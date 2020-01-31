Huawei Mate 30 Pro Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı!

Huawei Mate 30 Pro uzun süredir ülkemizde merakla beklenen telefonlardan biri idi. 5 Şubat 2020 itibarıyla resmi satışına başlanacak telefonun fiyatı da açıklandı.

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Huawei Mate 30 Pro özellikleri

Mate 30 Pro, şu anda Huawei’nin en gelişmiş özelliklere sahip telefonu olarak dikkat çekiyor. Yeni nesil Kirin 990 yonga seti, Mali-G76 MP16 grafik işlem birimi 8 GB bellek ve 256 GB depolama alanı sunuyor. 2 adet 40 MP, 8 MP ve 3D TOF kamerası sunan cihaz önde 32 MP ve 3D TOF kamera sunuyor. 4500 mAh değerinde güçlü bir bataryaya sahip. TÜV Rheinland sertifikalı 40 W kablolu ve kablosuz 27 W değerlerine sahip HUAWEI Süper Şarj Teknolojisi, kullanıcılara güvenli ve hızlı şarj sağlıyor.

Google servisleri olmadan satılacak

Bildiğiniz üzere Çin ile ABD sorunu nedeniyle Google servislerini kullanamayan Huawei’nin Mate 30 Pro modeli uygulamaları AppGallery üzerinden sunacak. HUAWEI AppGallery, HUAWEI Temalar, HUAWEI Bulut Depolama, HUAWEI Tarayıcı, HUAWEI Müzik, HUAWEI Video, HUAWEI Okuyucu, HUAWEI Asistan ve diğer HMS uygulamaları dünya çapında art arda kullanıma açılmıştı. Farklı yollarla Google servislerini yükleme imkanı da bulunan cihazda gerekli uygulamaları AppGallery üzerinden de bulmak mümkün.

Huawei Mate 30 Pro fiyatı

Huawei Mate 30 Pro’nun 5 Şubat 2020 tarihinde Huawei İstinyePark ve İzmir MaviBahçe Deneyim Mağazaları ile Huawei’nin Kadıköy ve Ankara’da bulunan Servis Merkezleri’nde tüketicilerle buluşması planlanıyor. Huawei Mate 30 Pro’nun açıklanan fiyatı ise 8.999 TL olarak açıklandı. Ayrıca Mate 30 Pro sadece uzay grisi rengi ile satılacak.