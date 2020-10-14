Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, sekizgen kamera tasarımıyla geliyor!
Önümüzdeki hafta Huawei tarafından gerçekleştirilecek etkinlikle göreceğimiz Mate 40 serisi, sekizgen kamera tasarımıyla geliyor. Cihaz, tasarımsal açıdan alışılagelmiş dizayn anlayışını kıracak gibi görünüyor.
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Ekim ayı içerisinde tanıtılması merakla beklenen bir diğer akıllı telefon ailesi, hiç şüphesiz ki Mate 40 serisi. Üretim ve tedarik konusunda oldukça fazla sıkıntıdan olan Huawei, yeni amiral gemisi modelinde farklı bir tasarım çizgisini benimsemiş görünüyor. Akıllı telefon pazarında rekabet içinde olan firmalardan çok farklı yuvarlak ve kare biçimindeki kamera tasarımları görmüştük. Resmi tanıtım videosunda ortaya çıkan detaya göre ise yeni amiral gemisi, tüm bu tasarımlardan sıyrılarak sekizgen kamera dizaynıyla gelebilir.
Sekizgen ve altıgen kamera kompartımanı
GizChina’da yer alan habere göre tanıtımı gerçekleştirilecek cihazlardan en az biri altıgen diğeri ise sekizgen kamera tasarımıyla gelecek. Selefinde belki de eleştirilen en büyük nokta, fiziksel ses tuşlarının bulunmamasıydı. Kullanıcıların taleplerini dinleyen Huawei, yeni modelde güç tuşunun hemen üzerine konumlandırdığı fiziksel ses tuşlarıyla hibrit kullanım deneyimi hedefliyor. Huawei’nin üst düzey yöneticilerinde biri olan He Gang’in paylaştığı bu veri ve görseller, resmi duyuru olarak kabul ediliyor.. Ancak seride yer alan her cihazın aynı tasarımsal özellikleri taşıyıp taşımayacağı hakkında ise bir bilgi yer almıyor.
Huawei, Kirin 9000 için de detaylar paylaşacak
22 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikle beraber göreceğimiz Mate 40 serisi haricinde Huawei, farklı ürünlerini de tanıtacak. Şirketin ilk kafa bantlı kulaklığı olacak Huawei FreeBuds Studio, Sound X akıllı hoparlör serisi ve akıllı ev aygıtları, etkinlik kapsamında duyurulacak diğer ürünler olarak sıralanıyor. Watch GT 2 Pro için de global tanıtım yapacak olan Huawei, dahili 5G modeme sahip 5nm mimarili Kirin 9000 işlemcisi hakkında da detaylı bilgiler paylaşacak. Google uygulamalarından ve servislerinden mahrum bir şekilde gelecek yeni Mate 40 serisinin, pazarda başarılı olup olmayacağı ise oldukça merak ediliyor.
Akıllı Telefonlar
ASUS Zenfone 7 Pro için Android 11 beta güncellemesi yayınlandı
ASUS, Zenfone 7 Pro modeli için Android 11 beta güncellemesini kullanıma sundu. Bugünden itibaren genel beta test programına kayıt olan kullanıcılar, en yeni Android’i deneyimleme fırsatına sahip olabiliyor.
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ASUS, Zenfone serisi akıllı telefonlarını Android 11 işletim sistemine güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Zenfone 6 için Android 11 betayı piyasaya süren şirket, şimdi de en yeni Android’i Zenfone 7 Pro ile buluşturmaya başladı. Bugünden itibaren genel beta programına kayıt olanlar, telefonlarında ilk Android 11 beta sürümüne sahip oluyor.
ASUS Zenfone 7 Pro için Android 11 beta müjdesi!
ASUS’un 30.04.31.30 numaralı sürümüyle yayınladığı Android 11 beta güncellemesinin boyutu 1 GB’ın biraz üzerinde. Bu güncellemeyle Android 11, Zenfone 7 Pro kullanıcılarına birbirinden güzel heyecan verici değişiklikler getiriyor.
Yeni gelen özelliklerden bazıları şu şekilde:
- Güç menüsüne entegre edilmiş cihaz kontrolleri
- Desteklenen uygulamalar için baloncuk bildirimler
- Geliştirilmiş hızlı ayarlar paneli
- Uygulama izinleri üzerinde daha fazla kontrol
Bu yeniliklerin yanı sıra ASUS, Android 11 betada Kişiler, Telefon, Dosya Yöneticisi, Hesap Makinesi, Saat, Galeri, Hava Durumu, Ses kaydedici, Ayarlar, Veri Aktarımı ve Yerel yedekleme dahil olmak üzere Zenfone 7 Pro arayüzünün stok uygulamalarını da yeniledi.
