Huawei Mate 40 serisi teknik özellikleriyle sızdırıldı!

Huawei‘nin çalışanı olduğu düşünülen bir Twitter kullanıcısı, Huawei Mate 40 serisinin teknik özelliklerini ve fiyatını paylaştı. Mate 40 serisi taban model ve Pro model olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek. Telefonların çıkışı planlandığı gibi Eylül ayının ortasında gerçekleşecek. Ayrıca geçtiğimiz gün cihazların yeni Kirin 9000 yonga seti ile geleceği de onaylandı.

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Huawei Mate 40 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei Mate 40 Pro, BOE ve LG tarafından üretilen 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip şelale ekran ile gelecek. Pro modelde 50 MP çözünürlüklü ana kamera ve 80 MP ultra geniş açılı kamera bulunması bekleniyor. Bu iki kameraya yüksek optik yakınlaştırmaya sahip periskop kamera ve ToF sensörü eşlik edecek. Kaynağa göre Mate 40 Pro, “sıvı lens” kullanacak. Sıvı lens çözümü daha stabil bir kamera deneyimi sunacak gibi görünüyor. Mate 40 ise 6.67 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip hafif kavisli bir ekran ile gelecek.

Mate 40, arka tarafta 50 MP sıvı lens kullanan ana kamera ve 20 MP ultra geniş açılı kamera kullanacak. Bu iki kameraya ek olarak 8 MP periskop kamera ve Lazer-AF sensörü bulunacak. Her iki akıllı telefonda da 3D Face ID mevcut olacak. Batarya tarafında ise 4300, 4600 ve 5000 mAh olmak üzere üç farklı pil değeri bulunuyor. Üçüncü model belki de Mate 40 Pro+’a ait olabilir.

Mate 40 Pro hakkında bazı fiyat sızıntıları bulunuyor. Cihazın 128, 256 ve 512 GB olmak üzere üç farklı varyasyonu mevcut. Fiyatlandırma olarak ise sırasıyla 5999, 6499 ve 7399 yuan (863$, 935$, 1064$) olacağı söyleniyor. Bu kaynak daha önce çok kez Huawei ve Honor telefonlarla ilgili doğru tahminlerde bulundu. Kesin bilgi için Eylül ortasında yapılacak lansmanı beklememiz gerekiyor.