Huawei Mate 30 Pro, iki adet 40 MP kamerayla gelebilir!

Huawei Mate 30 Pro modelinin arkasında iki adet 40 MP kameraya yer verilebilir. Son sızıntıya göre ikinci kameranın ultra geniş açılı olacağı tahmin ediliyor.

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Huawei Mate 30 Pro tahmini kamera özellikleri

İsabetli sızıntılarıyla tanınan Twitter hesabı Ice Universe’ün paylaşımına göre Mate 30 Pro modelinin arkasında iki adet 40 MP kameraya yer verilecek. Bunlardan birinin ana kamera (1/1.7 inç sensör boyutu) diğerinin ise ultra geniş açılı kamera (1/1.55 inç sensör boyutu) olması bekleniyor. Paylaşılan görselde kameralar Samsung Galaxy Note 10‘un Galaxy S10‘unkiyle aynı olması beklenen 12 MP (1/2.55 inç sensör boyutu) çözünürlükteki ana kamerasıyla karşılaştırılmış.

Bu paylaşım geçen ayın sonunda yapılan bir başka kamera sızıntısını da doğrular nitelikte. O sızıntıda da Mate 30 Pro‘nun arkasında iki adet 40 MP kamera ve 5x optik yakınlaştırma yapmaya yarayan 8 MP telefoto kamerayla geleceği iddia ediliyordu. Huawei ayrıca iki 40 MP kameranın video çekerken beraber çalıştığı Cine Lens adlı bir özellik geliştiriyor.