Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 30, yedi milyonun üzerinde satış yaptı
Huawei CEO’su Richard Yu bugün gerçekleştirilen etkinlikte iki aylık süreçte Mate 30 serisinin 7 milyonun üzerinde satış yaptığını açıkladı.
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Bugün gerçekleştirilen MatePad Pro etkinliğinde Huawei CEO’su Richard Yu Mate 30 ailesinin satış rakamları hakkında bilgi verdi. Yu ; iki ay içerisinde Mate 30 serisinin yedi milyonun üzerinde satıldığını açıkladı. Belirtilen bu rakamın geçtiğimiz sene tanıtılan Mate 20 modeline kıyasla %75 arttığı gözlemlendi.
Amerikan-Çin ticaret savaşı gölgesinde devam eden satışlardaki başarıda ; Çin’deki kullanıcıların “milliyetçilik” duygusunun ağır bastığı düşünülüyor. Mate 30 modelinin Asya Pasifik pazarlarında da bulunmasına rağmen en büyük payın Çin‘den gelen satışların olduğu biliniyor. Belirtilen sayının Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, ve Mate 30 RS Porsche Design modellerini içermekte. Google servislerini barındırmayan serinin geçtiğimiz günlerde Avrupa’da satışa çıkmasının ardından oradan gelecek verilerde dikkate alınacaktır.
Huawei Mate 30 Pro kamera özellikleri
Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera sistemi kullanılıyor. Bu kameralar şu şekilde sıralanıyor:
- 40 MP Super Geniş Açı Sinematik Kamera (F/1.8 diyafram)
- 40 MP Ultra geniş açı (F/1.6 diyafram + OIS)
- 8 MP telephoto (F/2.4 diyafram + OIS)
- 3D derinlik sensörü
Cihazın ön tarafında ise 32 MP (F/2.0 diyafram) çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Ön kamerada gerçek zamanlı bokeh efekti ve 7680 FPS ultra yavaş çekim modu bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S11+ Geekbench testinde görüldü
Şubat 2020 tarihine yaklaşılırken Samsung’un yeni amiral gemisi ile ilgili sentetik testler ortaya çıkmaya başladı. SM-G986 kod numarasına sahip Galaxy S11+ Geekbench testinde görüldü.
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Galaxy S11+ 12 GB RAM ile birlikte gelecek
Şubat ayının sonunda tanıtılması beklenilen Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S11+ Geekbench sentetik testinde görüldü. SM-G986 kod numarası ile sonuçları aktarılan cihaz, gücünü Exynos 9830 çip setinden alıyor. Daha önceki amiral gemilerindeki satış politikasına benzer bir biçimde bazı bölgelerde cihazın Qualcomm Snapdragon 965 yonga seti ile çıkması öngörülüyor. Paylaşılan test görselinde telefonun 12 GB RAM ile birlikte geleceği görülüyor. Bu kapasite Galaxy S10’daki en yüksek RAM kapasitesi ile uyuşuyor. Lanse edilecek cihazın 8 GB RAM ‘e sahip olacak versiyonunun tanıtılıp tanıtılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Cihazın işletim sistemi kısmı ise sürpriz yaratmadı. Android 10 işletim sistemi ile görüntülenen telefonun , OneUI 2.0 ile birlikte piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor.
Telefonun tek çekirdek sonucuna bakıldığında ise serinin bir önceki işlemcisi Exynos 9825’ten düşük olduğu gözlemlenmekte. Bunun sebebinin ise yazılım-donanım uyumunun henüz tamamlanmaması olarak düşünülüyor. Galaxy S11+ modelinin ekran tarafında 120 Hz 6.9 inçlik QHD Dinamik AMOLED ekran, 10x kayıpsız 100x hibrit zoom özelliğinde 108 MP ana 48 MP telefoto kamera ile birlikte gelmesi tahmin ediliyor. Ayrıca serinin üst modelinde 5G desteğininde bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Akıllı Telefonlar
Uber, yasaklara doymuyor: Bir yasak da Londra’dan gelebilir!
Uber, yasaklardan bir türlü başını kurtaramıyor. Şimdi de en çok faaliyeti bulunan ülkelerden İngiltere’de lisans süresi dolan şirket, tekrardan bu hakkına erişmek için mücadele vermek zorunda kalıyor.
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Yaklaşık 2 sene ülkemizde çalışmalarını sürdürdükten sonra hükumet nezdinde faaliyetleri durdurulmuştu. Firma son olarak geçtiğimiz aylarda taksi hizmetini de kapatarak ülkemizden resmen çekildiğine şahit olmuştuk.
Şu aralar ise İngiltere’nin başkentinde Uber sisteminin yoğunlukta kullanıldığı Londra’da lisanlarının süresi dolan şirket tekrardan haklarını elde etmek için çabalıyor. İngiltere’nin düzenleyici kuruluşu Londra’da ulaşım faaliyetlerine Amerikan merkezli kuruluşun devam etmesi için tekrardan lisans alması gerektiğini belirtti.
En son firma, 2017 yılında taşıyıcı haklarını yasal olarak yenileme hakkı elde etmişti. Fakat hükumet bu sefer firmanın uygulama içerisinde bazı açıklar bıraktığını ve bu açıkları sürücülerin tespit ederek korsan taksicilik yaptıklarını iddia ediyor.
Uygulama tabanlı taksi firması, itiraz sürecinde potansiyel işlemlerini gerçekleştirebilecek ve yolcu alımı sağlayabilecek. Uber ise karara itiraz edip etmeyeceğini henüz açıklamış değil. Muhtemelen, kullanıcı yükünün bu denli fazla olduğu bir ülke için tüm haklarından faydalanacaktır.
Lisans direktörü Helen Chapman ise konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu:
Özel kiralama servislerini düzenleyicisi olarak bugün marka için olumlu veya olumsuz bir karar almamız gerekiyor. Güvenlik bizim için mutlak önem arz ediyor. Uber’in iyileştirmeler yaptığını kabul etmemize rağmen minibüs ve servis hizmetinin ülkemizde sigortasız ve lisansız kesinlikle kullanılması söz konusu olamaz.
Bu açıklamaların üzerine Uber servisinin dünya çapında birtakım sıkıntılar yaşadığı aşikar. Umarım, taksi sektörüyle başa çıkmaya çalışan ve taksicilik anlamında premium hizmet sunan şirkete uygulanan yaptırımlar yakın zamanda sona erer.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 5G iki ön kamerayla geliyor!
Realme X50 5G akıllı telefonu şirketin global pazarlama sorumlusu Xu Qi Chase’nun Weibo’da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
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Realme X50 5G özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi Realme‘nin yeni üst seviye akıllı telefonu Realme X50, şirketin global pazarlama sorumlusu Xu Qi Chase’nun Weibo’da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Markanın ilk delikli ekran tasarımlı telefonu olan X50 ikili ön kamera kurulumuyla gelecek.
Realme’nin bu yılın başlarında tanıttığı bir önceki amiral gemisi modeli X2 Pro‘nun ardından Realme X50‘de bir isimlendirme değişikliğine gittiği anlaşılıyor. Telefon hem bağımsız hem de bağımsız 5G ağlarda çalışacak. Cihazın böylece yeni nesil bağlantılara daha kolay uyum sağlaması ve kullanıcılarına daha geniş kapsama alanı sunması bekleniyor.
Realme X50‘nin işlemci, ekran ve batarya gibi diğer teknik özellikleri ve tanıtım tarihi henüz belli değil.