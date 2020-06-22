Huawei Mate 40 Pro, ultra ince cam kullanacak!

Ekim ayında çıkmasını beklediğimiz Huawei Mate 40 Pro ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntılar, cihazın ekranını ilgilendiriyor. Sızıntının sahibi Huawei P40 Pro çıkmadan gerçek fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu yüzden güvenilir bir kaynak olarak kabul ediliyor.

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Huawei Mate 40 Pro nasıl bir ekrana sahip olacak?

Mate 40 Pro, özellikle esnek ve kavisli telefonlar için üretilen ultra ince bir ekrana sahip olacak. Sızıntıların doğruluğu halinde cihazın kavisli olacağını söyleyebiliriz. Bu tip ekranları daha çok esnek olduğu için katlanabilir telefonlarda görüyoruz. Şimdi ise Mate serisi ile yeni nesil üst segment telefonlarda göreceğiz. Huawei Mate 40 serisi, Pro ve taban model olarak iki telefon ile çıkacak. Bazı kaynaklar lansmanda Huawei‘nin yeni bir katlanabilir telefon tanıtacağını belirtiyor. Aynı ekran bu katlanabilir telefonda da kullanılabilir.

Yeni Mate serisi hakkında başka neler biliniyor?

Mate 40 serisinin 5 nm ile üretilecek olan Kirin 1020 yonga seti ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat bazı söylentiler TSMS fabrikalarındaki sorunlar nedeniyle gecikeceği yönündeydi. Bu söylenti Huawei tarafından reddedildi. Bu sebeple Mate serisi lansmanının Ekim ayında yapılacağı tahmin ediliyor. Yakın tarihli bir rapora göre Huawei, hem lansman tarihini ertelemeyecek hem de dördüncü çeyrekte 8 milyon adet Mate 40 serisi telefon satmayı hedefleyecek. Lansman tarihi yaklaştıkça ortaya daha fazla bilgi çıkacağını umuyoruz.