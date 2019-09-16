PTT şubelerinde Xiaomi satılacak!

Xiaomi‘nin ülkemizdeki resmi distribütörlerinden biri olan TürkMi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) işbirliğini duyurdu. İş birliği kapsamında PTT’nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep şubeleri başta olmak üzere çeşitli illerdeki 100 şubesinde teknoloji standları kurulacak. Stantlarda başlangıçta Xiaomi markasının Redmi Go, Redmi 6A, Redmi 7, Redmi Note 7 model akıllı telefonları, Mi Band 3 akıllı saati, Mi 5000mAh ve Mi 10000mAh powerbankları satışa sunulacak.

PTT ve Xiaomi iş birliği

“Kurumumuz ile TürkMi arasında yapılan işbirliği ile birlikte Xiaomi marka ürünlerinin resmi Türkiye garantili satışı işyerlerimizde başladı. Ürünlerin satışa sunulduğu işyeri sayımızın kısa süre içerisinde 100 noktaya ulaşmasını hedefliyoruz.”

İşbirliği hakkında konuşan TürkMi Genel Müdürü Onur Çon, “PTT ile hayata geçirdiğimiz iş birliğimiz kapsamında İstanbul, Ankara ve Gaziantep’teki şubelerinde TürkMi stantlarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki beş ay içerisinde PTT’nin çeşitli illerdeki şubelerinde de TürkMi stantlarını faaliyete geçirerek, toplamda 100 noktaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.