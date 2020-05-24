Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi, Kirin 1000 SoC ile gelecek!
Huawei‘nin yeni amiral gemisi Mate 40 serisi henüz geliştirilme aşamasında. Fakat son zamanlarda Huawei ve Mate serisi hakkında bazı raporlar bulunuyor. Twitter‘daki popüler bir sızıntıcı olan “Rodent950“ye göre Huawei‘nin yeni nesil amiral gemisi, Kirin 1000 yonga setini kullanacak. Bu çip TSMC’nin 5nm teknolojisini kullanıyor ve Huawei Mate 40 serisi ile gelebilir.
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Huawei Mate 40 serisi ve Kirin 1000 hakkında neler biliniyor?
Bazı endüstri kaynaklarına göre Kirin 1000 “Baltimore” kod adını kullanıyor. Yeni yonga seti 5nm üretim sürecinden geçecek ve Cortex-A78 mimarisini kullanacak. Ayrıca CPU ve GPU tarafında oldukça önemli iyileştirmeleri bulunacak. Bazı kaynaklar Kirin 1020 işlemcisinden bahsediyor fakat bu işlemci ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Kirin 990 5G, Cortex-A76 mimarisini kullanıyor. Yeni Kirin işlemci Cortex-A77‘yi atlayıp Cortex-A78 mimarisi ile gelirse CPU ve GPU performansı önemli ölçüde fark yaratacaktır.
Her zamanki gibi Huawei‘nin yeni amiral gemisi işlemcisi bu sonbaharda yeni Mate serisi ile gelecek. Bu yüzden Huawei Mate 40 serisi 5nm işlemci kullanan ilk telefon olacak. Buna ek olarak Mate 40 serisi, Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 RS Porsche olmak üzere üç telefon ile gelecek. Mate 40 Pro+‘ın gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
Ortaya çıkan son rendarlar bize Mate 40 serisi bir telefonda beşli kamera dizilimini gösteriyor. Kamera dizilimi altında bulunan 100X ifadesi bize 100X dijital zoom yapan bir telefoto kamera olacağını gösteriyor. Arka taraftaki en büyük yenilik ise ikincil bir ekran bulunuyor olması. Arka taraftaki ekranda saat, tarih, Wi-Fi çekimi ve şarj durumunu görebiliyoruz. Bunun haricinde cihazda kavisli bir tasarım ve çentiksiz bir ekran bulunuyor. Bazı spekülasyonlar cihazda ekran altı kamera bulunacağını söylese de henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
HTC, 2 yıl aradan sonra yeni amiral gemisi modeli ile dönebilir
Tayvanlı üretici HTC, geçtiğimiz yıllarda çok da iyi bir durumda değildi. Yeni fikirler üretmek konusunda kısır bir döngü içine giren firma, aynı zamanda çok miktarda para da kaybederek fazlaca zarar etti. Birkaç hafta önce Nisan ayı finansal verilerini yayınlayan şirket, üzücü bir şekilde, bu kötü gidişata yine “dur” diyebilmeyi başaramadı. Hatta birçoklarına göre, HTC tarafında yaşanan kötü gidişat, bir süre daha devam edecek. Bu durumu tersine çevirebilmek için ise gözler HTC tarafından tanıtılacak yeni bir amiral gemisi modelinde.
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HTC tarafında, heyecan yaratacak yeni bir amiral gemisi modeli zaruri olarak görülüyor
Bütün bu kötü gidişata rağmen, teslim olmayıp; pazardaki konumunu tekrardan kazanmak isteyen HTC, dedikodulara göre yeni bir amiral gemisi modeli ile bu kötü gidişata dur demeye çalışacak. Enerjisini büyük anlamda sanal gerçeklik ürünlerine harcayan HTC, akıllı telefon sektöründeki gelişimini de hızlandırmak ve eski günlerine dönmek istiyor. Bazı kaynaklara göre ise, HTC ilk 5G telefonunu 2020 yılı Temmuz ayı içinde tanıtacak. Eğer dedikodular gerçekleşir ise; HTC 2 yıl aradan sonra yeniden amiral gemisi bir cihazı satışa sunmuş olacak. Piyasaya sürülmesi muhtemel cihazın ise, ilk olarak Tayvan’da satışa sunulup; müşterilerin cihaza olan talebi netleştikten sonra diğer pazarlara giriş yapması bekleniyor.
