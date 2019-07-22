Huawei Mate 30 Lite görüntülendi

Huawei Mate 30 serisi tanıtılmadan önce serinin bazı modelleri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Mate 30 Lite modelinin farklı isimlendirme ile Çin’de satışa çıkacak olan modeli Nova 5i Pro canlı canlı görüntülendi.

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Huawei, Ağustos ayında Mate 30 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Mate 30, Pro, Lite ve Porsche Design modellerini görecek olduğumuz serinin en ufak modeli hakkında bütün detayları ortaya çıktı.

Nova 5 ailesi yakın zamanda tanıtılmış olsa da Nova 5i Pro modeli henüz tanıtılmamıştı. Ağustos ayında tanıtımı yapılacak olan modelin Mate 30 Lite olması bekleniyor. Modelin Mate ismi ile global lansmanı’nın yapılması ise ağustos yerine Eylül ayında olacağını işaret ediyor.

Modelin tasarımsal detaylarına baktığımız zaman geçtiğimiz senenin Huawei tarafındaki amiral gemisi Mate 20X ile oldukça benzerlik taşıyor. Arka tarafında yer alan kare formunda kamera yuvası ve optik parmak izi okuyucusu benzerlik taşıyan detay arasında. Ön tarafında ise çentik yerine delikli ekran tasarımını görüyoruz. Tasarımsal olarak daha fazla detay bulunmasa da önümüzdeki günlerde daha netlik kazanacak olduğunu da söyleyelim.

Mate 30 Lite teknik özellikleri

SPN-AL00 kod adıyla gelen modelin arka tarafında dörtlü kamera kurulumu karşılıyor. Ana kamerası 48MP olan modelin 8MP ve iki adet 2MP olmak üzere üç kamerası daha yer alıyor. Bu kameraların detayları hakkında şuan için bir bilgi bulunmuyor.

Cihazın ön tarafında ise delik formatında bir kameranın yer aldığı ekran karşılıyor. 6.26 inç FullHD+ ekran ile gelen modelin LCD panelin eşlik etmesi bekleniyor.

Kirin 810 işlemcisinden güç alacak olan model 6/8 GB Ram ve 64/128 GB dahili depolama seçenekleri ile gelmesi bekleniyor. Bu hafızayı yükseltebilmek için MicroSD desteği ile alanınızı yükseltmeye olanak tanıyacak. Bununla birlikte telefon Hızlı Şarj desteğine sahip 3900 mAh batarya ile birlikte geliyor.