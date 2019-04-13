Huawei P30 Pro ve P30, ana pazarı olan Çin’de gerçekleştirilen ön satışında 10 saniyede tükendi. Şirket, modele ve bellek yapılandırılmasına bağlı olarak ön satışa sunduğu 30-50.000 cihazdan 200 milyon CNY (Çin Yuanı) gelir elde ettiğini açıkladı.

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Huawei P30 Pro için ilk ödeme yapanlar selfie çubuğu kazanacak!

Huawei P30 fiyatları, 8/64 GB yapılandırma için 3,988 CNY‘den (3,436 TL) başlarken, iki kat hafıza için bu fiyat 300 CNY daha fazla. Son olarak 8/256 GB seçeneğinin fiyatı da; 4,788 CNY (4,126 TL). Öte yandan, P30 Pro için verilen fiyat Huawei’nin Çin’deki kendi e-mağazası olan Vmall’da 5,488 – 6,788 CNY (4,729 – 5,849 TL) arası. Telefon için ön ödeme yapan ilk 3000 kişi ise, telefonun yanında ayrıca selfie çubuğu kazanacak.

Bir diğer online bir satıcı olan Tmall ise, ön satışlar ile ilgili ilginç detayları ortaya koydu. 27 Mart’tan bu yana, (Huwaei P30’un piyasaya sürüldüğü gün) 3.2 milyon kişi internetten vihazı aradı ve bu kişilerin %60’ı da kadınlardan oluşuyordu.