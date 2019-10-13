Huawei Mate 20 Pro, Android 10 almaya başladı!

Google servislerinden yoksun olan Huawei Mate 30 serisinin karmaşık durumu devam ederken, Çinli marka güncelleme programına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Huawei Mate 20 Pro, merakla beklenen Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi almaya başladı.

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Huawei Mate 20 Pro için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başladı!

4.42 GB boyutundaki EMUI 10.0.0.136 güncellemesi, Huawei Mate 20 Pro modelini Android 10 sürümüne kavuşturuyor. Sürüm güncellemesi haricinde Eylül 2019 güvenlik yaması da paketin içerisinde yer aldığı için güncellemenin boyutu bir hayli büyük olmuş. Mate 20 Pro için yayınlanan Android 10 güncellemesi, EMUI 10 ile birlikte telefona bir çok yeni özellik kazandırıyor. Yenilenen ayarlar menüsü, kamera yazılımında bazı değişiklikler, yeni bildirim barı ve performans iyileştirmeleri güncelleme detaylarında dikkat çekiyor. Ayrıca EMUI 10 kapsamındaki yeni fonksiyonlar da kullanıcılara sunuluyor.

Cihazlara gönderilmeye başlanan Android 10 güncellemesi, ilk etapta Hollanda’da satışa sunulan Mate 20 Pro sahipleri tarafından yüklenebiliyor. Güncelleme aşamalar halinde aktifleştirildiği için çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’de de yayınlanmasını bekliyoruz.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Huawei Mate 20 Pro’nun başlıca teknik özellikleri arasında 6.39 inç boyutunda Quad HD+ AMOLED ekran, HiSilicon Kirin 980 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama, 40+20+8 megapiksel üçlü arka kamera, 24 megapiksel ön kamera ve 4.200 mAh batarya yer alıyor. Son olarak Huawei Mate 30 Pro’da Google servisleri olmadığı düşünülürse Mate 20 Pro’nun başarılı satış grafiğinin bir süre daha devam edebileceğini belirtelim.