Beta güncellemelerinin, kararlı sürümden evvel sınırlı bir kullanıcıya sunulması ve denenmesinin hem üreticiler hem de kullanıcılar için birkaç avantajı bulunuyor. Yalnızca üreticilerin yazılımdaki hataları tespit edip kararlı sürümü yayınlayana kadar önemli ölçüde gidermesi değil, aynı zamanda kararlı sürümü alacak kullanıcılar için de potansiyel olarak ön bir hazırlık olması yönüyle büyük önem taşıyor.
Bu arada ASUS, henüz Zenfone 7 Pro için Android 11′i beta olarak yayınladığından dolayı manuel olarak herhangi bir indirme bağlantısı da sunmuyor. Şirket kanadından ZenFone 7 serisi için Android 11′in kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağına dair açıklama da gelmedi.
Akıllı Telefonlar
Realme UI 2.0, resmi olarak kullanıcılara tanıtıldı!
Bugün Realme, çevrim içi olarak yayınladığı konferansta yeni ürünlerini ve Realme UI 2.0‘ı resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Realme UI 2.0 sürümü, Android 11 temel alınarak derinlemesine bir özelleştirme ile gelecek. Yeni arayüzde tasarım, pürüzsüzlük ve güvenlik tarafında önemli iyileştirmeler bulunuyor. Simgelerin yazı tipini düzenleme, kişiselleştirilmiş ekran görüntüsü gibi yeni özellikler de bu arayüzde mevcut.
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Realme UI 2.0 kullanıcılara neler sunacak?
Realme‘nin yeni arayüzü, kullanıcılara pek çok yeni özgürlük tanıyacak. Artık kullanıcılar en sevdikleri ekran arayüzlerini en özgür şekilde özelleştirebilecekler. Yeni dijital saat ve kadran modelleri, kişiselleştirilmiş imza, grafik-metin kombinasyonları gibi ilginç özellikler bu arayüzde karşımıza çıkacak. Bunun haricinde Realme UI 2.0, seviyeleri ayarlanabilen yeni Karanlık Mod desteğini cihazlara ekleyecek. Arayüz, gündüzleri daha net ve keskin resimler görüntüleyebilmek için “Güçlü Mod“u da kullanıma sunacak. Geceleri ise gözü yormayan orta ve yumuşak modlar, kullanıcılar tarafından seçilebilecek.
Yeni Realme arayüzü, akıcılık tarafında da önemli geliştirmeler ortaya koyuyor. Şirkete göre sistem yanıt hızı eski arayüze göre %32 oranında artış gösterdi. Çoklu görev değiştirme, liste kaydırma ve bazı işlemlerde bu hız artışı farkedilir düzeyde olacak. Yeni arayüz güvenlik tarafında ise dolandırıcı ve taciz edici aramaları doğru ve hızlı bir şekilde tespit edebilecek. Ayrıca sahte baz istasyonlarını da otomatik olarak engelleyecek. Yeni güncellemeyi ilk olarak Realme X50 Pro, Realme X7 Pro ve Realme X2 Pro alacak. Diğer modeller ise en kısa sürede bu güncellemeyi indirebilir hale gelecek.
Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone 11, XR ve SE’nin kutusundan kulaklık ve adaptörü kaldırdı!
Apple, iPhone’lar için yeni kutu içeriğini açıkladı ve beklenen değişiklik onaylanmış oldu.
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Apple, yeni kutu içeriğiyle kullanıcıları üzebilir!
Apple’ın yeni iPhone 12 modelleri, çevre üzerindeki zararlı etkiyi azaltmak ve ambalaj malzemelerinden tasarruf etmek için kutuda EarPods ve güç adaptörü ile birlikte gelmeyecekti. Bugünkü etkinliğin ardından Apple, diğer tüm iPhone modelleri için de güç adaptörünü ve EarPods’ları kutu içeriğinden çıkardı.
Bu akşam gerçekleşen etkinlikten sonra görüldüğü üzere iPhone 11, XR ve SE artık iPhone 12 modellerinde de olduğu gibi güç adaptörü ve EarPods’la birlikte gönderilmeyecek. Bu da Apple’ın, paketlemede daha ince kutular kullanmasına sağlayacak.
Bununla birlikte, Pro modelleri haricinde kutu içeriğinden çıkan standart USB-A – Lightning kablosunu yerine tüm iPhone modelleri, yeni nesil USB-C – Lightning kablosuyla birlikte gelecek.
Apple’ın örgülü bir tasarıma sahip Lightning kablosu tanıtacağına dair söylentilere rağmen bu gerçekleşmedi. Bu da demek oluyor ki iPhone’lar yine Apple’ın standart kauçuk USB-C – Lightning kablosu ile gelecek.