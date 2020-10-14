Huawei Mate 40, sekizgen kamera tasarımıyla geliyor!

Önümüzdeki hafta Huawei tarafından gerçekleştirilecek etkinlikle göreceğimiz Mate 40 serisi, sekizgen kamera tasarımıyla geliyor. Cihaz, tasarımsal açıdan alışılagelmiş dizayn anlayışını kıracak gibi görünüyor.

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Ekim ayı içerisinde tanıtılması merakla beklenen bir diğer akıllı telefon ailesi, hiç şüphesiz ki Mate 40 serisi. Üretim ve tedarik konusunda oldukça fazla sıkıntıdan olan Huawei, yeni amiral gemisi modelinde farklı bir tasarım çizgisini benimsemiş görünüyor. Akıllı telefon pazarında rekabet içinde olan firmalardan çok farklı yuvarlak ve kare biçimindeki kamera tasarımları görmüştük. Resmi tanıtım videosunda ortaya çıkan detaya göre ise yeni amiral gemisi, tüm bu tasarımlardan sıyrılarak sekizgen kamera dizaynıyla gelebilir.

Sekizgen ve altıgen kamera kompartımanı

GizChina’da yer alan habere göre tanıtımı gerçekleştirilecek cihazlardan en az biri altıgen diğeri ise sekizgen kamera tasarımıyla gelecek. Selefinde belki de eleştirilen en büyük nokta, fiziksel ses tuşlarının bulunmamasıydı. Kullanıcıların taleplerini dinleyen Huawei, yeni modelde güç tuşunun hemen üzerine konumlandırdığı fiziksel ses tuşlarıyla hibrit kullanım deneyimi hedefliyor. Huawei’nin üst düzey yöneticilerinde biri olan He Gang’in paylaştığı bu veri ve görseller, resmi duyuru olarak kabul ediliyor.. Ancak seride yer alan her cihazın aynı tasarımsal özellikleri taşıyıp taşımayacağı hakkında ise bir bilgi yer almıyor.

Huawei, Kirin 9000 için de detaylar paylaşacak

22 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikle beraber göreceğimiz Mate 40 serisi haricinde Huawei, farklı ürünlerini de tanıtacak. Şirketin ilk kafa bantlı kulaklığı olacak Huawei FreeBuds Studio, Sound X akıllı hoparlör serisi ve akıllı ev aygıtları, etkinlik kapsamında duyurulacak diğer ürünler olarak sıralanıyor. Watch GT 2 Pro için de global tanıtım yapacak olan Huawei, dahili 5G modeme sahip 5nm mimarili Kirin 9000 işlemcisi hakkında da detaylı bilgiler paylaşacak. Google uygulamalarından ve servislerinden mahrum bir şekilde gelecek yeni Mate 40 serisinin, pazarda başarılı olup olmayacağı ise oldukça merak ediliyor.