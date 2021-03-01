Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro için Yeni Güncelleme

En güçlü Çinli üreticilerden olan Huawei en son tanıttığı amirallere yeni bir güncelleme sundu. Huawei Mate 40 serisi için müjde!

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Ambargolara direnmeye devam eden Huawei 2020 Ekim’inde tanıttığı Mate 40 serisine yeni bir güncelleme sundu. Geçtiğimiz yılın son gününde satışa sunulan seri üst düzey özellikler ile dikkat çekmişti. Hem Mate 40, hem de Mate 40 Pro kamerasıyla cezbederken yonga tarafı da göz doldurmuştu. Bugün yayınlanan güncelleme ise her iki cihazı kapsadı.

Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro modelleri için sunulan yeni güncelleme sistem kararlılığını arttırıyor. EMUI 11.0.0.165 sürüm numaralı güncelleme paketi her iki modele de sunuldu. Ayrıca güncelleme günlüğünde ise kararlılık dışında ekran efektlerinin optimize edildiği yer aldı.

Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro Özellikleri

Mate 40

6.5 inç FHD+ çözünürlükte 90Hz taramalı OLED ekranla tanıtılan Mate 40, gücünü Kirin 9000E‘den alıyor. Bu yonga 5nm üretim süreci ile dikkat çekiyor. Ayrıca Mali-G78 MP22 ile destekleniyor.

8GB RAM ve 128GB/256GB depolama ile birlikte gelen telefon arka tarafta üç adet kameraya sahip. Ek olarak bu kameralar 50MP ana + 8MP 3x optik zoom destekli telefoto + 16MP ultra geniş açılı olarak sırlanamakta.

Ön tarafta yer alan kameranın çözünürlüğü ise 13MP. Bunların dışında telefonda 40W hızlı şarj destekli 4200 mAh pilin yer aldığını söyleyelim.

Mate 40 Pro

Serinin ortanca modeli olan Mate 40 Pro 6.76 inç büyüklükte ekrana sahip. Bu ekran 1344×2772 piksel çözünürlükte olurken 90Hz tarama hızını beraberinde getiriyor. Panel ise Mate 40‘da da olduğu gibi OLED.

Gücünü yine 5nm üretim sürecine sahip Kirin 9000 5G‘den alan amiralin GPU tarafında Mlai-G78 MP24′ü kullanıcılarla buluşturduğunu söyleyelim. 8GB RAM ve 256GB/512GB depolama da bu amirale eşlik etmekte.

Arka tarafta Mate 40‘daki gibi üç adet kamerayla gelen telefon rakiplerine nazaran özgün bir tasarımı sahip. Ayrıca arka tarafta yer alan kameraların detayları şu şekilde:

50MP ana

12MP lazer odaklamalı 5x optik zoomlu OIS destekli periskop telefoto

20MP ultra geniş açılı

Son olarak bu model 66W hızlı şarj destekli 4400 mAh pil ile gelmekte.

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