Huawei Mate 40 Pro, Android 11 tabanlı EMUI 11 ile gelecek!

Çinli üretim devi Huawei, Mate 40 serisini yakın zaman içinde piyasaya sürecek. Seri yaklaştıkça ortaya çıkan bilgiler her gün artıyor. Popüler sızıntıcı Evan Blass‘a göre Huawei Mate 40 Pro, Android 11 tabanlı EMUI 11 arayüzü ile gelecek. Bununla birlikte taban model Mate 40, Android 10 tabanlı EMUI 10.x ile kullanıma sunulacak.

İlginizi çekebilir: Huawei masaüstü bilgisayarın teknik özellikleri sızdırıldı!

reklam

EMUI 11 ne zaman tanıtılacak?

Yaklaşmakta olan Huawei Geliştirici Konferansı (HDC) 2020‘de şirket, yeni arayüz versiyonu EMUI 11‘i tanıtacak. EMUI 11‘i ilk kullanan telefon ise Huawei Mate 40 Pro olacak. Bu yeni arayüz Google’ın açık kaynaklı Android 11’ini temel alacak. Geçtiğimiz sene HDC 2019‘da Huawei, açık kaynak kodlu Android sürümünü ilk kez kullanmıştı. Ve bu sistem Android 10 tabanlı EMUI 10‘u kullanan Huawei Mate 30 serisi ile geldi.

Huawei Mate 40 serisinin kod adı “Noan” olacak. Şirket, ilk kez bir akıllı telefon serisinde farklı EMUI sürümleri kullanacak. Şu anda Huawei‘nin neden aynı seri için farklı arayüzler kullandığı hakkında bir açıklama bulunmuyor. Tahminlere göre Mate 40, EMUI 11‘e güncellenen ilk akıllı telefonlardan biri olacak.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan söylentilere göre Huawei Mate 40 serisi bir Lite modele sahip olacak. Mate 40 Lite ise arayüz olarak EMUI 10.1 ile gelebilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için HDC 2020‘yi beklememiz gerekiyor. Bu etkinlik 10 Eylül’de başlayacak ve 12 Eylül’e kadar devam edecek. COVID-19’un gidişatına göre etkinlik çevrim içi olarak gerçekleşebilir.