Huawei Mate 20 serisi de artık şirketin en yeni yazılımı olan EMUI 9.1’in betasını alıyor. Bilindiği üzere, sadece P30 ve P30 Pro EMUI 9.1 ile birlikte geliyordu. Bugünden itibaren ise, Mate 20 ailesi – Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X ve Mate 20 RS dahil – bu yeni yazılımın beta testine başlıyor.

İlginizi çekebilir: Huawei P30 Pro ve P30 10 saniyede tükendi!

Huawei Mate 20 serisine yeni bir dokunuş

Android 9.0’ın üzerine kurulmuş olan UI, daha optimize edilmiş bir deneyim, yeni dosya sistemi ve yeni ikon tasarımları sunuyor. Yeni beta sürümü, sadece root olmayan telefonlarda kullanılabilirken; eğer bu beta sürümünü denemek istiyorsanız telefonunuzda 6 GB’lık boş bir alanınız olması gerekiyor.

Beta sürümünü indireceklere uyarı!

Eğer bu haberimizi okuduktan sonra, yeni beta sürümünü denemek isterseniz size ufak bir uyarımız olacak; eğer bu sürümü beğenmezseniz, eski sabit EMUI sürümüne geri dönemezsiniz. Bunu yapmak için, daha fazla beta sürümü beklemeniz gerekir.