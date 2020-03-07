Huawei Mate 40, Kirin 1020 işlemci ile şaşırtacak!

2020’de tanıtılacak olan yeni akıllı telefon modelleri, işlemci tarafında önemli yeniliklere sahne olacak. Kullanıcıların merakla beklediği modeller arasında yer alan Huawei Mate 40 ise sahip olacağı HiSilicon Kirin 1020 işlemcisiyle şaşırtacak!

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Huawei Mate 40, 5 nm işlemcisi sayesinde performansını katlayacak!

Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden TSMC, bu yılın ilk yarısından itibaren 5 nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. TSMC’nin en büyük müşterilerinden Apple ve Huawei, 500 milyon dolardan fazla ARGE yatırımı yapılan üretim teknolojisini ilk kullanan markalar olacak. Haliyle önümüzdeki yıl bu iki marka arasında ciddi bir performans savaşının yaşanması bekleniyor.

TSMC’nin 5 nm tekniğiyle üretilecek ilk işlemcinin ise HiSilicon Kirin 1020 olacağı belirtiliyor. İlk olarak Huawei Mate 40 modelinde göreceğimiz işlemcinin, yeni mimarisi sayesinde Kirin 990’a göre %50 daha güçlü olacağı iddia ediliyor. Ayrıca Kirin 1020’nin, daha önce Qualcomm Snapdragon 865’te de gördüğümüz Cortex-A77 yerine Cortex-A78 çekirdekleri kullanacağı söyleniyor. Böylece Huawei’nin en yeni işlemcisi, mimari avantajının yanı sıra güncel çekirdek kullanımı tarafında da üstünlüğü ele alacak.

Entegre 5G modem desteği barındıran Kirin 1020’ye sahip ilk akıllı telefon modeli ise Mate 40 serisi olacak. Yılın son çeyreğinde tanıtılacak olan Mate 40 serisinin haricinde bir Huawei modelinin daha güçlü işlemciyi kullanacağı bildiriliyor. Bunun yanında iPhone 12 modelinde kullanılacak olan Apple A14 Bionic yongası da TSMC’nin 5 nm bantlarında üretilecek.

N5 ve N5P olarak iki farklı versiyona sahip olan 5 nm üretim tekniği, halihazırda kullanılan 7 nm teknolojisine göre önemli avantajlar barındırıyor. N5 versiyonunun, 7 nm üretim tekniğine göre %15’e varan performans artışı ve %30’a varan enerji tasarrufu sağlaması bekleniyor. 2021’de üretime geçmesi planlanan N5P versiyonu ise N5’e göre %7 daha fazla performans ve %15 daha düşük güç tüketimi hedefliyor.