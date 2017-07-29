Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda olan Huawei, Mate 10 için son derece çarpıcı bir söz verdi.

Huawei’nin Mate 9, satın alabileceğiniz en iyi büyük telefonlardan biri konumunda ancak şirket, bir sonraki telefonun iPhone 8’den daha iyi olacağına dair ilginç söz verdi.

Mate 10, iPhone 8’e karşı!

Çinli firmanın tüketici ürün şefi Richard Yu, Bloomberg ile yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı “Mate 10 ile, eskisinden çok daha çok güçlü bir cihaza sahip olacağız. Tam ekran görüntü, çok daha yüksek hız, daha iyi fotoğraf çekme yeteneği Apple ile rekabet etmemize yardımcı olacak. Ürünümüzün kesinlikle iPhone 8’den iyi olacağına eminiz” ifadelerini kullandı.

Elbette bu ifadeler iki cihaz karşılaştırılmadan, bir gerçeklik taşımıyor. Ancak şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nde işinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar Çinli üretici, dünyanın üçüncü büyük üreticisi olsa da, Amerika’nın lideri açık ara Apple. Üstelik Çinliler, Amerika’da bazı hukuksal sorunlar yaşadı.