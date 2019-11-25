Huawei Mate 30, yedi milyonun üzerinde satış yaptı

Huawei CEO’su Richard Yu bugün gerçekleştirilen etkinlikte iki aylık süreçte Mate 30 serisinin 7 milyonun üzerinde satış yaptığını açıkladı.

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Bugün gerçekleştirilen MatePad Pro etkinliğinde Huawei CEO’su Richard Yu Mate 30 ailesinin satış rakamları hakkında bilgi verdi. Yu ; iki ay içerisinde Mate 30 serisinin yedi milyonun üzerinde satıldığını açıkladı. Belirtilen bu rakamın geçtiğimiz sene tanıtılan Mate 20 modeline kıyasla %75 arttığı gözlemlendi.

Amerikan-Çin ticaret savaşı gölgesinde devam eden satışlardaki başarıda ; Çin’deki kullanıcıların “milliyetçilik” duygusunun ağır bastığı düşünülüyor. Mate 30 modelinin Asya Pasifik pazarlarında da bulunmasına rağmen en büyük payın Çin‘den gelen satışların olduğu biliniyor. Belirtilen sayının Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, ve Mate 30 RS Porsche Design modellerini içermekte. Google servislerini barındırmayan serinin geçtiğimiz günlerde Avrupa’da satışa çıkmasının ardından oradan gelecek verilerde dikkate alınacaktır.

Huawei Mate 30 Pro kamera özellikleri

Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera sistemi kullanılıyor. Bu kameralar şu şekilde sıralanıyor:

40 MP Super Geniş Açı Sinematik Kamera (F/1.8 diyafram)

40 MP Ultra geniş açı (F/1.6 diyafram + OIS)

8 MP telephoto (F/2.4 diyafram + OIS)

3D derinlik sensörü

Cihazın ön tarafında ise 32 MP (F/2.0 diyafram) çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Ön kamerada gerçek zamanlı bokeh efekti ve 7680 FPS ultra yavaş çekim modu bulunuyor.