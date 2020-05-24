Huawei Mate 40 serisi, Kirin 1000 SoC ile gelecek!

Huawei‘nin yeni amiral gemisi Mate 40 serisi henüz geliştirilme aşamasında. Fakat son zamanlarda Huawei ve Mate serisi hakkında bazı raporlar bulunuyor. Twitter‘daki popüler bir sızıntıcı olan “Rodent950“ye göre Huawei‘nin yeni nesil amiral gemisi, Kirin 1000 yonga setini kullanacak. Bu çip TSMC’nin 5nm teknolojisini kullanıyor ve Huawei Mate 40 serisi ile gelebilir.

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Huawei Mate 40 serisi ve Kirin 1000 hakkında neler biliniyor?

Bazı endüstri kaynaklarına göre Kirin 1000 “Baltimore” kod adını kullanıyor. Yeni yonga seti 5nm üretim sürecinden geçecek ve Cortex-A78 mimarisini kullanacak. Ayrıca CPU ve GPU tarafında oldukça önemli iyileştirmeleri bulunacak. Bazı kaynaklar Kirin 1020 işlemcisinden bahsediyor fakat bu işlemci ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Kirin 990 5G, Cortex-A76 mimarisini kullanıyor. Yeni Kirin işlemci Cortex-A77‘yi atlayıp Cortex-A78 mimarisi ile gelirse CPU ve GPU performansı önemli ölçüde fark yaratacaktır.

Her zamanki gibi Huawei‘nin yeni amiral gemisi işlemcisi bu sonbaharda yeni Mate serisi ile gelecek. Bu yüzden Huawei Mate 40 serisi 5nm işlemci kullanan ilk telefon olacak. Buna ek olarak Mate 40 serisi, Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 RS Porsche olmak üzere üç telefon ile gelecek. Mate 40 Pro+‘ın gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Ortaya çıkan son rendarlar bize Mate 40 serisi bir telefonda beşli kamera dizilimini gösteriyor. Kamera dizilimi altında bulunan 100X ifadesi bize 100X dijital zoom yapan bir telefoto kamera olacağını gösteriyor. Arka taraftaki en büyük yenilik ise ikincil bir ekran bulunuyor olması. Arka taraftaki ekranda saat, tarih, Wi-Fi çekimi ve şarj durumunu görebiliyoruz. Bunun haricinde cihazda kavisli bir tasarım ve çentiksiz bir ekran bulunuyor. Bazı spekülasyonlar cihazda ekran altı kamera bulunacağını söylese de henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.