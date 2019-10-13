Güncelleme
Huawei Mate 20 Pro, Android 10 almaya başladı!
Google servislerinden yoksun olan Huawei Mate 30 serisinin karmaşık durumu devam ederken, Çinli marka güncelleme programına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Huawei Mate 20 Pro, merakla beklenen Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi almaya başladı.
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Huawei Mate 20 Pro için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başladı!
4.42 GB boyutundaki EMUI 10.0.0.136 güncellemesi, Huawei Mate 20 Pro modelini Android 10 sürümüne kavuşturuyor. Sürüm güncellemesi haricinde Eylül 2019 güvenlik yaması da paketin içerisinde yer aldığı için güncellemenin boyutu bir hayli büyük olmuş. Mate 20 Pro için yayınlanan Android 10 güncellemesi, EMUI 10 ile birlikte telefona bir çok yeni özellik kazandırıyor. Yenilenen ayarlar menüsü, kamera yazılımında bazı değişiklikler, yeni bildirim barı ve performans iyileştirmeleri güncelleme detaylarında dikkat çekiyor. Ayrıca EMUI 10 kapsamındaki yeni fonksiyonlar da kullanıcılara sunuluyor.
Cihazlara gönderilmeye başlanan Android 10 güncellemesi, ilk etapta Hollanda’da satışa sunulan Mate 20 Pro sahipleri tarafından yüklenebiliyor. Güncelleme aşamalar halinde aktifleştirildiği için çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’de de yayınlanmasını bekliyoruz.
Geçtiğimiz yıl duyurulan Huawei Mate 20 Pro’nun başlıca teknik özellikleri arasında 6.39 inç boyutunda Quad HD+ AMOLED ekran, HiSilicon Kirin 980 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama, 40+20+8 megapiksel üçlü arka kamera, 24 megapiksel ön kamera ve 4.200 mAh batarya yer alıyor. Son olarak Huawei Mate 30 Pro’da Google servisleri olmadığı düşünülürse Mate 20 Pro’nun başarılı satış grafiğinin bir süre daha devam edebileceğini belirtelim.
Güncelleme
Huawei ve Honor için EMUI 10 güncelleme listesi yenilendi
Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan EMUI 10 arayüzü, kısa süre sonra dağıtılmaya başlanacak. Huawei ve Honor markalı akıllı telefon kullanıcılarının beklediği güncellemeye erişecek telefonlara yenileri eklendi.
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Huawei EMUI 10 güncelleme listesine yeni telefonlar eklendi
Geçtiğimiz günlerde sizlerle EMUI 10 beta sürümünü deneyebilecek cihazların listesini paylaşmıştık. Kısıtlı sayıda Huawei ve Honor modelini kapsayan listenin ardından arayüze güncelleme ile kavuşacak cihazların sayısı arttı. Yeni listede güncelleme alacak telefonların sayısında önemli bir artış göze çarparken, güncelleme takvimi ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Pek çok yeniliğe sahip olan EMUI 10, Android 10 işletim sistemi ile beraber geliyor. Bu noktada Huawei’nin mevcut ambargo durumunun güncel modelleri etkilemediğini belirtelim. Sistem hızını arttıran yeni EROFS dosyalama sistemi, oyunlarda performans artışı sağlayan GPU Turbo 3.0 ve karanlık mod yenilikler arasında bulunuyor.
EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei Mate 20X – 20X 5G
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Lite
- Huawei Mate 10 Porsche Design RS
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Lite
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart Z
Magic UI 3.0 güncellemesi alacak olan Honor modelleri
- Honor 20 Pro
- Honor 20
- Honor 20 Lite
- Honor 10
- Honor 10 Lite
- Honor View 20
- Honor View 10
- Honor 8X
- Honor Magic 2
Akıllı Telefonlar
Huawei EMUI 10 beta güncelleme takvimi belli oldu
Huawei’nin yeni mobil arayüzü EMUI 10, geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulmuştu. Arayüzün ilk olarak kullanılacak beta sürümünün dağıtım takvimi de kısa süre içerisinde netlik kazandı.
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EMUI 10 ilk olarak hangi Huawei modellerine geliyor?
Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan EMUI 10 ile kutusundan çıkacak ilk telefon Huawei Mate 30 serisi olacak. Ancak bundan daha önce mevcut cihazlara beta sürümünün dağıtılması bekleniyordu. Çin’den gelen yeni bilgiler, EMUI 10 beta güncelleme takviminin bir kısmını ortaya çıkarıyor.
Markanın şu anki en güçlü telefonları olan Huawei P30 ve P30 Pro, 8 Eylül tarihinden itibaren yeni arayüzü Android Q Beta üzerinde deneyimleyebilecek. Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X ve Mate 20 RS modelleri ise aynı güncellemeyi Eylül ayının sonunda alacak. Bu tarihlerin Çin için olduğunu ve global dağıtımın birkaç hafta daha uzun sürebileceğini belirtelim.
Öte yandan Honor cephesinde de Magic UI 3.0 güncellemesi alacak cihazlar bulunuyor. Honor 20, 20 Pro, V20 ve Magic 2 modellerinin güncelleme takviminin Eylül sonunda başlaması planlanıyor.
Android Q üzerine inşa edilen EMUI 10’da önemli yenilikler bulunuyor. Sistem hızını arttıran EROFS dosyalama sistemi, GPU Turbo 3.0 ve karanlık mod, arayüz ile beraber gelen yenilikler arasında yer alıyor. Arayüz ile ilgili detaylı bilgiyi buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
EMUI 10 güncellemesi geliyor
Huawei, Çin‘de yıllık olarak düzenlenen ve bu Cuma da düzenlenecek olan Geliştiriciler Konferansı‘na hazırlanıyor. Çinli yükselen dev Huawei‘nin, yeni donanımların yanı sıra, HongMeng OS vb. yazılımların da tanıtımını yapması bekleniyor.
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Başlıkta belirttiğimiz güncelleme desteğine gelecek olursak, Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro kutularından EMUI 10 yeni kullanıcı arayüzüyle çıkabilir. Bu durum 9 Ağustos’taki konferansta kesinlik kazanacak.
Büyük çaptaki yeni EMUI güncellemeleri genellikle en güncel Android işletim sisteminin üstüne dağıtılmaya başlanır. Ancak şimdiye kadar Android Q adının ne olacağı ya da ne zaman resmen tanıtılacağına dair herhangi bir fikrimiz bulunmamakta. Ayrıca yakın zamanda dağıtılacak olan bu EMUI 10 güncellemesinin bizlere ne sunacağı ise bizim tarafımızda da merak konusu olmuş durumda.