için hediyeler sunan Huawei, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için üç ürün grubunda kampanya ve hediye fırsatları sağlıyor.
42 milimetre çaplı kadranı, beyaz ve pembe altın rengiyle Huawei Watch GT 2, 3 boyutlu cam yüzeyi ve özel saat kayışları ile birlikte geliyor. 1 haftayı aşan pil süresi, sürekli kalp atış takibi, birçok farklı spor modu ve uyku takibi ile Watch GT 2, tam bir günlük sağlık asistanı. Ayrıca tüketicilere Huawei Online Mağaza üzerinden Huawei Watch GT 2 Pembe Altın modeli 1.499 TL ve Huawei Watch GT 2 Beyaz renkli modeli ise 1.399 TL son tüketici satış fiyatına sahip. Ek olarak Huawei akıllı saat ile birlikte alınan Huawei Akıllı Tartı 3, kampanya dahilinde yalnızca 1 TL’ye geliyor.
FreeBuds 3 Serisi’nin en dikkat çekici modeli olan FreeBuds 3 Kırmızı, akıllı aktif gürültü engelleme, 20 saat pil süresi ve kablosuz şarjı ile sizinle birlikte olarak, günün keyfini çıkartmanızı sağlıyor. Ayrıca Huawei Online Mağaza üzerinden 1.099 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunulan FreeBuds 3; kırmızı renkli modeli için tüketiciler ayrıca vade farksız 4 taksit imkanından da yararlanabiliyor. Aynı zamanda birlikte alınan Huawei Akıllı Tartı 3, kampanya dahilinde yalnızca 1 TL’ye geliyor.
48 MP yapay zeka destekli üçlü kamera, 128 GB depolama alanı ve 6,3 inç OLED ekrana sahip Huawei P Smart S; Huawei Online Mağaza üzerinde 2.999 TL kampanya fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca Siyah ve Kristal renk seçeneklerine sahip Huawei’nin akıllı telefonu ile birlikte alınan FreeBuds 3i, kampanya dahilinde yalnızca 1 TL’ye geliyor.
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