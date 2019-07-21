En iyi yayıncı mikrofonu hangisi? Radyo stüdyosunda test ettik!

En iyi yayıncı mikrofonu hangisi? Bildiğiniz gibi yayıncı mikrofonları son dönemde bir hayli popüler. Hem YouTube hem de Twitch gibi platformlarda yayın yapmak isteyen insan sayısı bir hayli arttı. Hâl böyle olunca yayının kalitesini belirleyen yegane unsurlardan bir tanesi mikrofonlar.

Şu anda Razer, HyperX ve ASUS gibi markaların yayıncılar için geliştimiş olduğu birçok mikrofon modeli bulunuyor. Biz de bu videomuzda, en iyi yayıncı mikrofonunu bulabilmek için bir test gerçekleştirdik. Karnaval stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz test esnasında radyocu kimliği ile bu testi yapabilmemizi sağlayan Barış Selimoğlu‘na sonsuz teşekkürler.

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En iyi yayıncı mikrofonu hangisi?

Testimizde Razer Seiren X ve Seiren Pro, HyperX Quadcast ve ASUS Strix Magnus modelleri karşı karşıya geldi.

Birinci kim çıktı?

Tüm mikrofonlarla, ses yalıtımı sağlanmış radyo stüdyosunda aynı metni okuyarak bir test gerçekleştirdik. Aldığımız ses kayıtlarını hem dinleyerek hem de grafik üzerinden kontrol ederek değerlendirdik. Değerlendirme sonrasında en iyi yayıncı mikrofonunun HyperX Quadcast modeli olduğu sonucu çıktı. İkinci sırada Razer Seiren Pro, üçüncü sırada Seiren X ve son sırada ASUS Strix Magnus yer aldı.

Modellerin fiyatlarından da söz etmek gerekirse bugün HyperX Quadcast modeli yaklaşık 1000 TL, Razer Seiren Pro 1300 TL, Razer Seiren X modeli 950 TL ve Strix Magnus modelinin ise 1.100 TL civarında satıldığını görmekteyiz.