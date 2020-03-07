Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, Kirin 1020 işlemci ile şaşırtacak!
2020’de tanıtılacak olan yeni akıllı telefon modelleri, işlemci tarafında önemli yeniliklere sahne olacak. Kullanıcıların merakla beklediği modeller arasında yer alan Huawei Mate 40 ise sahip olacağı HiSilicon Kirin 1020 işlemcisiyle şaşırtacak!
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Huawei Mate 40, 5 nm işlemcisi sayesinde performansını katlayacak!
Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden TSMC, bu yılın ilk yarısından itibaren 5 nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. TSMC’nin en büyük müşterilerinden Apple ve Huawei, 500 milyon dolardan fazla ARGE yatırımı yapılan üretim teknolojisini ilk kullanan markalar olacak. Haliyle önümüzdeki yıl bu iki marka arasında ciddi bir performans savaşının yaşanması bekleniyor.
TSMC’nin 5 nm tekniğiyle üretilecek ilk işlemcinin ise HiSilicon Kirin 1020 olacağı belirtiliyor. İlk olarak Huawei Mate 40 modelinde göreceğimiz işlemcinin, yeni mimarisi sayesinde Kirin 990’a göre %50 daha güçlü olacağı iddia ediliyor. Ayrıca Kirin 1020’nin, daha önce Qualcomm Snapdragon 865’te de gördüğümüz Cortex-A77 yerine Cortex-A78 çekirdekleri kullanacağı söyleniyor. Böylece Huawei’nin en yeni işlemcisi, mimari avantajının yanı sıra güncel çekirdek kullanımı tarafında da üstünlüğü ele alacak.
Entegre 5G modem desteği barındıran Kirin 1020’ye sahip ilk akıllı telefon modeli ise Mate 40 serisi olacak. Yılın son çeyreğinde tanıtılacak olan Mate 40 serisinin haricinde bir Huawei modelinin daha güçlü işlemciyi kullanacağı bildiriliyor. Bunun yanında iPhone 12 modelinde kullanılacak olan Apple A14 Bionic yongası da TSMC’nin 5 nm bantlarında üretilecek.
N5 ve N5P olarak iki farklı versiyona sahip olan 5 nm üretim tekniği, halihazırda kullanılan 7 nm teknolojisine göre önemli avantajlar barındırıyor. N5 versiyonunun, 7 nm üretim tekniğine göre %15’e varan performans artışı ve %30’a varan enerji tasarrufu sağlaması bekleniyor. 2021’de üretime geçmesi planlanan N5P versiyonu ise N5’e göre %7 daha fazla performans ve %15 daha düşük güç tüketimi hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO ColorOs 7.1 güncellemesi yayınlandı
OPPO, merakla beklenen ColorOs 7.1 güncellemesini yayınladı. Bilindiği üzere OPPO, yeni amiral gemileri Find X2 ve Find X2 Pro‘yu tanıttı. Tanıtımın ardından kısa bir süre sonra da kendi arayüzü olan ColorOs 7.1 güncellemesini yayınlayarak kullanıcılarını sevindirdi.
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Çinli teknoloji devi ColorOs 7.1 güncellemesiyle beraber, kamera, ekran, depolama kapasitesi ve bellek yönetimi ile ilgili yeni optimizasyonlar ve düzeltmeler yaptı.
OPPO, bildiğiniz üzere yeni cihazlarında 120Hz ekran yenileme teknolojisini kullanıyor. Şirket yeni güncelleme ile arayüzüne bu desteği de eklemiş oldu. Çinli firma bunu ekranda görüntülenen içeriğin kalitesini artıran “O1 Süper Hassas Görüntü Kalitesi Motoru” olarak da adlandırıyor.
Genelde videolar ya da filmler 30 fps‘de çekiliyor. Ancak bu teknoloji sayesinde OPPO, içeriği 60 fps, hatta 120 fps’e kadar izlemenize olanak sağlayacak. Şuanda bu özellik, yalnızca Tencent Sports iQ, Tencent Video, Amazon Prime, YouTube, Netflix ve diğer platformlarda desteklenmekte.
Kamera açısından bakacak olursak cihazlar, OPPO ColorOs 7.1 güncellemesiyle beraber HDR video çekme desteğine de kavuşmuş oluyor. Yani bu güncelleme ile çektiğiniz videolar güneş ışığı ya da karanlık bir ortamda en iyi ve en net hale gelmiş olacak.