Bu cihaz ile ilgili dedikodular dışında başka bir bilgimiz olmasa da; cihazın Qualcomm’un Snapdragon 865 5G işlemcisi ile piyasaya çıkacak olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Muhtemel HTC amiral gemisinden diğer beklentiler ise, cihazın aşırı ince çerçevelere ve şık bir tasarıma sahip olması; çentiksiz bir tam ekran deneyimi sunabilmesi yönünde. Bu yüzden ön tarafta delikli bir kamera veya pop-up kamera mekanizması bekleniyor.
Siz HTC’nin olası amiral gemisi cihazı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce HTC’nin pazardaki yerini geri alabilmesi için bu cihaz ne gibi yeniliklere ve özelliklere sahip olmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4, görsel ve özellikleri ortaya çıktı!
Oppo, sevilen Reno serisinin yeni cihazı olacak Oppo Reno 4 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni modelin görsel ve özellikleri Weibo üzerinde ortaya çıktı.
Sızdırılan görsellere göre Reno 4 modeli mavi ve kırmızı tonlarında olmak üzere en az 2 renk ile gelecek. Cihazın arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip olduğu da görülüyor. Reno 4’ün arka kısmında bulunan Oppo logosunun altında dikey biçimde bulunan, parıltı anlamına gelen “Glow” ibresi de dikkat çekici bir ayrıntı olarak göze çarpıyor. Söz konusu ibare cihazın üzerinde bulunmayıp yalnızca rengine dikkat çekmek amaçlı bir reklam öğeside olabilir. Görsellerde yanıltıcı bir düzenleme bulunmuyor ise modelin metal bir kasaya sahip olduğu görülüyor.
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Oppo Reno 4, 5G bağlantılarını ve 65W gücünde hızlı şarjı destekleyecek. Modelin batarya kapasitesi ise henüz belli değil. Yapılan paylaşıma göre cihazda video çekimleri için kullanılacak bir “Süper Gece Modu” yer alacak. Ayrıca kamera modülünün üzerinde bulunan “Super Steady” ibaresi de modelin iddialı bir video stabilizasyonuna sahip olduğunu gösteriyor. Sızan görüntülerde cihazın ön kısmına ait bir detay yer almıyor. Bu nedenle ön kamera ve ekrana ait bir bilgiye henüz sahip değiliz.
Oppo Reno 4 modelinin Çin’de reklamlarının yapılmaya başlanması ve mağazalarda yer alması, cihazın global ölçekte duyurulup tanıtılmasına az bir süre kaldığı anlamına geliyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
TCL 10 Pro ve 10L, iki yıl boyunca güncelleme alacak!
Nisan ayında TCL 10 Pro ve 10L modelleri resmi olarak tanıtıldı. Bu ayın başlarında ise bu iki telefon resmi mağazalarda satışa çıktı. Bu telefonların çıkış amacı öncelikle Çin dışında tanınırlığı arttırmaktı. TCL senelerdir BlackBerry ve Alcatel gibi pek çok markayı çatısı altında barındırıyor. Buna rağmen bunu bilen çok fazla kişi olmadığı için batıda kendi bir marka olarak ortaya çıkmayı tercih etti.
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TCL 10 Pro ve 10L kaç sene boyunca Android güncellemesi alacak?
TCL 10 Pro ve 10L amiral gemisi seviyesinde telefonlar değiller. TCL, tıpkı Nokia‘nın çıkardığı orta segment telefonlarla canlanma taktiğini uygulamaya geçirecek gibi görünüyor. Günümüzde orta segment telefonlar için güncelleme sıklığı oldukça önemli bir yer tutuyor. Bunu göz önüne aldığımızda firmanın gelecek büyük Android güncellemesini ve iki ayda bir sunulan güvenlik güncellemesini vereceğini söyleyebiliriz. TCL, Android 11 için net bir tarih vermese de telefonların bu güncellemeyi alacağını belirtti.
TCL, iki cihaz hakkındaki bu güncellemeleri “en azından alacak” şeklinde belirtti. Yani olası bir Android 12 güncellemesini bile bekleyebiliriz. Ancak muhtemelen gelecek bile olsa oldukça uzun vakit alacaktır. Ayrıca TCL‘yi gelecekteki güncelleme planları ve olası durumlar hakkında duyuruda bulunduğu için tebrik etmek gerek. TCL 10L modelinin kutu açılışını Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.