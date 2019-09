Huawei Mate 30 Pro modelinin AnTuTu sonucu belli oldu

Huawei Mate 30 Pro modelinin ilk AnTuTu benchmark skoru yayınlandı. Görünüşe bakılırsa Huawei’in yeni işlemcisi Kirin 990, Qualcomm ve Apple’ın işlemcileri ile rekabetçi bir yarışta olacağı öngörülüyor.

AnTuTu testinde kullanılan telefon 2400×1176 piksel çözünürlüğünde ekran, 8GB RAM’i ve 128GB dahili hafızası bulunuyor. Telefonun modeli ise “LIO-ALoo” olarak geçiyor. Performans testinden 457,357 puan alan model, bu noktada önemli bir başarı da yakalamış olduğu görülüyor.

Sızan haberlere göre AnTuTu testinde kullanılan bu telefonun Mate 30 Pro modelinin 4G versiyonu olabileceği yönünde. Diğer bir deyişle, Mate 30 Pro 5G ve Mate 30 5G piyasaya sürüldüğünde daha yüksek puanlar alacağı tahmin ediliyor.

Huawei Mate 30 Pro 4G’li versiyonunun skoru, Snapdragon 855 ile Snapdragon 855 Plus işlemciler arasında kendisine yer ediniyor. Şu an Snapdragon 855 Plus işlemcisi ile Black Shark 2 Pro ve Asus Rog Phone 2 ilk iki sırayı alıyor. Bununla birlikte Snapdragon 855 işlemci ile üçüncü sırada OnePlus 7 Pro bulunuyor.

Huawei Mate 30 Pro modelinin teknik özellikleri