Diğer bir yenilik ise bellek ve depolama yönetimindeki iyileştirmeler. Bu özellik sayesinde cihazların bellek okuma hızı %18 artarak performansta geliştirmeler olacak. RAM kullanımı %40 düşürülürken uygulama açma hızı da önemli oranda arttırıldı.
OPPO, ColorOs 7.1 güncellemesinin hangi cihazlara geleceği hakkında net bir bilgi yok. Ancak ilerleyen günlerde şirket, güncelleme gelecek cihazların listesinin açıklanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google, Pixel 4 için yüz kilidi düzenlemesi hazırlıyor!
Son zamanlarda Android Police tarafından tespit edilen, Google Pixel 4‘ün yüz kilidini açmak için ekleyeceği yeni bir ayar görüntülendi. Bu ayar, “Gözlerin açık olmasını zorunlu kıl.” olarak adlandırılmış ve yalnızca kullanıcıların gözleri açık olduğunda kilidi açacak şekilde ayarlanmış.
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Google Pixel 4 üzerinden bu ayara nasıl erişilebilir?
Seçenek yanlızca ayarlar üzerinden aranarak erişilebilir durumda. Ancak butonun aktifliği şu anda devre dışı. Şirket, yanlızca kullanıcının gözlerinin açık olduğunu algıladığında Pixel 4‘ün yüz kilidini açacak bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor ve bu güncelleme geldiğinde ayar aktif hale gelecek.
Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL, “Project Soli” takma adıyla yeni radar tabanlı donanımlarla piyasaya sürüldü. Bununla birlikte, hareket tabanlı kontroller ve 3D yüz kilidi açma özellikleri bulunacağı sözü verilmişti. Fakat bu iki özellikte yarım bir şekilde sunuldu. Radar donanımının en eleştirilen yönlerinden biri, yüz kilidinin kullanıcının gözleri kapalı olsa bile cihazın kilidini açması oldu. Bu neredeyse 5 aydır cihazlarda bulunuyor ve Google yakın zamana kadar konuyu net bir şekilde ele almamıştı.
iPhone, FaceID‘ye yeni bir güncelleme getirdikten sonra Google‘da bu konu üzerinde çalışmaya başladı. Bugünlerde ise çalışmaların hızlandığını görebiliyoruz. Beş ayın sonunda umarız en kısa sürede bir güncelleme ile bu durum düzeltilir.
Akıllı Telefonlar
Huawei AppGallery, geliştiricilere %100’e kadar ödeme yapacak!
Huawei, gelecekte Google Play Store‘dan tamamen ayrıldığında, şirket Huawei AppGallery‘e büyük ölçüde bağımlı olacak. (Bu, Honor için de geçerli) Bu durumda kalacağı zamanı düşünen Huawei, uygulama ve oyun geliştiricileri kendine çekmek için onlara geliştirdileri yazılımlar için kazançlarının tamamını veya çoğunluğunu kesinti yapmadan verecek.
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Huawei AppGallery bu fırsatı ne zaman kadar sunacak?
Huawei AppGallery Hizmet Sözleşmesi‘nin Tercihli Politikası‘nda bu süre açıklanmış durumda. Politika ilk 24 ay için geçerli olduğunu ve geliştiricilerin katılmak istiyorlarsa en geç Haziran ayında katılması gerektiğini gösteriyor. Huawei bu politikayı iki döneme ayırmış durumda. İlk 12 ay boyunca geliştiriciler oyun dışı uygulamalardan elde edilen gelirin %100’ünü alacaklar. Bu oran oyunlar için %85 olacak.
İkinci yıl, geliştiriciler uygulamalarından ve oyunlarından elde edilen gelirin %85’ini (eğitim uygulamaları için %90’ını) alabilecekler. Tercihli politika dönemi sona erdikten sonra ise standart oranlar uygulanacak. Bu oranlar ise geliştiriciler %70, Huawei %30 şeklinde olacak.
Bu politika yalnızca Çin dışında yerleşik geliştiriciler için geçerlidir. Aslında bakıcak olursak Çin‘e göre daha iyi oranlara sahip oluyoruz. Örneğin, Çinli geliştiriciler Huawei ile oyun içi satın alımlarda %50/%50 oran alırken, yabancı ülkelerdeki geliştiriciler %70/%30 oranında kazanç alacak. Karşılaştırıcak olursak App Store ve Google Play Store‘da bu oran %70/%30 şeklindedir.
Bir geliştiriciyseniz, AppGallery‘de yazılım ve oyun geliri paylaşımı hakkında daha fazla bilgi almak için Huawei’nin sitesine göz atabilirsiniz.