Huawei Mate 30 serisinde Google servisleri olmayabilir

Huawei Mate 30 ailesi, Google servisleri ile ilgili önemli bir engelle karşı karşıya kalabilir. Bugün yayınlanan bir rapor, Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mate 30 ile birlikte Android ve Google servislerinin kullanılamayacağını işaret ediyor.

Reuters’in haberine göre, ABD yönetimi tarafından Google gibi Amerikan şirketlerine getirilen Çinli telekomünikasyon şirketiyle iş yapma yasağı nedeniyle Mate 30 serisi, Google uygulamaları ve servisleri olmadan çıkabilir.

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Google’ın sözcüsü, Google lisanslı ürünlerin 18 Eylül tarihinde lansmanı yapılacak olan Mate 30 ve Mate 30 Pro‘ya satılamayacağını belirtti. Sözcü, Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemilerinin lisanslı Android’i kullanamayacağını da ifade etti. Google uygulamalarının ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, bu durum Huawei’yi diğer Android telefonlara karşı dezavantajlı konuma düşürecek.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Huawei’ye üç aylık bir süre uzatması tanınmıştı. Böylece, 16 Mayıs 2019 tarihinde veya ondan önce duyurulmuş mevcut Huawei cihazları için, aralarında yazılım güncellemeleri ve yamaların da bulunduğu gerekli servis ve destek işlemleri için önlem alması imkanı verilmişti. Geçen hafta içinde de 90 günlük ikinci bir uzatma tanınmıştı. Bu süre de 19 Kasım’da bitecek. Ancak bu süre de sadece daha önce çıkmış telefonları kapsayacak.

Huawei, bu yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile ciddi sorunlar yaşadı. ABD’nin Huawei’yi kara listeye almasının ardından birçok ABD menşeli marka, Huawei ile ticaretine son vermişti. Bu ticaret yasağına katılan şirketlerin başında da Google, başka bir deyişle Android bulunuyordu.

Şirket, 2012 yılından beri Android işletim sistemi kullanılıyordu. Ancak bu gerginlik uzun bir süredir devam ediyor ve Huawei lisanslı Android kullanacağına dair haberler çıktı. Huawei tarafından Mate 30 serisi için hazırlıklar tamamlandı ve neredeyse çıkacak olan telefon Google’dan lisansını alamazsa B planına geçiş yapacağını belirtti. Huawei Mate 30 ve Huawei Mate 30 Pro’nun hangi işletim sistemini kullanacağı büyük bir merakla bekleniliyor.